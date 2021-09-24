В Новосибирске еще раз поменяется график работы двух станций на выходных

Вечером в субботу, 25 сентября, временно изменится график работы метро. Станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» закроются в 22:00. Это на два часа раньше обычного.
— Это необходимо для соблюдения требований технологии укладки бетона на строящейся станции «Спортивная», — пояснили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.
Остальные станции Ленинской линии от «Речного вокзала» до «Заельцовской» будут работать как обычно. Они закончат возить пассажиров в 24:00. Поезда прибывают с интервалом движения электропоездов не более 12,5 минуты. На Дзержинской линии поезда будут ездить без изменений.
В августе на «Спортивной» начали устанавливать эскалаторы. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как это было.