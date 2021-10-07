«Это не вопрос команды сверху»: почему тормозится строительство ЛДС в Новосибирске. И достроят ли его вообще?

«Строймонтаж» сейчас принадлежит Михаилу Воловичу, а до 2017 года фирмой владел Виталий Шиковец. Он был директором еще одного ООО «Строймонтаж», зарегистрированного в Брянске, — совладельцем этой компании числился Борис Билсагаев. Билсагаев был генеральным директором «ЭлинАльфа» до середины 2018 года. Потом его сменил Алексей Грибан.

«ЭлинАльфа» строит ледовую арену не первый раз. В 2016 году компания стала генподрядчиком строительства ЛДС в Красноярске за 3,1 миллиарда рублей. Объект возводился к Универсиаде 2019 года.



В 2020 году Региональный центр спортивных сооружений Красноярска подал «ЭлинАльфе» иск об обязательстве устранить дефекты на стройке. Например, в новой ледовой арене протекал фасад и кровля, был сквозняк, «зависали» АРМ, деформировался пол и напольные покрытия, не были установлены видеокамеры. Судя по картотеке Арбитражного суда, разбирательство идет до сих пор.

Красноярскую арену рассчитывали на 3,5 тысячи человек, планируемая вместимость новосибирской — более 10 тысяч .

До Универсиады в Красноярске «ЭлинАльфа» строила крытый каток в Стрежевом (Томская область). Тогда заказчику тоже пришлось судиться с компанией из-за дефектов. Среди недочетов, указанных в иске, были «ненадлежащая герметизация» профлистов на крыше, отсутствие гидроизоляции, «неравномерная толщина утеплителя» на крыше и другие.

Еще один скандал, в котором засветилась «ЭлинАльфа», случился в Екатеринбурге в 2017 году. Компания занималась реконструкцией стадиона «Уралмаш». Стоимость работ по документам составляла 590 миллионов рублей. Позднее дополнительным соглашением ее пересмотрели, оценив в 570,3 миллиона . Большую часть расходов взял на себя областной бюджет. Но подрядчик заявил, что выполнил работы на более существенную сумму — около 657 миллионов и потребовал доплатить разницу. Суд отказал в удовлетворении иска.

В то же время Счетная палата Свердловской области выяснила, что часть бюджетных средств на реконструкции потратили незаконно, а стоимость многих материалов оказалась завышенной. Тогда уже заказчик стройки, «Уральская футбольная академия», подал иск к «ЭлинАльфе» на 23,2 миллиона .

Достроят или нет

По словам председателя совета директоров ГК «Группа Мета» Владимира Мартыненкова, при достаточном финансировании объект реально достроить в срок, но для этого всё равно нужна грамотная организация строительного процесса:

— Всё зависит от задачи. Время, насколько я понимаю, еще есть, хоть его и маловато. Комплекс сейчас в таком состоянии, при котором уже можно большое количество работ проводить параллельно. Но для этого нужно грамотное управление процессом. Я не знаю, как там сейчас в этой части построена работа. Когда нам нужно было какие-то объекты сделать в короткое время, мы писали проект организации работ, составляли графики, а дальше контролировали их выполнение и управляли процессом. Задача непростая, но выполнимая, — говорит Владимир Мартыненков.

По словам эксперта, правильно поставленная конкретная задача — половина успеха. При этом «задачу» стоит ставить на допроектном этапе, основываясь на «строительной и стоимостной рациональности», а внешний лоск «оставлять на потом».

В любой стройке можно выбрать только два пункта из трех: время, качество или деньги, говорит Владимир Мартыненков:

— Если заливать деньгами этот проект, может, всё и будет в порядке. Эта работа не решается командой сверху. Она решается наличием интеллекта у тех, кто управляет строительством, и тех, кто производит эти работы. Всегда это комбинация: дирекция строительства, заказчик, служба технадзора, генподрядчик. При этом я с уважением отношусь к людям, которые принимали решение о строительстве этого объекта. Вообще такой проект — это благо для Новосибирска на существенное будущее. Есть чемпионат или нет, объект никуда не денется с нашей территории.

О том, что ЛДС достроят в любом случае, говорит и редактор «Центра деловой жизни» Андрей Кузнецов. Он называет завершение строительства арены политической задачей:

— Право провести МЧМ-2023 в Новосибирске стоило больших усилий руководству региона и областным лоббистам. Идея проведения чемпионата и строительства сопутствующих объектов инфраструктуры помогла кандидатам «Единой России» выиграть в Новосибирской области выборы в Госдуму 2016 года и губернаторскую кампанию 2018-го .

Проект одобрил президент Владимир Путин, он несколько раз говорил о чемпионате в Новосибирске с руководством Международной федерации хоккея. Федеральный бюджет софинансирует строительство новосибирского ЛДС. Это большая ответственность для руководства региона, в первую очередь, для губернатора. Своевременность подготовки к чемпионату напрямую влияет на перспективы его дальнейшей карьеры. Травников докажет, что способен справляться с масштабными проектами в установленные сроки. Либо нет. Для региона срыв сроков чреват проблемами с федеральным финансированием: Москва дает деньги тем, кто умеет их быстро и качественно осваивать.

Вряд ли IIHF будет переносить сроки проведения чемпионата, поэтому если к следующему октябрю арена не будет готова к приему хоккеистов, его будут проводить либо полностью в Омске, либо часть матчей отнесут в другой город с развитой хоккейной инфраструктурой. Строительство ЛДС в Новосибирске будет завершено в любом случае, за исключением риска каких-то глобальных конструктивных отклонений.

IIHF — Международная федерация хоккея на льду.



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