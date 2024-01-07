«Машины разжимали гидравлическим краном»: подробности аварии, в которой погибло четыре человека

Очевидцы рассказали подробности смертельной аварии, которая произошла вечером 7 января в Коченевском районе. В ДПТ погибли четыре человека, еще один ребенок пострадал.
Как рассказала читательница НГС Галина, она проезжала место аварии около 20:30. По словам девушки, на месте уже работали спасатели и медики.
— На месте стояли три кареты скорой помощи, 2 машины ДПС и спасатели. Спасатели разжимали искореженные машины гидравлическим краном. Погибших мы не видели. Когда проехали, нам на встречу с мигалками ехали еще одна машина ДПС и скорая, — пояснила сибирячка.
Галина отметила, машины настолько искорежены, что сложно определить марки авто.
— Пробки не было, сотрудник ДПС стоял у обочины и следил за движением. Но машины колоннами ехали в обе стороны. Дороги чистые, снега нет, льда тоже. Видно, что техника чистила, — отметила девушка.
Следователи начали проверку по факту смертельного ДТП. Ход и результаты проверки на контроле прокуратуры.
Ранее в Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого травмы получили четыре человека. Позже стало известно, что один из них скончался в больнице.