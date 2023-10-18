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Бегают по полкам: новосибирцы заявили, что заметили крыс в продуктовом магазине — видео

Грызунов обнаружили на Красном проспекте

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Грызунов заметили в помещении известной сети магазинов

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В соцсетях Новосибирска опубликовали видео, которое якобы сняли в одном из продуктовых магазинов города. На кадрах можно увидеть, как в помещении бегают крысы.

Видео появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black» 17 октября. В сообщении указано, что грызунов заметили в помещении известной сети магазинов на Красном проспекте.

— Наши подписчики заметили около пяти крыс, бегающих по полкам с продуктами, — указано в сообщении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На кадрах можно заметить несколько грызунов

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

На кадрах видно, как один из грызунов сидит на нижней полке холодильника в магазине. Позже другая крыса забирается на полку выше, где, предположительно, находятся колбасные изделия.

НГС направил запрос специалистам сети продуктовых магазинов с просьбой прокомментировать ситуацию.

В середине сентября жительница дома на улице Каменской заявила, что по ее квартире бегают крысы. Грызунов якобы обнаружили в доме №26 на улице Каменской

КрысыГрызуныПродуктовый магазинКрасный проспект
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