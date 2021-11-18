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Тема дняТрагедия на стройке. Один человек погиб
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Что происходит на станции метро «Спортивная». Фоторепортаж с объекта, который будет готов к сентябрю 2022 года

При этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что хотел бы посмотреть на результат уже ко Дню города в июне

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На станции уже есть крыша и перроны, которые могут видеть пассажиры проезжающих поездов метро

На станции уже есть крыша и перроны, которые могут видеть пассажиры проезжающих поездов метро

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Станция «Спортивная» в Новосибирске сможет принимать 14 000 людей в день

В Новосибирске строительство станции метро «Спортивная» на левом берегу завершили на 65%. Предполагается, что ее начнут использовать уже в следующем году, незадолго до Молодежного чемпионата мира по хоккею. Также рядом со станцией обустроят новосибирские «Сокольники» — парк перед ледовой ареной.

На месте побывали корреспонденты НГС Екатерина Евстафьева и Алина Скитович. Посмотрите на снимках, как объект выглядит сейчас.

Предполагается, что станция поможет болельщикам, которые будут посещать матчи на новой ледовой арене. За день «Спортивная» сможет пропускать <nobr class="_">14 000</nobr> человек

Предполагается, что станция поможет болельщикам, которые будут посещать матчи на новой ледовой арене. За день «Спортивная» сможет пропускать 14 000 человек

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Отделку технических помещений завершили на 80%. Часть конструкций станции — временная, их уберут до начала эксплуатации

Отделку технических помещений завершили на 80%. Часть конструкций станции — временная, их уберут до начала эксплуатации

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что на объекте еще будут вести работы, которые повлияют на график движения поездов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что на объекте еще будут вести работы, которые повлияют на график движения поездов

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Эскалаторы планируют запустить в течение месяца. Сейчас для них дорабатывают проектное решение

Эскалаторы планируют запустить в течение месяца. Сейчас для них дорабатывают проектное решение

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На этой неделе на «Спортивной» начнут устанавливать перегородки на платформах. Позже там разместят двери, которые будут открываться только в момент прибытия поезда. В остальное время они закроют доступ к рельсам

На этой неделе на «Спортивной» начнут устанавливать перегородки на платформах. Позже там разместят двери, которые будут открываться только в момент прибытия поезда. В остальное время они закроют доступ к рельсам

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Для станции разрабатывают систему, которая будет растягивать пассажиропоток. Предполагается, что поезда будут ходить с минимальным интервалом

Для станции разрабатывают систему, которая будет растягивать пассажиропоток. Предполагается, что поезда будут ходить с минимальным интервалом

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Внутри «Спортивную» отделают гранитом, его уже закупили

Внутри «Спортивную» отделают гранитом, его уже закупили

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— Срок окончательный — сентябрь 2022 года. Хотелось бы, чтобы ко Дню города можно было посмотреть станцию. Было бы красиво. Обсуждаем, насколько наши строители сумеют это сделать. Пока они чешут затылок. Посмотрим, — заявил Анатолий Локоть

— Срок окончательный — сентябрь 2022 года. Хотелось бы, чтобы ко Дню города можно было посмотреть станцию. Было бы красиво. Обсуждаем, насколько наши строители сумеют это сделать. Пока они чешут затылок. Посмотрим, — заявил Анатолий Локоть

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Другой важный объект, который строят в Новосибирске к МЧМ-2023, — новая ледовая арена. На работы тратят миллиарды рублей, при этом в 2021 году выяснилось, что строительство затягивается. Корреспондент НГС Маша Вьюн выяснила, из-за чего это произошло и успеют ли рабочие завершить всё к чемпионату. Читайте подробности в материале.

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левый берегметрометрополитен
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