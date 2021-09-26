Что происходит ночью на Спортивной? Как выглядит сейчас строящаяся станция метро у будущего ЛДС

Строящаяся станция метро на левом берегу Оби начинает приобретать окончательный вид — там уже появились эскалаторы, а с платформ уже можно теоретически сесть в поезд. Однако работы еще хватает, а это значит, что горожанам, которые в выходные вечером хотят воспользоваться метрополитеном, придется пересматривать свои планы. Стас Соколов и Александр Ощепков прогулялись по строящейся станции и посмотрели, в каком она состоянии сейчас.