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Выехал на встречную полосу: четыре человека пострадали в аварии под Новосибирском

Травмы получили двое детей

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ДТП произошло на дороге К19Р

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В Новосибирской области на дороге столкнулись два автомобиля. В результате аварии травмы получили четыре человека, в том числе два ребенка.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, ДТП произошло в 17:10 часов на дороге К19Р в Тогучинском районе. По предварительным данным ведомства, 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Фольксваген Тигуан», двигалась в сторону Новосибирска и на 50 километре дороги выехала на полосу для встречного движения.

В результате машина столкнулся с автомобилем «Ситрак», который ехал во встречном направлении.

— В результате ДТП водитель и 3 пассажира (мужчина 1984 года рождения и 2 мальчика 2012 и 2017 годов рождения) автомобиля «Фольксваген» с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение, — указано в сообщении.

На месте ДТП находится наряд ДПС Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

Днем 4 января в Новосибирской области автомобиль съехал в кювет после ДТП с уборочной техникой. Место аварии сняли на видео очевидцы.

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