Полчища крыс завелись возле детсада в Новосибирске — видео с упитанными грызунами

Полчища крыс поселились возле детского сада на шестом микрорайоне в Новосибирске. Грызуны никого не боятся и едят корм, приготовленный для птиц. Об этом НГС заявила жительница Новосибирска Галина (имя изменено по просьбе героини).
— Шестой микрорайон, Родники. Рядом с детским садом «Радуга детства» на улице Земнухова, 10. Крысы и мыши бегают из-за того, что люди разбрасывают хлеб. Их стало так много, что они выходят и днем, вечером, и ночью. Люди хотят покормить птиц, но кормят мышей и крыс. Мыши и крысы — источники заразы, они очень опасны для людей, — обратилась в НГС возмущенная сибирячка.
На видео крыса довольно крупных размеров выходит днем на заснеженную поляну у деревьев и начинает есть хлебные крошки. Животное ведет себя довольно смело и чувствует себя в безопасности.
Корреспондент НГС направила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее НГС писал о том, что жители новосибирского микрорайона сообщили о нашествии крыс. В свою очередь застройщик объяснил, почему грызуны появились там.