Бегают по полкам: новосибирцы заявили, что заметили крыс в продуктовом магазине — видео

В соцсетях Новосибирска опубликовали видео, которое якобы сняли в одном из продуктовых магазинов города. На кадрах можно увидеть, как в помещении бегают крысы.
Видео появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black» 17 октября. В сообщении указано, что грызунов заметили в помещении известной сети магазинов на Красном проспекте.
— Наши подписчики заметили около пяти крыс, бегающих по полкам с продуктами, — указано в сообщении.
На кадрах видно, как один из грызунов сидит на нижней полке холодильника в магазине. Позже другая крыса забирается на полку выше, где, предположительно, находятся колбасные изделия.
НГС направил запрос специалистам сети продуктовых магазинов с просьбой прокомментировать ситуацию.
В середине сентября жительница дома на улице Каменской заявила, что по ее квартире бегают крысы. Грызунов якобы обнаружили в доме №26 на улице Каменской