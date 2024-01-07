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«Выехал на встречку»: четыре человека погибли в ДТП в Новосибирской области — кадры с места аварии

В аварии также пострадал ребенок

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Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии

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В Новосибирской области вечером 7 января произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, авария произошла на трассе в Кочневском районе.

— Мужчина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, ехал со стороны города Омска в направлении Новосибирска. По предварительной информации, на 1364-м километре он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Spacio, — пояснили в ведомстве.

Обстоятельства аварии выясняются

Обстоятельства аварии выясняются

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В результате аварии погибли оба водителя, а также две пассажирки. Также в тяжелом состоянии в районную больницу госпитализирован несовершеннолетний пассажир Toyota Corolla Spacio. Возраст и личности погибших и пострадавшего ребенка устанавливаются.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб водитель.

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