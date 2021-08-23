Новосибирск получил последние эскалаторы для станции метро «Спортивная»

В Новосибирск прибыли все эскалаторы для строительства станции метро «Спортивная». О том, что контракт полностью выполнен, сообщил мэр города Анатолий Локоть на оперативном совещании при губернаторе региона.
— Продолжается строительство станции метро «Спортивная». Поставлен последний комплект эскалаторов — три эскалатора. Они находятся на монтаже, — рассказал Анатолий Локоть. — Таким образом, контракт на поставку выполнен на 100%.
Эскалаторы поступали в город частями. Машины поставляет АО «ВО Машиноимпорт» совместно со швейцарским концерном Schindler. Их должны подключить в конце сентября — рабочие начнут проводить пусконаладочные работы.
Аукцион на покупку эскалаторов объявили в прошлом году. Стоимость оборудования оценили в 761 миллион рублей.
В начале мая на станцию метро «Спортивная» привезли первые три эскалатора. Затем губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил министра финансов региона Виталия Голубенко найти деньги, чтобы рассчитаться за эскалаторы для станции метро «Спортивная». Это стало необходимо, потому что средства из федерального бюджета в НСО еще не поступили. Как выглядела новая станция в начале июля, вы можете посмотреть здесь.