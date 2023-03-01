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Что там со «Спортивной»? Журналисты НГС эксклюзивно проникли на строящуюся станцию — как она выглядит и когда откроется

Станцию должны были сдать в 2022 году, но там всё еще идут работы

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На фасадах станции установили элементы освещения

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«Спортивную» заложили в схему новосибирского метро еще в советское время, но станцию так и не построили. Рабочие возвели лишь часть технического здания, а затем проект законсервировали. В 2000-х за него хотели взяться инвесторы, но снова не сложилось. В 2019 году стройку все-таки начали. Вместе с новым ЛДС «Спортивную» хотели подготовить к международному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске в 2023 году. Чемпионат отменили, а сроки сдачи метро начали сдвигаться. НГС побывал на почти готовой станции и узнал, что там происходит.

Сейчас готовность станции составляет 97% — такие данные приводит главный подрядчик «Спецтрансстрой». Снаружи она действительно выглядит готовой, а вот внутри еще идет ремонт.

— Остались пусконаладочные работы, некие конечные элементы, где-то пожарную сигнализацию установить, камеры подключить, — объясняет генеральный директор «СпецТрансСтроя» Сергей Арапов.

Генеральным подрядчиком строительства «Спортивной» выступает компания «СпецТрансСтрой». Ее директор — Сергей Арапов. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир» и ООО «Сибирский Поликомпозит». Выручка «СпецТрансСтроя» в 2021 году составила 1,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 5,8 миллиона. Компания активно участвует в аукционах. В прошлом году «СпецТрансСтрой» заключил госконтракты более чем на 5,6 миллиарда рублей. Например, компания делала ремонт Октябрьского моста.

Пусконаладочные работы — это, проще говоря, испытания оборудования. По прогнозам подрядчиков, они займут несколько месяцев, а сдача станции планируется в мае-июне этого года. Станцию должны были сдать в сентябре 2022 года, а Анатолий Локоть даже выражал желание посмотреть ее летом 2022 года. К концу сентября 2022-го стало понятно, что станция не готова, и срок перенесли на октябрь. Этого не случилось. 1 ноября руководитель муниципального предприятия «Метро Мир» Александр Мысик заявил, что «оптимистичным вариантом» будет сдать станцию в декабре.

В декабре уже губернатор области Андрей Травников сказал, что станцию не сдадут в 2022-м из-за проблем с документацией. Сейчас документация по станции — на согласовании в Главгосэкспертизе.

— Заказчик и проектировщик, МП «Метро Мир», отрабатывает внесение изменений, — пояснил Сергей Арапов.

Проект станции разработали в 2017 году, поэтому в процессе строительства что-то в нём поменялось. В основном это касалось технических моментов, отметил Сергей Арапов. Часть оборудования и материалов пришлось заменить из-за санкций, а программное обеспечение, например, поменяли с американского на русское из-за указа президента.

В марте 2022 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому госорганам запрещается использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Сейчас на станции проверяют оборудование и устанавливают пожарную сигнализацию

Сейчас на станции проверяют оборудование и устанавливают пожарную сигнализацию

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Двери, помеченные желтым, чуть шире — они предназначены для маломобильных пассажиров

Двери, помеченные желтым, чуть шире — они предназначены для маломобильных пассажиров

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Что сейчас?

Сейчас станция отвечает всем современным требованиям, рассказывает Сергей Арапов. Она стала частью развязки на Октябрьском мосту — в будущем можно будет выйти на остановке «Спортивная» и спуститься сразу к метро. Много внимания уделили пассажирам с особенностями здоровья:

— Маломобильные категории людей могу приехать, перейти по пешеходному переходу, без чьей-то помощи подняться на лифтах к платформе и уехать. Это единственная станция в Новосибирске, где есть лифты и не нужна посторонняя помощь, чтобы кого-то сопроводить, — говорит Сергей Арапов.

Сейчас маломобильные пассажиры вынуждены каждый раз звонить сотрудникам метро — те встречают их и помогают попасть к вагону.

Лифты станции могут поднять не только людей, но и оборудование — они рассчитаны на вес до 1000 килограммов.

«Спортивная» стала частью развязки на Октябрьском мосту

«Спортивная» стала частью развязки на Октябрьском мосту

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Перейти на станцию метро можно с одноименной остановки

Перейти на станцию метро можно с одноименной остановки

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По конструкции «Спортивную» можно сравнить с «Речным вокзалом»: платформы расположены по бокам, а пути — посередине. На втором этаже станции расположились платформы поездов. Потолки пока еще не зашиты — там устанавливают пожарную сигнализацию. Сами пути метро не видно — их закрывают специальные раздвижные двери. Они будут открываться одновременно с дверями вагонов. Раньше такого в Новосибирске не было, подобные есть только в Санкт-Петербурге.

— Система автоматики настроена так, что это датчики позволяют составу останавливаться там, где надо, — напротив двери. Когда дверь открывается или закрывается, звучит сигнал. Помимо этого, есть световая сигнализация. Есть и режим паники, когда дверь открывается в ручном режиме, — объясняет Сергей Арапов.

Панно слева пока закрыты защитной пленкой. Под ней — зеркальная поверхность

Панно слева пока закрыты защитной пленкой. Под ней — зеркальная поверхность

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Пока поезда не останавливаются на «Спортивной»

Пока поезда не останавливаются на «Спортивной»

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Длина поездов в новосибирском метро — 4–5 вагонов, поэтому всего установлено 40 таких дверей на двух платформах — по 20 на каждой.

Такие двери должны сделать метро безопаснее и теплее для пассажиров. Так как поезда будут останавливаться на метромосте, их решили отделить от зоны ожидания:

— За дверьми находится путь, по которому ходит состав. Температура зимой отрицательная, а здесь, в помещении, — от 15 до 18. Летом будет прохладно, [так как есть] кондиционер, — говорит Сергей Арапов.

Отделка станции уже закончена, на платформе планируют установить скамейки. Туалетов для пассажиров на новой станции не будет.

Средняя проходимость станции за час — около 14 тысяч пассажиров. Для них будет работать 4 группы эскалаторов и 48 турникетов. Расплатиться можно будет картой или жетоном. Ожидается, что основная нагрузка будет в дни матчей на новом ЛДС: на этот период планируют закрывать центральный вход, чтобы развести потоки людей.

На «Спортивной» установили эскалаторы, аналогичные станциям в Москве и Санкт-Петербурге

На «Спортивной» установили эскалаторы, аналогичные станциям в Москве и Санкт-Петербурге

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Расплатиться можно будет картой или жетоном

Расплатиться можно будет картой или жетоном

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Кроме того, в эти дни будут ставить дополнительные рамки металлодетекторов. Если у службы безопасности возникнут вопросы к пассажиру, они проводят его в досмотровую комнату. Там есть рентгеновские установки, похожие на сканеры в аэропорту. Они позволяют досматривать пассажиров прямо в верхней одежде, с ремнями и обувью.

— На существующих станциях есть только сканеры для сумок, а здесь человек полностью заходит, — объясняет Сергей Арапов, — А обычные рамки работают как металлодетекторы и для радиационного контроля.

Досмотровый комплекс Homo-scan, через который будут просматривать подозрительных пассажиров

Досмотровый комплекс Homo-scan, через который будут просматривать подозрительных пассажиров

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Первый этаж станции украшен панно со спортсменами. Часть из них сделана из металла, часть — из гранита

Первый этаж станции украшен панно со спортсменами. Часть из них сделана из металла, часть — из гранита

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Всего на строительство выделили 3 миллиарда и 100 миллионов, но сейчас рассматривается вариант увеличения цены. По оценкам Сергея Арапова, общая стоимость станции составит около 3,5 миллиарда.

Новый ЛДС, который готовили к чемпионату мира, тоже не сдали. В правительстве заявляют, что арена готова, но пока не может открыться для хоккейных матчей, так как ждет решения комиссии КХЛ. В начале февраля объявлялось, что первый матч на новом льду должен был состояться 21 февраля между командами прокуратуры и полиции. В день игры стало известно, что мероприятие отменили: до тестового матча проводить там игры нельзя. Билеты на игры ХК «Сибирь» в плей-офф продаются на ЛДС «Сибирь».

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