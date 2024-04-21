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Мэрия Новосибирска назвала причины появления крыс

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Город Жалоб становится больше: почему во дворах появляются крысы — отвечает мэрия Новосибирска

Жалоб становится больше: почему во дворах появляются крысы — отвечает мэрия Новосибирска

Во дворах за количеством крыс должны следить УК

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Крысы на Трудовой, 7 не боятся людей

В мэрии Новосибирска назвали возможные причины появления крыс на территории жилых домов. В последние недели жители стали чаще жаловаться на появление грызунов у себя во дворах.

Как рассказали в пресс-службе администрации Новосибирска, причин появления может быть несколько — наличие соответствующей кормовой базы, неудовлетворительное состояние контейнерных площадок, а также непроведение управляющими организациями и владельцами киосков мероприятий по дератизации.

Следить за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения должна Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.

При этом жалобы о наличии крыс в разных местах города поступают в общественную приемную мэрии Новосибирска. С марта и по настоящее время было пять сообщений с жалобами в городе. Для примера, с 1 января по 29 февраля поступило только два сообщения.

На этой неделе жители Трудовой, 7 пожаловались, что у них во дворе с началом весны стало в несколько раз больше крыс. Грызуны не боятся людей и могут побежать под ноги.

В начале апреля жители улицы Сибирская обратили внимание на стаю, которая живет на контейнерной площадке. Прокуратура Железнодорожного района организовала проверку после публикации НГС.

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Крысы Мэрия Новосибирск Двор
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