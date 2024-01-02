Погибшим — 18 и 19 лет: на новосибирской трассе произошло смертельное ДТП с «Хондой» и «ВАЗ»

Вечером 1 января в Новосибирской области два человека погибли в аварии. Она произошла на трассе до Ленинск-Кузнецкого в Тогучинском районе.
По информации ГИБДД Новосибирской области, около 22:30 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 ехал в со стороны Новосибирска в сторону Кемерова. По предварительной информации, он не справился с управлением, на 103-м километре трассы выехал на встречную полосу и врезался в машину «Хонда-Одиссей», за рулем которой был 34-летний водитель.
— В результате произошедшего двое мужчин в автомобиле ВАЗ — водитель и 18-летний пассажир — погибли. Женщина-пассажир в автомобиля «Хонда» 1990 года рождения с различными травмами доставлена в районную больницу, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ночью 1 января другое смертельное ДТП произошло в поселке Горном Тогучинского района. Водитель «Жигулей» сбил 18-летнейго пешехода, в результате пострадавший скончался.