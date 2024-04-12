«Положительное заключение»: станция метро «Спортивная» получила оценку Главгосэкспертизы

Проектная документация на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Об этом сообщается на сайте подрядчика «Спецтрансстрой».
— Положительное заключение получено сегодня, — сообщили в организации.
О том, что новая станция Новосибирского метрополитена получила оценку, также заявили в пресс-центре Главгосэкспертизы России. Положительное заключение получили изменения, которые вносились в проектную документацию объекта.
— Проектная документация была откорректирована и оптимизирована в связи с заменой оборудования и материалов из-за снятия их с производства или прекращения поставок на территорию Российской Федерации. Изменения были внесены в значительную часть ранее принятых решений по различным разделам, — приводятся слова главного эксперта проекта Андрея Волохова.
Как заявлял депутат Государственной думы из Новосибирска Виктор Игнатов, планируемая дата завершения строительства и сдачи в эксплуатацию станции метро «Спортивная» — четвертый квартал 2024 года.