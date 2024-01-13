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Погиб пешеход: два автомобиля столкнулись на Хилокской — один из них выехал на тротуар и сбил женщину

Сибирячка скончалась в больнице

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Инцидент произошел в Ленинском районе

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13 января в Новосибирске произошло ДТП, из-за которого машина выехала на тротуар и сбила женщину. В результате сибирячку госпитализировали в больнице, где она скончалась.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, инцидент произошел в 16:35 часов на улице Хилокская в Ленинском районе. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Лексус Rx-300» двигался по дороге в сторону улицы Толмачевская, и напротив дома №1Б по улице Хилокская выехал на встречную полосу.

Автомобиль столкнулся с машиной «Ниссан Жук»

Автомобиль столкнулся с машиной «Ниссан Жук»

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В результате автомобиль столкнулся с машиной «Ниссан Жук», которой управляла женщина 1984 года рождения, а после выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода.

— В результате ДТП пострадал пешеход-женщина 1972 года рождения, которая была госпитализирована в лечебное учреждение, где впоследствии скончалась, — сообщили в ведомстве.

7 января в Новосибирской области произошло ДТП на трассе «Иртыш», в результате которого погибли четыре человека и пострадал 5-летний мальчик. Позже стало известно, что ребенок скончался.

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