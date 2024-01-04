Выехал на встречную полосу: четыре человека пострадали в аварии под Новосибирском

В Новосибирской области на дороге столкнулись два автомобиля. В результате аварии травмы получили четыре человека, в том числе два ребенка.



Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, ДТП произошло в 17:10 часов на дороге К19Р в Тогучинском районе. По предварительным данным ведомства, 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Фольксваген Тигуан», двигалась в сторону Новосибирска и на 50 километре дороги выехала на полосу для встречного движения.

