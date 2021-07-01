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Мэр Новосибирска запретил делать станцию «Спортивная» оранжевого цвета — как продвигается стройка. 15 фото

Станция уже готова на 80%

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Ожидается, что станцию сдадут в срок — к 2022 году

Ожидается, что станцию сдадут в срок — к 2022 году

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Анатолий Локоть запретил делать станцию метро «Спортивная» оранжевой

Сегодня, 1 июля, в Новосибирске на станцию метро «Спортивная» поставили третью партию эскалаторов. Во время выездного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть ознакомился с дизайн-проектом будущей станции и попросил его переделать. Что не понравилось мэру и как могла бы выглядеть будущая станция — смотрите в фоторепортаже.

Архитекторы предложили оформить станцию в серых цветах, выделив фрагменты оранжевым

Архитекторы предложили оформить станцию в серых цветах, выделив фрагменты оранжевым

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Во время выездного совещания мэру презентовали на прожекторе посреди строящейся станции проект оформления фасада и вестибюля станции. Главными цветами были выбраны серый и оранжевый. Мэр выбранное цветовое решение не оценил.

— Хотелось бы, чтобы было красиво. Сделали черно-белое с оранжевыми окантовками. Что это означает? Я вообще к оранжевому цвету не очень отношусь и не очень понимаю, почему оранжевая расцветка. ЛДС же у нас не оранжевый, — говорил мэр во время совещания.

Главный архитектор ГИП МУП «УЗСПТС» Ольга Бакарева объяснила журналистам, почему первоначально был выбран оранжевый цвет оформления станции.

— У нас все в городе серое, хотелось, чтобы такого не было. Открытое пространство, почему бы не внести какие-то яркие акценты, — рассказала Ольга Бакарева.

Вестибюль станции также предложили сделать в серо-оранжевых цветах

Вестибюль станции также предложили сделать в серо-оранжевых цветах

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— Основное цветовое решение завязано с ЛДС, согласно их проектной документации, применяется два цвета: серебристый и белый. Мы не хотели делать станцию как арену, всю белую. Потому что у арены большие плоскости стекла. За счет этого, отражаясь, они будут играть цветом. Но все равно он будет достаточно монотонным. А мы все-таки хотели что-то выделить, чтобы весь мост не смотрелся серым, — добавила архитектор.

Мэр отметил, что он сторонник того, чтобы «сохранялись традиционные цвета метрополитена».

— Тем более, пока есть возможность где-то поменять композиции, где-то цвета, — добавил мэр.

Тактильные линии на полу станции мэр предложил выделить желтым, как это сделано на других станциях метрополитена

Тактильные линии на полу станции мэр предложил выделить желтым, как это сделано на других станциях метрополитена

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Новый дизайн-проект архитекторы презентуют мэру через 1–2 недели.

— Нужно выбрать более удачный ракурс для подачи. Возможно, рассмотрим варианты другого цветового решения. Я думаю, это будет связано с цветами метрополитена — синий, голубой, что-то в такой цветовой гамме, — считает Ольга Бакарева.

На стенах станции будут изображаться разные виды спорта. Анатолий Локоть попросил связать картинки с зимними видами, поскольку станция расположится рядом с ледовым дворцом

На стенах станции будут изображаться разные виды спорта. Анатолий Локоть попросил связать картинки с зимними видами, поскольку станция расположится рядом с ледовым дворцом

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По словам архитектора, будут предложены те же самые акценты на фасаде здания, только в другом цвете. Также архитекторы изменят формат презентации дизайн-проекта, чтобы лучше визуализировать облик будущей станции.

От изображений баскетболистов, скорее всего, откажутся

От изображений баскетболистов, скорее всего, откажутся

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Архитекторы хотели бы «избавиться от выцветшего бирюзового цвета» метромоста

Архитекторы хотели бы «избавиться от выцветшего бирюзового цвета» метромоста

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— Мост должен быть в нейтральных тонах, чтобы не контрастировать и не выбиваться на первый план. Все-таки основные объекты — это станция и ЛДС. А мост должен быть фоновой частью, — считает главный архитектор.

Самые первые эскалаторы поставили в начале мая

Самые первые эскалаторы поставили в начале мая

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Вторую партию уже установили, но кое-где еще остается упаковка

Вторую партию уже установили, но кое-где еще остается упаковка

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Сейчас выполняются работы по отделке внутренних технических помещений — сделано около 20%

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Третью партию эскалаторов начали грузить сегодня

Третью партию эскалаторов начали грузить сегодня

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Эскалаторы поступают в город частями. Машины поставляет АО «ВО Машиноимпорт» совместно со швейцарским концерном Schindler. Последняя поставка запланирована на начало августа

Эскалаторы поступают в город частями. Машины поставляет АО «ВО Машиноимпорт» совместно со швейцарским концерном Schindler. Последняя поставка запланирована на начало августа

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Подключат машины в конце сентября — рабочие начнут проводить пуско-наладочные работы

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В следующий раз мэр намерен посмотреть переход и пешеходный мост

В следующий раз мэр намерен посмотреть переход и пешеходный мост

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Анатолий Локоть отметил, что проблем с финансированием нет

Анатолий Локоть отметил, что проблем с финансированием нет

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В начале мая на станцию метро «Спортивная» привезли первые три эскалатора. Затем губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил министра финансов региона Виталия Голубенко найти деньги, чтобы рассчитаться за эскалаторы для станции метро «Спортивная». Это стало необходимо, потому что средства из федерального бюджета в НСО еще не поступили.

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