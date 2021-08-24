Подрядчика нового ЛДС просят признать банкротом, а он так и не выплатил деньги строителям

Строителя нового ЛДС в Новосибирске попросили признать банкротом
Фирму ООО «Строймонтаж», подрядчика на строительстве нового ЛДС в Новосибирске, попросили признать банкротом. Соответствующий иск от компаний ООО «РСТ Энерджи» (Санкт-Петербург) и ООО «Техносервис» (Краснодар) появился в картотеке арбитражного суда.
ООО «Строймонтаж» — подрядная организация генерального подрядчика строительства новой ледовой арены в Новосибирске ООО «ЭлинАльфа». Ледовую арену в Новосибирске строят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Минстрой долго не мог найти подрядчика для строительства, пока на конкурс не подалась московская компания «ЭлинАльфа». Заказчиком стало специально созданное для этого учреждение ГКУ «Арена».
К иску о банкротстве планирует присоединиться и фирма «СК24», которая выполняла работы на стройплощадке ЛДС с ноября 2019 года по февраль 2020 года. Об этом НГС сообщил представитель компании Роман Шевин. Строители так и не получили денег за свою работу. В апреле они уже обращались в арбитражный суд, который постановил взыскать с ООО «Строймонтаж» в пользу «СК24» 24 476 307 рублей задолженности (в том числе гарантийное удержание),
По словам Романа Шевина, после этого «Строймонтаж» подал апелляцию.
— Суд ее рассмотрел, но оставил предыдущее решение суда в силе, без изменений. В это время они пытались выйти на мировое, снизить количество пени. Мы в свою очередь были готовы рассмотреть это предложение, но при условии оплаты основного долга. Позже «Строймонтаж» написал жалобу, что мы не выходим на диалог. Мы это восприняли как оттягивание времени, — рассказал Роман Шевин.
Постановление об отказе в удовлетворении апелляции «Строймонтажа» есть на сайте арбитража.
По словам Романа, с ними также связывались представители «ЭлинАльфы», однако ни основной долг, ни пени до сих пор не оплачены.
— У нас тоже есть основной кредитор — поставщик в Новосибирске, который нам поставлял бетон. Они тоже выиграли суд, где мы были ответчиком, и сегодня наша компания тоже под угрозой банкротства. Мы получаем обещания, транслируем их нашему поставщику, но ничего не меняется. Наша работа приостановлена полностью. От приставов получены требования оплатить долги перед поставщиками, а у нас этих денег просто нет. Мы проработали на госконтракте, с казначейскими счетами, а нас просто обманули, — рассказал Роман Шевин.
«СК24» обращались в приемную губернатора Новосибирской области, им пришел ответ из Минстроя с подписью Ивана Шмидта (копия ответа есть в распоряжении НГС). Как указано в документе, между ГК «Арена» и «ЭлинАльфой» заключены госконтракты на строительство ледовой арены. Согласно контрактам, «ЭлинАльфа» выполняет функции генерального подрядчика, а «Арена» — заказчика. ГК «Арена», по информации Минстроя, не работает с субподрядчиками и «осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность генподрядчика».
Там же написано, что заказчик своевременно выплачивает средства «ЭлинАльфе» и сегодня у ГК «Арена» нет задолженности перед генподрядчиком.
— Учитывая ситуацию по наличию задолженности ООО «Строймонтаж» (подрядной организации «ЭлинАльфа») перед ООО «СК24», в целях урегулирования ситуации заказчик направил обращение в «ЭлинАльфа» с требованием принятия мер, — говорится в письме Минстроя.
Там же указано, что ГК «Арена» готова оказать содействие по решению ситуации и «держит ее на контроле». Письмо датировано
— Мы уверены, что «Строймонтаж» стал неплатежной прокладкой для «ЭлинАльфа» перед своими подрядчиками, — говорит Шевин.
По данным картотеки арбитражного суда, за август «Строймонтажу» предъявили 5 новых исков, за июль — 8. Всего за 2021 год компании предъявили 55 исков.
Московская компания «ЭлинАльфа» выигрывала конкурс на первый и второй этапы строительства. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания занимается подготовкой стройплощадок, строительством жилых и нежилых помещений, инженерных коммуникаций, земляными и электромонтажными работами. Общая сумма контрактов, которые заключила фирма, составила 51 миллиард рублей.
«Строймонтаж» также зарегистрирован в Москве, в его видах деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. На сайте фирмы указано, что она работала на реконструкции «Дворца спорта с бассейном» в Санкт-Петербурге, строительстве спорткомплекса Московского среднего специального училища олимпийского резерва и жилого комплекса «Клены» в Санкт-Петербурге.
Там же указано, что фирма имеет многолетний опыт успешной реализации строительных объектов. По данным «Контур.Фокуса», «Строймонтаж» был зарегистрирован в 2014 году. На сайте фирмы указан только один номер телефона, который не отвечает.
НГС отправил запрос в Минстрой и «ЭлинАльфу» по ситуации.
Стройка ЛДС идет с большим отставанием, об этом недавно заявил министр строительства региона Иван Шмидт. Сегодня РБК со ссылкой на министра сообщил, что арена готова на 39,5%, к