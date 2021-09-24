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В Новосибирске еще раз поменяется график работы двух станций на выходных

Время движения сократится из-за работ на будущей станции метро «Спортивная»

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Изменения произойдут 25 и 26 сентября

Изменения произойдут 25 и 26 сентября

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Вечером в субботу, 25 сентября, временно изменится график работы метро. Станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» закроются в 22:00. Это на два часа раньше обычного.

— Это необходимо для соблюдения требований технологии укладки бетона на строящейся станции «Спортивная», — пояснили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

Остальные станции Ленинской линии от «Речного вокзала» до «Заельцовской» будут работать как обычно. Они закончат возить пассажиров в 24:00. Поезда прибывают с интервалом движения электропоездов не более 12,5 минуты. На Дзержинской линии поезда будут ездить без изменений.

В августе на «Спортивной» начали устанавливать эскалаторы. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как это было.

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Спортивнаяметрометрополитен
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