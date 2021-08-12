«Отставание серьезное»: министр строительства рассказал о проблемах со стройкой ЛДС в Новосибирске

Новый ЛДС в Новосибирске строят с отставанием
О трудностях с возведением нового ЛДС рассказал на пресс-конференции в ТАСС министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.
— Существует отставание, про это уже неоднократно говорили. Отставание достаточно серьезное. Здесь наложил свой отпечаток пандемийный год, потому что такого рода объекты строятся с достаточно большим привлечением иностранной рабочей силы. Наложило отпечаток и удорожание стройматериалов. Сегодня при губернаторе работает координационный штаб, практически в режиме чрезвычайной ситуации, по достройке объекта, — сообщил министр.
Объект должны ввести до октября 2022 года. По оценке Минстроя, «это реально, но с привлечением максимального количества ресурсов».
Ледовую арену в Новосибирске строят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Минстрой долго не мог найти подрядчика для строительства, пока на конкурс не вызвалась московская компания «Элинальфа». Она является генеральным подрядчиком стройки. Заказчиком стало специально созданное для этого учреждение ГКУ «Арена». Через «Элинальфу» на стройке работает фирма «Строймонтаж».
В апреле одна из фирм-субподрядчиков строительства нового ЛДС в Новосибирске заявила, что им не выплатили деньги за работу. Фирма «СК24» обратилась в Арбитражный суд, который обязал «Строймонтаж» выплатить «СК24»
Всего, по данным Арбитражного суда, «Строймонтажу» предъявили более 100 исков от разных компаний.