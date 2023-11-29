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Жители новосибирского микрорайона сообщили о нашествии крыс — застройщик объяснил, почему там появились грызуны

Их заметили на набережной «Европейского берега»

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Местные жители могли увидеть сезонную миграцию грызунов

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В соцсетях Новосибирска сообщили о крысах, которых заметили на правом берегу города. Грызунов увидели на набережной «Европейского берега», сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

В сообщении указано, что крыс замечают на участке якобы уже несколько лет. Грызуны не боятся людей, бегают возле мусорных баков и по детской площадке.

— Я переехал недавно и был удивлён обилию грызунов, — приводятся слова подписчика паблика.

Застройщиком «Европейского берега» выступает компания «Брусника». В пресс-службе организации НГС сообщили что сегодня, 29 ноября, управляющая компания провела дератизацию на придомовых территориях района. Специалисты уточнили, что местные жители могли увидеть сезонную миграцию грызунов.

— Так выглядит ежегодная сезонная миграция предположительно водяных полёвок. Обычно она проходит в октябре, в этом году пришлась на ноябрь. Животные выходят на сушу в поисках еды и места для зимовки, — сообщили в организации.

Кроме дератизации, специалисты планируют обратиться к зоологам, чтобы исследовать грызунов. Так в организации хотят понять, что это за вид животных, и как правильно с ним взаимодействовать.

В середине октября новосибирцы заявили, что заметили крыс в продуктовом магазине. Инцидент попал на видео.

КрысыЕвропейский берегБрусникаГрызуныЗоолог
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