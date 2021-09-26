Что происходит ночью на Спортивной? Как выглядит сейчас строящаяся станция метро у будущего ЛДС

На станции метро Спортивная в Новосибирске появились платформы
Строящаяся станция метро на левом берегу Оби начинает приобретать окончательный вид — там уже появились эскалаторы, а с платформ уже можно теоретически сесть в поезд. Однако работы еще хватает, а это значит, что горожанам, которые в выходные вечером хотят воспользоваться метрополитеном, придется пересматривать свои планы. Стас Соколов и Александр Ощепков прогулялись по строящейся станции и посмотрели, в каком она состоянии сейчас.
Подходы к станции всё еще выглядят, как стройплощадка: везде грязь и строительная техника, но будущий вид этой территории уже просматривается. Готовы пешеходный переход и тоннель под дамбой Октябрьского моста. Доделывается новая широкая дорога, которая, спускаясь с левой (если смотреть в сторону правого берега) стороны дамбы, огибает ее, проходя по берегу (оттуда, к слову, открывается прекрасный вид на вечерний город).
Несмотря на то, что монтаж основных конструкций станции еще не закончен (строители только приступили с возведению одноэтажного вестибюля), внутри основного корпуса уже началась отделка. На полу (не везде, но всё же) появился керамогранит, на стенах — штукатурка. Но сам зал станции пока заполнен катушками с кабелем и штабелями стройматериалов.
Установлены все двенадцать эскалаторов, которые будут поднимать пассажиров на платформы (по три с каждой стороны, как и на Речном вокзале). Ступени, правда, пока есть далеко не везде, но двигатели уже стоят.
Основные работы идут на будущих платформах. Именно эти платформы и стали причиной изменения графика метро. Строители заканчивают заливку огромных железобетонных плит — на каждую уходит не меньше 65 кубометров бетона.
Дело это не быстрое. Сначала строители укладывают на стальные направляющие профилированный лист, а затем в получившемся пространстве плетут «паутину» из стальных прутьев. Заодно и почистить профлист от пыли не мешает — пылесос полезен не только дома.
После того, как будущий металлический каркас полностью смонтирован, наступает очередь бетонщиков — по длинной металлической трубе подается раствор, который рабочие спешно распределяют по опалубке лопатами и просто ногами. Не очень эстетично, зато дешево и практично.
Во время монтажа платформы удерживают на весу с помощью толстых стальных прутьев. Потом их, конечно, уберут, но вообще идея интересная. Такие ненавязчивые преграды позволяют распределять поток людей: с ними вдоль поезда особенно не походишь. Метрополитену стоит взять на заметку.
Платформенные плиты уже почти готовы: ночью с субботы на воскресенье была залита бетоном предпоследняя (а у последней по счету вовсю идет монтаж арматуры). Теоретически, если бы по метромосту прошел поезд и, остановившись, открыл двери на станции, то отсюда уже можно было войти в вагоны. Но строителям предстоит еще немало работы, поскольку по проекту станция представляет собой своего рода длинный коридор с автоматически открывающимися дверями. По крайней мере на одной станции не будет случаев, когда на пути кто-то упал.
Уже в конце небольшой экскурсии, которую организовали строители, мы наткнулись в подвале на «пасхалку», которую оставили неизвестные художники. На кирпичной стене, которая когда-то была частью тех самых первых построенных еще в советское время конструкций, из которых должна была вырасти Спортивная (станция была в проекте еще в момент строительства метро), изображена пара, слившаяся в страстном поцелуе. Помещения эти, к сожалению, будут недоступны пассажирам (это технический этаж), но хочется верить, что строители пощадят это неожиданно попавшее на территорию станции произведение уличного искусства.
Пока новосибирцы ждут появления очередной станции метро, другой вид железнодорожного транспорта, который мог бы отчасти компенсировать отсутствие новых веток подземки, трамвай, приходит в упадок. О том, нужны ли вообще трамваи городу в том виде, в каком они существуют сейчас, рассуждает в своей колонке автообозреватель и убежденный автомобилист Дмитрий Косенко.