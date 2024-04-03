Прокуратура отправится смотреть помойку после публикации НГС про крысиный город на Сибирской

Прокуратура Железнодорожного района проверит общую контейнерную площадку возле домов №49 и 51 на улице Сибирской после публикации НГС. Об этом рассказали сегодня, 3 апреля, представители надзорного ведомства.
Накануне житель одного из домов на Сибирской прислал в редакцию видео настоящего крысиного города, который появился во дворе возле мусорных баков.
— Вот такой крысиный зоопарк на общей контейнерной площадке улиц Сибирской и Нарымской, — прокомментировал картину автор видео, — крысы всеразличных мастей, размеров и степени зрелости. Резвятся среди белого дня. Целый крысиный город с подземными ходами. Реакции на них нет, — прокомментировал автор ролика.
В управляющей компании ЖЭУ-4, которая обслуживает пятиэтажки на Сибирской, ответили, что во всем виноваты мусорщики МУП «Спецавтохозяйство», которые регулярно нарушают график вывоза отходов, из-за чего баки переполняются, а в МУП САХ — что следить за помойкой должна управляющая компания. Теперь, кто из них не прав, будет выяснять прокуратура.
— Организована проверка по информации в СМИ по факту ненадлежащего содержания контейнерной площадки. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей организации и регионального оператора, — сообщили в пресс-службе ведомства. — При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее НГС писал о том, что осенью нашествие крыс заметили в микрорайоне «Европейский берег». Застройщик тогда объяснил обилие грызунов сезонной миграцией (причем мигрировали не крысы).