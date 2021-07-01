Мэр Новосибирска запретил делать станцию «Спортивная» оранжевого цвета — как продвигается стройка. 15 фото

— Хотелось бы, чтобы было красиво. Сделали черно-белое с оранжевыми окантовками. Что это означает? Я вообще к оранжевому цвету не очень отношусь и не очень понимаю, почему оранжевая расцветка. ЛДС же у нас не оранжевый, — говорил мэр во время совещания.

Главный архитектор ГИП МУП «УЗСПТС» Ольга Бакарева объяснила журналистам, почему первоначально был выбран оранжевый цвет оформления станции.



— У нас все в городе серое, хотелось, чтобы такого не было. Открытое пространство, почему бы не внести какие-то яркие акценты, — рассказала Ольга Бакарева.