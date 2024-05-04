Пингвиненок вышел на прогулку и показался гостям во всей красе — очень милое видео из Новосибирского зоопарка

Детеныш очень любопытный Источник: Анна Новикова / YouTube











Гости Новосибирского зоопарка смогли увидеть пингвиненка — детеныша перевели в вольер за сеткой. Птенец еще пушистый и очень забавный.

Детеныша сняла постоянная гостья Новосибирского зоопарка Анна Новикова.

На видео пингвиненок сидит в отдельной клетке, а рядом ходит уже взрослый пингвин. Детеныш с любопытством разглядывает все вокруг и хлопает крылышками. Он еще не полинял.

Пингвиненок грелся на солнышке Источник: Анна Новикова / YouTube

До 2016 года в Новосибирском зоопарке не было пингвинов. Первыми стали пингвины Гумбольдта. Группу из семи особей привезли из Московского зоопарка. Детеныша заметили еще в апреле, когда он сидел далеко в клетке.



Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирском зоопарке манулу поставили две миски в вольер. В одной было молочко, а во второй — вода. Что выбрал дикий кот можно посмотреть на видео.

