Подрядчика нового ЛДС просят признать банкротом, а он так и не выплатил деньги строителям

К иску о банкротстве планирует присоединиться и фирма «СК24», которая выполняла работы на стройплощадке ЛДС с ноября 2019 года по февраль 2020 года. Об этом НГС сообщил представитель компании Роман Шевин. Строители так и не получили денег за свою работу. В апреле они уже обращались в арбитражный суд, который постановил взыскать с ООО «Строймонтаж» в пользу «СК24» 24 476 307 рублей задолженности (в том числе гарантийное удержание), 16 300 966 рублей неустойки и 200 000 рублей расходов по государственной пошлине.

По словам Романа Шевина, после этого «Строймонтаж» подал апелляцию.

— Суд ее рассмотрел, но оставил предыдущее решение суда в силе, без изменений. В это время они пытались выйти на мировое, снизить количество пени. Мы в свою очередь были готовы рассмотреть это предложение, но при условии оплаты основного долга. Позже «Строймонтаж» написал жалобу, что мы не выходим на диалог. Мы это восприняли как оттягивание времени, — рассказал Роман Шевин.

Постановление об отказе в удовлетворении апелляции «Строймонтажа» есть на сайте арбитража.