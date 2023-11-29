Жители новосибирского микрорайона сообщили о нашествии крыс — застройщик объяснил, почему там появились грызуны

В соцсетях Новосибирска сообщили о крысах, которых заметили на правом берегу города. Грызунов увидели на набережной «Европейского берега», сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
В сообщении указано, что крыс замечают на участке якобы уже несколько лет. Грызуны не боятся людей, бегают возле мусорных баков и по детской площадке.
— Я переехал недавно и был удивлён обилию грызунов, — приводятся слова подписчика паблика.
Застройщиком «Европейского берега» выступает компания «Брусника». В пресс-службе организации НГС сообщили что сегодня, 29 ноября, управляющая компания провела дератизацию на придомовых территориях района. Специалисты уточнили, что местные жители могли увидеть сезонную миграцию грызунов.
— Так выглядит ежегодная сезонная миграция предположительно водяных полёвок. Обычно она проходит в октябре, в этом году пришлась на ноябрь. Животные выходят на сушу в поисках еды и места для зимовки, — сообщили в организации.
Кроме дератизации, специалисты планируют обратиться к зоологам, чтобы исследовать грызунов. Так в организации хотят понять, что это за вид животных, и как правильно с ним взаимодействовать.
В середине октября новосибирцы заявили, что заметили крыс в продуктовом магазине. Инцидент попал на видео.