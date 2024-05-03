«Нет на них управы»: дворы Новосибирска атакуют грызуны — карта крысиных мест

Грызуны селятся на мусорных площадках Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дворы жилых домов Новосибирска атакуют крысы. Грызуны, уверяют жители, ютятся около мусорных контейнеров годами, не боятся котов, людей и машин. Новосибирцы прислали порядка 20 адресов, где они замечают грызунов. НГС составил карту крысиных мест города по сообщениям читателей.



Судя по карте, грызуны чаще всего селятся в центре Новосибирска, встречают их и на перекрестках улиц, и во дворах около мусорных баков. Например, по словам читателя НГС, крысы около дома на улице Державина, 1 появились впервые в 2022 году, так и остались жить.

Во дворе дома на Красном проспекте, 33, рассказывает новосибирец, стоят мусорные баки, которые стали рассадником.

— Писали жалобы в управляющую компанию, но нет на крыс управы. Жуть, ходить страшно, особенно вечером, — рассказала жительница дома.

Посмотрите карту крысиных мест Источник: «Яндекс.Карты»

Между зданием на улице Связистов, 129 и домом 131 грызуны спокойно проходят рядом с машинами, местный житель объяснил, что они не боятся ни людей, ни машин.



Источник: читатели НГС

В пресс-центре мэрии рассказывали, что причин появления неприятных соседей может быть несколько: наличие соответствующей кормовой базы, неудовлетворительное состояние контейнерных площадок, а также непроведение управляющими организациями и владельцами киосков мероприятий по дератизации. Следить за этим должна Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.



Жалобы на грызунов поступают в общественную приемную мэрии с разных адресов. Например, с марта до конца апреля обратились пять человек, а с января до конца февраля только двое. Журналист направила в городскую администрацию запрос о том, чтобы узнать, в каких районах грызуны встречаются чаще всего.