Умер 5-летний мальчик, родители которого погибли в страшном ДТП на новосибирской трассе

В Новосибирске умер 5-летний мальчик, который попал в ДТП 7 января. Информацию редакции НГС подтвердила его родственница. В аварии на месте погибли родители мальчика, а ребенок был в тяжелом состоянии в Коченевской больнице. По информации родственников, вчера,
ДТП произошло 7 января на трассе «Иртыш». Toyota Land Cruiser Prado ехал со стороны Омска в сторону Новосибирска и около 19:15 выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с Toyota Corolla Spacio. В результате погибли водители в обоих автомобилях и две женщины-пассажирки. В Toyota Corolla Spacio также находился
В Land Cruiser ехал депутат Чулымского района Виталий Сергиенко с пассажиркой. О том, что происходило на месте трагедии в день ДТП, рассказывали очевидцы.