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Город Прокуратура отправится смотреть помойку после публикации НГС про крысиный город на Сибирской

Прокуратура отправится смотреть помойку после публикации НГС про крысиный город на Сибирской

Местные жители заметили на контейнерной площадке полчища грызунов

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Грызуны не боялись автора видео и только что не позировали на камеру

Прокуратура Железнодорожного района проверит общую контейнерную площадку возле домов №49 и 51 на улице Сибирской после публикации НГС. Об этом рассказали сегодня, 3 апреля, представители надзорного ведомства.

Накануне житель одного из домов на Сибирской прислал в редакцию видео настоящего крысиного города, который появился во дворе возле мусорных баков.

— Вот такой крысиный зоопарк на общей контейнерной площадке улиц Сибирской и Нарымской, — прокомментировал картину автор видео, — крысы всеразличных мастей, размеров и степени зрелости. Резвятся среди белого дня. Целый крысиный город с подземными ходами. Реакции на них нет, — прокомментировал автор ролика.

В управляющей компании ЖЭУ-4, которая обслуживает пятиэтажки на Сибирской, ответили, что во всем виноваты мусорщики МУП «Спецавтохозяйство», которые регулярно нарушают график вывоза отходов, из-за чего баки переполняются, а в МУП САХ — что следить за помойкой должна управляющая компания. Теперь, кто из них не прав, будет выяснять прокуратура.

— Организована проверка по информации в СМИ по факту ненадлежащего содержания контейнерной площадки. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей организации и регионального оператора, — сообщили в пресс-службе ведомства. — При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее НГС писал о том, что осенью нашествие крыс заметили в микрорайоне «Европейский берег». Застройщик тогда объяснил обилие грызунов сезонной миграцией (причем мигрировали не крысы).

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Крысы Нашествие крыс Прокуратура Железнодорожного района
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