«Бегают в квартире»: сибирячка заявила, что доме на Каменской заметили крыс

— Учитывая, что у нас круглогодично затоплены подвалы, и от этого летают комары, то теперь расплодились и крысы. Я живу на 9 этаже, но эти грызуны бегают даже в моей квартире, — заявила женщина.

Она прикрепила к посту видео, на котором можно заметить стаю грызунов около подвального помещения. На кадрах видно не менее 10 животных. НГС связался с автором сообщения и узнал подробности ситуации.