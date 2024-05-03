«Нет на них управы»: дворы Новосибирска атакуют грызуны — карта крысиных мест

Дворы жилых домов Новосибирска атакуют крысы. Грызуны, уверяют жители, ютятся около мусорных контейнеров годами, не боятся котов, людей и машин. Новосибирцы прислали порядка 20 адресов, где они замечают грызунов. НГС составил карту крысиных мест города по сообщениям читателей.
Судя по карте, грызуны чаще всего селятся в центре Новосибирска, встречают их и на перекрестках улиц, и во дворах около мусорных баков. Например, по словам читателя НГС, крысы около дома на улице Державина, 1 появились впервые в 2022 году, так и остались жить.
Во дворе дома на Красном проспекте, 33, рассказывает новосибирец, стоят мусорные баки, которые стали рассадником.
— Писали жалобы в управляющую компанию, но нет на крыс управы. Жуть, ходить страшно, особенно вечером, — рассказала жительница дома.
Между зданием на улице Связистов, 129 и домом 131 грызуны спокойно проходят рядом с машинами, местный житель объяснил, что они не боятся ни людей, ни машин.
В пресс-центре мэрии рассказывали, что причин появления неприятных соседей может быть несколько: наличие соответствующей кормовой базы, неудовлетворительное состояние контейнерных площадок, а также непроведение управляющими организациями и владельцами киосков мероприятий по дератизации. Следить за этим должна Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.
Жалобы на грызунов поступают в общественную приемную мэрии с разных адресов. Например, с марта до конца апреля обратились пять человек, а с января до конца февраля только двое. Журналист направила в городскую администрацию запрос о том, чтобы узнать, в каких районах грызуны встречаются чаще всего.
Целая крысиная стая жила и во дворе дома на улице Трудовой, 7. Десятки крыс, по словам местных жителей, не боятся людей и порой выбегают под ноги. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков понаблюдал за жизнью стаи, у грызунов интересный окрас, особенную активность они проявляют днем и вечером. В начале апреля жители улицы Сибирская обратили внимание на стаю, которая живет на контейнерной площадке. Прокуратура Железнодорожного района организовала проверку.