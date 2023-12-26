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Полчища крыс завелись возле детсада в Новосибирске — видео с упитанными грызунами

Местная жительница считает, что люди оставляют еду для птиц, а кормятся в этих местах крысы

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Судя по видео, крыса выглядит упитанной

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Полчища крыс поселились возле детского сада на шестом микрорайоне в Новосибирске. Грызуны никого не боятся и едят корм, приготовленный для птиц. Об этом НГС заявила жительница Новосибирска Галина (имя изменено по просьбе героини).

— Шестой микрорайон, Родники. Рядом с детским садом «Радуга детства» на улице Земнухова, 10. Крысы и мыши бегают из-за того, что люди разбрасывают хлеб. Их стало так много, что они выходят и днем, вечером, и ночью. Люди хотят покормить птиц, но кормят мышей и крыс. Мыши и крысы — источники заразы, они очень опасны для людей, — обратилась в НГС возмущенная сибирячка.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Недалеко от места, где едят крысы, находится детский сад

Видео: читательница НГС

На видео крыса довольно крупных размеров выходит днем на заснеженную поляну у деревьев и начинает есть хлебные крошки. Животное ведет себя довольно смело и чувствует себя в безопасности.

Корреспондент НГС направила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее НГС писал о том, что жители новосибирского микрорайона сообщили о нашествии крыс. В свою очередь застройщик объяснил, почему грызуны появились там.

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КрысыГрызуныНовосибирскРодники
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