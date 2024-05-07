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Дороги и транспорт эксклюзив Метро в Новосибирске хотят продлить до «Экспоцентра»: члены комиссии шутили во время официального доклада

Метро в Новосибирске хотят продлить до «Экспоцентра»: члены комиссии шутили во время официального доклада

Новую станцию запланировали в области из-за нехватки земли для депо в черте города

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Перспективная линия пройдет от будущей станции «Связистов»

Метро в Новосибирске хотят продлить до «Экспоцентра», из-за того, что в городе не хватает земли для депо. Предложение на комиссию по изменениям в Генплан вынес департамент транспорта.

На комиссии сообщили, что перспективная Ленинская линия метро в длину составляет 20 километров, по правилам, для такой протяженности необходимо два метродепо. Уже сейчас перспектив для строительства второго метродепо в черте города, нет, поэтому департамент транспорта предложил зарезервировать участок в Новосибирском районе, но для этого необходимо обоснования, например, продлить линию до «Экспоцентра».

По словам заместителя начальника пассажирских перевозок мэрии Михаила Никулина, департамент уже провел несколько совещаний с Минстроем и Минтрансом. Члены комиссии по Генплану периодически отвлекались на шутки про перспективы развития метро и смеялись во время презентации, тогда Никулин объяснил:

— Коллеги, радужные это планы, не радужные, это серьезный вопрос резервирования. Для того чтобы зарезервировать перспективную площадку в Новосибирском районе, а площадка серьезная 15 гектар прямой, ровной земли. Нужны какие-либо правовые основания. Для того чтобы они возникли необходимо на уровне агломерации разрабатывать генеральную схему развития метрополитена.

Как отметил Никулин, ветку до «Экспоцентра» необходимо включить в Генплан, чтобы зарезервировать участок на территории области. Подобное планирование помогает сохранить земли, чтобы на участках, где должно появиться метро не построили капитальные здания. После объяснения шутки прекратились, а начальник департамента строительства Алексей Кондратьев отметил, что за счет метрополитена город как раз сможет войти в агломерацию.

Ранее дептранс сообщал о планах по развитию Ленинской линии метро (отмечена красным цветом) до микрорайона «Чистая слобода». Схема выглядела таким образом, в будущем ее дополнят новой станцией. По планам, перспективный участок Ленинской линии пройдет от перспективной станции «Связистов». НГС направил запрос в мэрию, чтобы узнать, что произойдет со станцией «Чистая слобода» и до какого года намечены планы.

Так схема развития метро выглядела год назад, сейчас от станции «Связистов» линия пройдет до «Экспоцентра»

Недавно губернатор региона Андрей Травников заявил, что работы на станции метро «Спортивная» закончат летом. Уже сейчас скорректировали техническую часть документации, все изменения подтвердила Главгосэкспертиза в Москве.

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