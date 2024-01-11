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Тема дня5-летний мальчик умер после страшного ДТП
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Умер 5-летний мальчик, родители которого погибли в страшном ДТП на новосибирской трассе

Авария произошла 7 января на трассе «Иртыш»

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ДТП произошло 7 января

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В Новосибирске умер 5-летний мальчик, который попал в ДТП 7 января. Информацию редакции НГС подтвердила его родственница. В аварии на месте погибли родители мальчика, а ребенок был в тяжелом состоянии в Коченевской больнице. По информации родственников, вчера, 10 января, ребенка перевезли из Коченевской больницы в Новосибирск.

ДТП произошло 7 января на трассе «Иртыш». Toyota Land Cruiser Prado ехал со стороны Омска в сторону Новосибирска и около 19:15 выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с Toyota Corolla Spacio. В результате погибли водители в обоих автомобилях и две женщины-пассажирки. В Toyota Corolla Spacio также находился 5-летний сын погибших.

В Land Cruiser ехал депутат Чулымского района Виталий Сергиенко с пассажиркой. О том, что происходило на месте трагедии в день ДТП, рассказывали очевидцы.

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