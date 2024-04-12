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«Спортивная» получила оценку Главгосэкспертизы

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Происшествия «Положительное заключение»: станция метро «Спортивная» получила оценку Главгосэкспертизы

«Положительное заключение»: станция метро «Спортивная» получила оценку Главгосэкспертизы

Ее планируют сдать в 2024 году

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Заключение получили сегодня

Проектная документация на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Об этом сообщается на сайте подрядчика «Спецтрансстрой».

— Положительное заключение получено сегодня, — сообщили в организации.

О том, что новая станция Новосибирского метрополитена получила оценку, также заявили в пресс-центре Главгосэкспертизы России. Положительное заключение получили изменения, которые вносились в проектную документацию объекта.

— Проектная документация была откорректирована и оптимизирована в связи с заменой оборудования и материалов из-за снятия их с производства или прекращения поставок на территорию Российской Федерации. Изменения были внесены в значительную часть ранее принятых решений по различным разделам, — приводятся слова главного эксперта проекта Андрея Волохова.

Как заявлял депутат Государственной думы из Новосибирска Виктор Игнатов, планируемая дата завершения строительства и сдачи в эксплуатацию станции метро «Спортивная» — четвертый квартал 2024 года.

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