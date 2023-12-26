Полчища крыс завелись возле детсада в Новосибирске — видео с упитанными грызунами

— Шестой микрорайон, Родники. Рядом с детским садом «Радуга детства» на улице Земнухова, 10. Крысы и мыши бегают из-за того, что люди разбрасывают хлеб. Их стало так много, что они выходят и днем, вечером, и ночью. Люди хотят покормить птиц, но кормят мышей и крыс. Мыши и крысы — источники заразы, они очень опасны для людей, — обратилась в НГС возмущенная сибирячка.