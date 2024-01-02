Вылетел с дороги и врезался в дерево: в Новосибирской области произошло смертельное ДТП

В Новосибирской области днем 2 января произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД, авария случилась в Баганском районе.
— 47-летний мужчина за рулем Honda CR-V ехал по трассе Татарск — Купино — Карасук в сторону села Баган. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, съехал в кювет, а затем врезался в дерево, — пояснили в инспекции.
В результате аварии водитель скончался на месте ДТП. Проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Новосибирской области два человека погибли в аварии. ДТП произошло на трассе до Ленинск-Кузнецкого в Тогучинском районе.