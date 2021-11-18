Что происходит на станции метро «Спортивная». Фоторепортаж с объекта, который будет готов к сентябрю 2022 года

В Новосибирске строительство станции метро «Спортивная» на левом берегу завершили на 65%. Предполагается, что ее начнут использовать уже в следующем году, незадолго до Молодежного чемпионата мира по хоккею. Также рядом со станцией обустроят новосибирские «Сокольники» — парк перед ледовой ареной.

На месте побывали корреспонденты НГС Екатерина Евстафьева и Алина Скитович. Посмотрите на снимках, как объект выглядит сейчас.