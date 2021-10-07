«Это не вопрос команды сверху»: почему тормозится строительство ЛДС в Новосибирске. И достроят ли его вообще?

Новый ЛДС в Новосибирске строят с отставанием от плана
Новый ледовый дворец на левом берегу в Новосибирске готовят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Планировалось, что ЧМ пройдет только в нашем городе, но потом его решили разделить с Омском. Вместе с ЛДС возводят большой прилегающий парк и станцию метро «Спортивная». Новый ледовый дворец — проект по-настоящему масштабный. Это шестиэтажный спортивный комплекс площадью
Слишком медленно строят. Или нет? Как оправдывались чиновники
Отставание сроков строительства нового ЛДС — одна из главных тем прошедшего лета. В августе об этом заявил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. Тогда он рассказал о «серьезном отставании» из-за подорожания стройматериалов и недостатка иностранной рабочей силы.
Вскоре в интервью РБК Иван Шмидт уточнил, что готовность арены вместе с прилегающей инфраструктурой составляет не более 39,5%. При этом по графику к концу года готовность должна достичь 75%. На выполнение почти 40% работ потребовалось более двух лет — и наверстать оставшуюся половину всего за несколько месяцев кажется чем-то невероятным.
В этот же день на сайте Правительства Новосибирской области вышел пресс-релиз с заголовком «Ледовая арена в Новосибирске будет построена своевременно». Там приводились уже другие слова Шмидта, который уверял, что арену сдадут в срок, хоть и «придется проявить обычный строительный героизм».
На следующий день вышел еще один пресс-релиз правительства, в котором появилась новая цифра готовности арены — 56%. Тогда проконтролировать стройку прилетел зампред правительства России Дмитрий Чернышенко. Губернатор области Андрей Травников еще раз пообещал, что арену сдадут в срок — в сентябре 2022 года.
— На сегодняшний день нет сомнений, что к Молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой 2023 года объект будет полностью построен с соблюдением всех норм и требований качества, — цитировала главу региона пресс-служба. Андрей Травников заявил, что стройка находится на особом контроле у регионального правительства.
Впрочем, зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко тогда всё же признал отставание на стройке. Он отметил, что в этом году темпы строительства арены замедлились, «возникла проблема с оплатой выполненных работ из-за отсутствия скорректированной проектной документации». Причиной корректировки стали «изменения конструктивных решений».
Уже через месяц, в сентябре, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что строительство новой ледовой арены в Новосибирске идет по графику. Через неделю чиновники снова разошлись в оценках готовности: на 30 сентября, по словам Ивана Шмидта, ЛДС был готов на 46%.
Сложности со строительством новой ледовой арены признали и в Заксобрании региона:
— Есть проблемы, это точно. Проблема одна — мы уходим в зиму. Но предпринимаются все возможные меры, и надеюсь, что мы успеем в срок. Понятно, что зимой в Сибири тяжело работать. Это удорожание, это замедление темпов, увеличение числа людей. Эти варианты есть, министр и губернатор это понимают и сейчас предпринимают все меры, чтобы увеличить число работающих на объекте, — заявил на прошлой неделе спикер Заксобрания Андрей Шимкив. Кроме того, депутаты решили каждый месяц слушать отчеты о ходе стройки.
Среди мер по увеличению рабочих на стройке — привлечение заключенных. О том, что на стройплощадке нового ЛДС будут работать осужденные, стало известно в сентябре.
— Осужденные занимаются уборкой и облагораживанием прилегающей территории, — рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.
Какие причины
Министр строительства области Иван Шмидт рассказывал, что основная причина отставания — пандемия коронавируса. Из-за этого на стройке возникли сложности с «привлечением иностранной рабочей силы». Кроме того, выросли цены на стройматериалы. Только металл за год подорожал на 60−70%, заявил Шмидт на сессии Заксобрания 30 сентября. Тогда же он сказал, что часть компаний отказалась поставлять материалы и оборудование. В целом стоимость проекта выросла с 20,7 до
Кроме того, пришлось дважды проходить экспертизу сметной документации из-за изменения самого проекта ледовой арены уже по ходу работ.
О проблеме с нехваткой рабочей силы в разговоре с НГС упомянул и председатель совета директоров ГК «Группа Мета» Владимир Мартыненков:
— Мне кажется, [отставание] это следствие неправильно выбранного федерального подрядчика, который не оценил некоторые факторы взаимодействия с местным строительным сообществом. Кроме того, сегодня на рынке в принципе не хватает рабочей силы с ближнего зарубежья. Это было связано еще с пандемическими временами прошлого года, и в этом году всё намного сложнее. Сейчас мы пересматриваем многие свои технические процессы в пользу менее человекоемких операций.
ГК «Группа Мета» — девелоперская компания, работает с 1991 года. В Новосибирске компания строила, например, ЖК «Гринвилл», ЖК «Никитин двор», ТРЦ «Спортмастер», ЖК «Оазис» и ЖК «Ясный берег».
А кто подрядчик?
Генеральный подрядчик строительства ЛДС — санкт-петербургская «ЭлинАльфа». Минстрой долго не мог найти подрядчика для строительства, пока на конкурс не подалась компания «ЭлинАльфа». Заказчиком стало специально созданное для этого учреждение ГКУ «Арена».
Этой весной стало известно о проблемах с одной из подрядных организаций «ЭлинАльфы» — московским ООО «Строймонтаж». Компания получила иски о банкротстве.
Компания «ЭлинАльфа» выигрывала конкурс на первый и второй этапы строительства. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания занимается подготовкой стройплощадок, строительством жилых и нежилых помещений, инженерных коммуникаций, земляными и электромонтажными работами. Общая сумма контрактов, которые заключила фирма, составляет
«Строймонтаж» зарегистрирован в Москве, в его видах деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. На сайте фирмы указано, что она работала на реконструкции Дворца спорта с бассейном в Санкт-Петербурге, строительстве спорткомплекса Московского среднего специального училища олимпийского резерва и жилого комплекса «Клены» в Санкт-Петербурге.
Там же указано, что фирма имеет многолетний опыт успешной реализации строительных объектов. По данным «Контур.Фокуса», «Строймонтаж» был зарегистрирован в 2014 году. На сайте фирмы указан только один номер телефона, который не отвечает.
Проблемы с выплатами на стройке нового ЛДС возникли в апреле этого года. Одна из фирм-субподрядчиков заявила, что им не заплатили деньги за работу. Красноярская компания «СК24» обратилась в арбитражный суд с иском к компании «Строймонтаж». Суд постановил взыскать с ООО «Строймонтаж» в пользу «СК24» более 40 миллионов, однако компания так и не выплатила деньги строителям.
Вскоре «Строймонтаж» получил иск о банкротстве. При этом сотрудники «СК24» допускали возможность того, что «Строймонтаж» является фирмой-прокладкой «ЭлинАльфы» и банкротится намеренно. На связь «ЭлинАльфы» и «Строймонтажа» обратило внимание издание «Тайга.инфо».
В разговоре с НГС представитель «СК24» уточнил, что «Строймонтаж» всё же выплатил фирме часть долга и они договорились о рассрочке.
«Строймонтаж» сейчас принадлежит Михаилу Воловичу, а до 2017 года фирмой владел Виталий Шиковец. Он был директором еще одного ООО «Строймонтаж», зарегистрированного в Брянске, — совладельцем этой компании числился Борис Билсагаев. Билсагаев был генеральным директором «ЭлинАльфа» до середины 2018 года. Потом его сменил Алексей Грибан.
«ЭлинАльфа» строит ледовую арену не первый раз. В 2016 году компания стала генподрядчиком строительства ЛДС в Красноярске за
В 2020 году Региональный центр спортивных сооружений Красноярска подал «ЭлинАльфе» иск об обязательстве устранить дефекты на стройке. Например, в новой ледовой арене протекал фасад и кровля, был сквозняк, «зависали» АРМ, деформировался пол и напольные покрытия, не были установлены видеокамеры. Судя по картотеке Арбитражного суда, разбирательство идет до сих пор.
Красноярскую арену рассчитывали на
До Универсиады в Красноярске «ЭлинАльфа» строила крытый каток в Стрежевом (Томская область). Тогда заказчику тоже пришлось судиться с компанией из-за дефектов. Среди недочетов, указанных в иске, были «ненадлежащая герметизация» профлистов на крыше, отсутствие гидроизоляции, «неравномерная толщина утеплителя» на крыше и другие.
Еще один скандал, в котором засветилась «ЭлинАльфа», случился в Екатеринбурге в 2017 году. Компания занималась реконструкцией стадиона «Уралмаш». Стоимость работ по документам составляла
В то же время Счетная палата Свердловской области выяснила, что часть бюджетных средств на реконструкции потратили незаконно, а стоимость многих материалов оказалась завышенной. Тогда уже заказчик стройки, «Уральская футбольная академия», подал иск к «ЭлинАльфе» на
Достроят или нет
По словам председателя совета директоров ГК «Группа Мета» Владимира Мартыненкова, при достаточном финансировании объект реально достроить в срок, но для этого всё равно нужна грамотная организация строительного процесса:
— Всё зависит от задачи. Время, насколько я понимаю, еще есть, хоть его и маловато. Комплекс сейчас в таком состоянии, при котором уже можно большое количество работ проводить параллельно. Но для этого нужно грамотное управление процессом. Я не знаю, как там сейчас в этой части построена работа. Когда нам нужно было какие-то объекты сделать в короткое время, мы писали проект организации работ, составляли графики, а дальше контролировали их выполнение и управляли процессом. Задача непростая, но выполнимая, — говорит Владимир Мартыненков.
По словам эксперта, правильно поставленная конкретная задача — половина успеха. При этом «задачу» стоит ставить на допроектном этапе, основываясь на «строительной и стоимостной рациональности», а внешний лоск «оставлять на потом».
В любой стройке можно выбрать только два пункта из трех: время, качество или деньги, говорит Владимир Мартыненков:
— Если заливать деньгами этот проект, может, всё и будет в порядке. Эта работа не решается командой сверху. Она решается наличием интеллекта у тех, кто управляет строительством, и тех, кто производит эти работы. Всегда это комбинация: дирекция строительства, заказчик, служба технадзора, генподрядчик. При этом я с уважением отношусь к людям, которые принимали решение о строительстве этого объекта. Вообще такой проект — это благо для Новосибирска на существенное будущее. Есть чемпионат или нет, объект никуда не денется с нашей территории.
О том, что ЛДС достроят в любом случае, говорит и редактор «Центра деловой жизни» Андрей Кузнецов. Он называет завершение строительства арены политической задачей:
— Право провести МЧМ-2023 в Новосибирске стоило больших усилий руководству региона и областным лоббистам. Идея проведения чемпионата и строительства сопутствующих объектов инфраструктуры помогла кандидатам «Единой России» выиграть в Новосибирской области выборы в Госдуму 2016 года и губернаторскую кампанию
Проект одобрил президент Владимир Путин, он несколько раз говорил о чемпионате в Новосибирске с руководством Международной федерации хоккея. Федеральный бюджет софинансирует строительство новосибирского ЛДС. Это большая ответственность для руководства региона, в первую очередь, для губернатора. Своевременность подготовки к чемпионату напрямую влияет на перспективы его дальнейшей карьеры. Травников докажет, что способен справляться с масштабными проектами в установленные сроки. Либо нет. Для региона срыв сроков чреват проблемами с федеральным финансированием: Москва дает деньги тем, кто умеет их быстро и качественно осваивать.
Вряд ли IIHF будет переносить сроки проведения чемпионата, поэтому если к следующему октябрю арена не будет готова к приему хоккеистов, его будут проводить либо полностью в Омске, либо часть матчей отнесут в другой город с развитой хоккейной инфраструктурой. Строительство ЛДС в Новосибирске будет завершено в любом случае, за исключением риска каких-то глобальных конструктивных отклонений.
IIHF — Международная федерация хоккея на льду.
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