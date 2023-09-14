«Бегают в квартире»: сибирячка заявила, что доме на Каменской заметили крыс

В центре Новосибирска в жилом доме заметили крыс. Как сообщила местная жительница в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», грызунов обнаружили в доме №26 на улице Каменской. Она заявила, что крысы бегают по ее квартире на 9 этаже здания.
— Учитывая, что у нас круглогодично затоплены подвалы, и от этого летают комары, то теперь расплодились и крысы. Я живу на 9 этаже, но эти грызуны бегают даже в моей квартире, — заявила женщина.
Она прикрепила к посту видео, на котором можно заметить стаю грызунов около подвального помещения. На кадрах видно не менее 10 животных. НГС связался с автором сообщения и узнал подробности ситуации.
Женщина сообщила, что впервые крыс заметили в здании неделю назад. После этого в общедомовом чате опубликовали видео происшествия, которое позже разместили в соцсетях.
— Я в декрете, и как-то страшновато ходить с ребенком. У нас общежитие, и по секциям, коридорам дома до 9 этажа они спокойно бегают. У некоторых жильцов крыс даже в унитазах нашли, — рассказала женщина.
Она подтвердила, что на кадрах действительно заметен подвал ее дома. По словам женщины, в помещении «стоит» вода несмотря на то, что в нем ремонтировали трубы.
По данным «Контур.Фокуса», АО «МУК» образовали в 2017 году, гендиректором компании является Анатолий Зыков, учредителем — МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство». На конец 2022 года выручка организации составила 1224 миллиона рублей, чистая прибыль – 867 тысяч рублей.
Управляющей компанией жилого дома выступает АО «Муниципальная управляющая компания». НГС позвонил в диспетчерскую организации с просьбой прокомментировать ситуацию. Специалисты сообщили, что в УК поступала заявка на дезинфекцию общедомовых помещений здания.
— Насколько я знаю, заявка была вчера. Вчера этих крыс какой-то химией травили, — сообщили в компании.
В организации подтвердили, что в жилом доме ранее затапливались подвальные помещения, но летом этого года в них заменили канализацию. В компании не смогли сообщить, остается ли сейчас вода в подвале.
НГС направил запрос в УК.
В мае в районе Золотой Нивы в Новосибирске заметили большое количество крыс. Грызунов также видели в Ленинском районе на площади Маркса.