Погиб пешеход: два автомобиля столкнулись на Хилокской — один из них выехал на тротуар и сбил женщину

13 января в Новосибирске произошло ДТП, из-за которого машина выехала на тротуар и сбила женщину. В результате сибирячку госпитализировали в больнице, где она скончалась.
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, инцидент произошел в 16:35 часов на улице Хилокская в Ленинском районе. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Лексус Rx-300» двигался по дороге в сторону улицы Толмачевская, и напротив дома №1Б по улице Хилокская выехал на встречную полосу.
В результате автомобиль столкнулся с машиной «Ниссан Жук», которой управляла женщина 1984 года рождения, а после выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода.
— В результате ДТП пострадал пешеход-женщина 1972 года рождения, которая была госпитализирована в лечебное учреждение, где впоследствии скончалась, — сообщили в ведомстве.