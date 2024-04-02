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В центре Новосибирска обнаружен крысиный город

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«Резвятся среди белого дня»: крысиный город обнаружили в Новосибирске — видео с грызунами

Животных заметили на улице Сибирской

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Жители Крысосибирска не стесняются своих двуногих соседей даже днем

Крысы завелись на мусорной площадке у домов на улице Сибирской в Железнодорожном районе Новосибирска. Видео с места в редакцию прислал читатель.

По словам новосибирца, грызуны ищут себе пропитание в контейнерах, а рядом с помойкой вырыли разветленную систему ходов.

— Вот такой крысиный зоопарк на общей контейнерной площадке улиц Сибирской и Нарымской, — прокомментировал картину автор видео, — крысы всеразличных мастей, размеров и степени зрелости. Резвятся среди белого дня. Целый крысиный город с подземными ходами. Реакции на них нет.

Подтверждения жалоб в соответствующие органы новосибирец не предоставил, но прислал снятые им красноречивые кадры с грызунами. Автор добавил, что в прошлом году животные вели себя еще более нагло, свободно заходили в подъезды домов №49 и №51 на улице Сибирской. Здания обслуживает ООО «УК ЖЭУ №4»

Владелец компании «УК ЖЭУ №4», по информации сервиса Rusprofile, — Максим Яровой, руководитель — Игорь Баннов. Основной вид деятельности организации — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. По состоянию на конец 2022 года (новых сведений пока нет) компания заработала 64 миллиона рублей, чистая прибыль составила 2,1 миллиона рублей.

НГС позвонил в управляющую компанию, чтобы узнать, планируют ли коммунальщики разбираться с крысами. В организации ответили, что якобы и без того это делают постоянно.

— Мы травим крыс раз в месяц регулярно. Но за счет того, что МУП «Спецавтохозяйство» не вывозит вовремя мусор, и контейнеры стоят переполненные, крысы и заводятся. То есть у них там просто рассадник, — рассказала диспетчер управляющей компании.

На вопрос, отслеживает ли «УК ЖЭУ-4» нарушения графика и пытается ли решить этот вопрос, сотрудница компании ответила утвердительно, но уточнила, что это ни к чему не приводит.

НГС обратился за комментарием в МУП САХ, но оперативно прокомментировать ситуацию там не смогли и пообещали письменно ответить на запрос.

— Пока можем сказать только, что по закону за состояние контейнерной площадки должна отвечать управляющая компания, — отметили в МУП САХ.

В конце декабря новосибирцы обнаружили полчища крыс, которые расплодились возле детского садика на улице Земнухова. В администрации ответили, что управляющая компания регулярно травит грызунов, но они все равно возвращаются.

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ПО ТЕМЕ
Крысы Нашествие крыс Железнодорожный район Новосибирска Улица Сибирская Новосибирск МУП САХ
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