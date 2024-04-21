Жалоб становится больше: почему во дворах появляются крысы — отвечает мэрия Новосибирска

Крысы на Трудовой, 7 не боятся людей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В мэрии Новосибирска назвали возможные причины появления крыс на территории жилых домов. В последние недели жители стали чаще жаловаться на появление грызунов у себя во дворах.

Как рассказали в пресс-службе администрации Новосибирска, причин появления может быть несколько — наличие соответствующей кормовой базы, неудовлетворительное состояние контейнерных площадок, а также непроведение управляющими организациями и владельцами киосков мероприятий по дератизации.

Следить за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения должна Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.

При этом жалобы о наличии крыс в разных местах города поступают в общественную приемную мэрии Новосибирска. С марта и по настоящее время было пять сообщений с жалобами в городе. Для примера, с 1 января по 29 февраля поступило только два сообщения.

На этой неделе жители Трудовой, 7 пожаловались, что у них во дворе с началом весны стало в несколько раз больше крыс. Грызуны не боятся людей и могут побежать под ноги.