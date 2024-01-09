В мэрии Новосибирска объяснили, почему возле детсада на Земнухова завелись огромные крысы

В мэрии Новосибирска рассказали, почему на улице Земнухова неподалеку от детского сада поселились крысы. О сложной ситуации с грызунами ранее редакции НГС сообщала местная жительница. Она поясняла, что жители микрорайона оставляют неподалеку от детского сада еду для голубей, но питаются там крысы. Грызуны никого не боятся и выглядят упитанными.
Кто виноват?
В мэрии Новосибирска отметили, что детский сад окружен жилыми домами, киосками, точками торговли продуктами питания и оказания бытовых услуг населению. Некоторые из них находятся в многоквартирных домах. При этом некоторые предприниматели не ставят индивидуальные контейнеры для мусора, а сваливают его незаконно в контейнеры многоквартирных домов. Из-за этого они переполняются. Мусора в них много даже при условии, что его вывозят каждый день. Такая ситуация способствует размножению и распространению грызунов.
— Максимальную эффективность дератизационных мероприятий можно достичь при их одномоментности и полномасштабности — при одномоментной сплошной дератизации образовательными организациями, коммунальными службами, юридическими лицами, жителями микрорайона. Последним нужно прекратить раскладывать остатки пищи по району, — уточнили в муниципалитете.
Летом 2022 года санитарно-противоэпидемическая комиссии мэрии Новосибирска приняла решение, что нужна сплошная дератизация жилых домов, помещений, сооружений и прилегающей к ним территории города. Дератизацию проводили в помещениях всех учреждений, подведомственных департаменту образования, и на 700 Га прилегающих к ним территорий.
В администрации Калининского района отметили, что возле детского сада находятся жилые дома № 8 и № 12 по улице Земнухова. Это общее имущество собственников помещений, за которые отвечает УК ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива».
— Собственники и управляющая компания заключили договор управления, который должен обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме. Работы по дератизации подвалов проводит управляющая компания. В этих домах работы по дератизации подвала проводят раз в квартал, а дезинфекцию контейнеров, шиберов в мусорокамерах и помещений мусорокамер — один раз в месяц. Жалоб в управляющую компанию по поводу крыс от граждан, проживающих в ближайших жилых домах, не поступало, — отметили в администрации района.
НГС направил в УК запрос с просьбой прокомментировать — действительно ли местные жители не жаловались им на грызунов.
Есть ли крысы в детсаду?
В департаменте образования мэрии Новосибирска отметили, что на территории детского сада № 3 «Радуга детства» на улице Земнухова крыс и мышей нет, а родители детей не жаловались на грызунов.
— На видеосъемке видно, как крыса питается остатками пищи, разложенными жителями микрорайона на значительном удалении от территории детского сада. По информации сотрудников детского сада, на его территории крыс и мышей, а также продуктов их жизнедеятельности нет. Родители воспитанников детсада не жаловались на грызунов руководству, — сообщили в департаменте.
Там добавили, что детский сад в 2023 году заключил контракт для выполнения работ по дератизации, дезинсекции, дезинфекции и противоклещевой обработке территории с ООО «Дезпрофиль». По условиям контракта и актам выполненных работ дератизацию в саду проводят каждый месяц.
Ранее НГС писал о том, что жители новосибирского микрорайона сообщили о нашествии крыс. Их заметили на набережной «Европейского берега».