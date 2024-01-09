В мэрии Новосибирска объяснили, почему возле детсада на Земнухова завелись огромные крысы

Там добавили, что детский сад в 2023 году заключил контракт для выполнения работ по дератизации, дезинсекции, дезинфекции и противоклещевой обработке территории с ООО «Дезпрофиль». По условиям контракта и актам выполненных работ дератизацию в саду проводят каждый месяц.



Ранее НГС писал о том, что жители новосибирского микрорайона сообщили о нашествии крыс. Их заметили на набережной «Европейского берега».

