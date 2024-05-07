Метро в Новосибирске хотят продлить до «Экспоцентра»: члены комиссии шутили во время официального доклада

Перспективная линия пройдет от будущей станции «Связистов» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Метро в Новосибирске хотят продлить до «Экспоцентра», из-за того, что в городе не хватает земли для депо. Предложение на комиссию по изменениям в Генплан вынес департамент транспорта.



На комиссии сообщили, что перспективная Ленинская линия метро в длину составляет 20 километров, по правилам, для такой протяженности необходимо два метродепо. Уже сейчас перспектив для строительства второго метродепо в черте города, нет, поэтому департамент транспорта предложил зарезервировать участок в Новосибирском районе, но для этого необходимо обоснования, например, продлить линию до «Экспоцентра».

По словам заместителя начальника пассажирских перевозок мэрии Михаила Никулина, департамент уже провел несколько совещаний с Минстроем и Минтрансом. Члены комиссии по Генплану периодически отвлекались на шутки про перспективы развития метро и смеялись во время презентации, тогда Никулин объяснил:

— Коллеги, радужные это планы, не радужные, это серьезный вопрос резервирования. Для того чтобы зарезервировать перспективную площадку в Новосибирском районе, а площадка серьезная 15 гектар прямой, ровной земли. Нужны какие-либо правовые основания. Для того чтобы они возникли необходимо на уровне агломерации разрабатывать генеральную схему развития метрополитена.

Как отметил Никулин, ветку до «Экспоцентра» необходимо включить в Генплан, чтобы зарезервировать участок на территории области. Подобное планирование помогает сохранить земли, чтобы на участках, где должно появиться метро не построили капитальные здания. После объяснения шутки прекратились, а начальник департамента строительства Алексей Кондратьев отметил, что за счет метрополитена город как раз сможет войти в агломерацию.

Ранее дептранс сообщал о планах по развитию Ленинской линии метро (отмечена красным цветом) до микрорайона «Чистая слобода». Схема выглядела таким образом, в будущем ее дополнят новой станцией. По планам, перспективный участок Ленинской линии пройдет от перспективной станции «Связистов». НГС направил запрос в мэрию, чтобы узнать, что произойдет со станцией «Чистая слобода» и до какого года намечены планы.

Так схема развития метро выглядела год назад, сейчас от станции «Связистов» линия пройдет до «Экспоцентра» Источник: Юрий Орлов









