Что там со «Спортивной»? Журналисты НГС эксклюзивно проникли на строящуюся станцию — как она выглядит и когда откроется

— Маломобильные категории людей могу приехать, перейти по пешеходному переходу, без чьей-то помощи подняться на лифтах к платформе и уехать. Это единственная станция в Новосибирске, где есть лифты и не нужна посторонняя помощь, чтобы кого-то сопроводить, — говорит Сергей Арапов.

Сейчас маломобильные пассажиры вынуждены каждый раз звонить сотрудникам метро — те встречают их и помогают попасть к вагону.

Лифты станции могут поднять не только людей, но и оборудование — они рассчитаны на вес до 1000 килограммов.