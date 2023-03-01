Что там со «Спортивной»? Журналисты НГС эксклюзивно проникли на строящуюся станцию — как она выглядит и когда откроется

«Спортивную» заложили в схему новосибирского метро еще в советское время, но станцию так и не построили. Рабочие возвели лишь часть технического здания, а затем проект законсервировали. В 2000-х за него хотели взяться инвесторы, но снова не сложилось. В 2019 году стройку все-таки начали. Вместе с новым ЛДС «Спортивную» хотели подготовить к международному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске в 2023 году. Чемпионат отменили, а сроки сдачи метро начали сдвигаться. НГС побывал на почти готовой станции и узнал, что там происходит.
Сейчас готовность станции составляет 97% — такие данные приводит главный подрядчик «Спецтрансстрой». Снаружи она действительно выглядит готовой, а вот внутри еще идет ремонт.
— Остались пусконаладочные работы, некие конечные элементы, где-то пожарную сигнализацию установить, камеры подключить, — объясняет генеральный директор «СпецТрансСтроя» Сергей Арапов.
Генеральным подрядчиком строительства «Спортивной» выступает компания «СпецТрансСтрой». Ее директор — Сергей Арапов. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир» и ООО «Сибирский Поликомпозит». Выручка «СпецТрансСтроя» в 2021 году составила 1,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 5,8 миллиона. Компания активно участвует в аукционах. В прошлом году «СпецТрансСтрой» заключил госконтракты более чем на 5,6 миллиарда рублей. Например, компания делала ремонт Октябрьского моста.
Пусконаладочные работы — это, проще говоря, испытания оборудования. По прогнозам подрядчиков, они займут несколько месяцев, а сдача станции планируется в мае-июне этого года. Станцию должны были сдать в сентябре 2022 года, а Анатолий Локоть даже выражал желание посмотреть ее летом 2022 года. К концу сентября 2022-го стало понятно, что станция не готова, и срок перенесли на октябрь. Этого не случилось. 1 ноября руководитель муниципального предприятия «Метро Мир» Александр Мысик заявил, что «оптимистичным вариантом» будет сдать станцию в декабре.
В декабре уже губернатор области Андрей Травников сказал, что станцию не сдадут в 2022-м из-за проблем с документацией. Сейчас документация по станции — на согласовании в Главгосэкспертизе.
— Заказчик и проектировщик, МП «Метро Мир», отрабатывает внесение изменений, — пояснил Сергей Арапов.
Проект станции разработали в 2017 году, поэтому в процессе строительства что-то в нём поменялось. В основном это касалось технических моментов, отметил Сергей Арапов. Часть оборудования и материалов пришлось заменить из-за санкций, а программное обеспечение, например, поменяли с американского на русское из-за указа президента.
В марте 2022 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому госорганам запрещается использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).
Что сейчас?
Сейчас станция отвечает всем современным требованиям, рассказывает Сергей Арапов. Она стала частью развязки на Октябрьском мосту — в будущем можно будет выйти на остановке «Спортивная» и спуститься сразу к метро. Много внимания уделили пассажирам с особенностями здоровья:
— Маломобильные категории людей могу приехать, перейти по пешеходному переходу, без чьей-то помощи подняться на лифтах к платформе и уехать. Это единственная станция в Новосибирске, где есть лифты и не нужна посторонняя помощь, чтобы кого-то сопроводить, — говорит Сергей Арапов.
Сейчас маломобильные пассажиры вынуждены каждый раз звонить сотрудникам метро — те встречают их и помогают попасть к вагону.
Лифты станции могут поднять не только людей, но и оборудование — они рассчитаны на вес до 1000 килограммов.
По конструкции «Спортивную» можно сравнить с «Речным вокзалом»: платформы расположены по бокам, а пути — посередине. На втором этаже станции расположились платформы поездов. Потолки пока еще не зашиты — там устанавливают пожарную сигнализацию. Сами пути метро не видно — их закрывают специальные раздвижные двери. Они будут открываться одновременно с дверями вагонов. Раньше такого в Новосибирске не было, подобные есть только в Санкт-Петербурге.
— Система автоматики настроена так, что это датчики позволяют составу останавливаться там, где надо, — напротив двери. Когда дверь открывается или закрывается, звучит сигнал. Помимо этого, есть световая сигнализация. Есть и режим паники, когда дверь открывается в ручном режиме, — объясняет Сергей Арапов.
Длина поездов в новосибирском метро — 4–5 вагонов, поэтому всего установлено 40 таких дверей на двух платформах — по 20 на каждой.
Такие двери должны сделать метро безопаснее и теплее для пассажиров. Так как поезда будут останавливаться на метромосте, их решили отделить от зоны ожидания:
— За дверьми находится путь, по которому ходит состав. Температура зимой отрицательная, а здесь, в помещении, — от 15 до 18. Летом будет прохладно, [так как есть] кондиционер, — говорит Сергей Арапов.
Отделка станции уже закончена, на платформе планируют установить скамейки. Туалетов для пассажиров на новой станции не будет.
Средняя проходимость станции за час — около 14 тысяч пассажиров. Для них будет работать 4 группы эскалаторов и 48 турникетов. Расплатиться можно будет картой или жетоном. Ожидается, что основная нагрузка будет в дни матчей на новом ЛДС: на этот период планируют закрывать центральный вход, чтобы развести потоки людей.
Кроме того, в эти дни будут ставить дополнительные рамки металлодетекторов. Если у службы безопасности возникнут вопросы к пассажиру, они проводят его в досмотровую комнату. Там есть рентгеновские установки, похожие на сканеры в аэропорту. Они позволяют досматривать пассажиров прямо в верхней одежде, с ремнями и обувью.
— На существующих станциях есть только сканеры для сумок, а здесь человек полностью заходит, — объясняет Сергей Арапов, — А обычные рамки работают как металлодетекторы и для радиационного контроля.
Всего на строительство выделили 3 миллиарда и 100 миллионов, но сейчас рассматривается вариант увеличения цены. По оценкам Сергея Арапова, общая стоимость станции составит около 3,5 миллиарда.
Новый ЛДС, который готовили к чемпионату мира, тоже не сдали. В правительстве заявляют, что арена готова, но пока не может открыться для хоккейных матчей, так как ждет решения комиссии КХЛ. В начале февраля объявлялось, что первый матч на новом льду должен был состояться 21 февраля между командами прокуратуры и полиции. В день игры стало известно, что мероприятие отменили: до тестового матча проводить там игры нельзя. Билеты на игры ХК «Сибирь» в плей-офф продаются на ЛДС «Сибирь».