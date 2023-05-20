«Иди сюда, масюсик»: в Новосибирске заметили крыс в двух районах

В Новосибирске заметили большое количество крыс в районе Золотой Нивы. Об этом горожане написали в социальной сети «ВКонтакте». В мэрии объясняют появление крыс достаточным количеством корма.
— Около каждого магазина бегают крысы. На этом видео адрес Бориса Богаткова, 248. Мэрия Новосибирска, вы когда обратите внимание на проблемы города? — написала женщина в группе «Подслушано Золотая Нива».
В прикрепленной к видеозаписи автор настроена к крысам более дружелюбно. Камера приближается к бегающей возле входа в помещение крысе. Упитанное животное не боится человека. На последних кадрах виден вход в метро «Золотая Нива».
— Маленькая, иди сюда, масюсик. Ути, маленькая такая, хорошенькая… Иди сюда, рыжик, — зовет крысу женщина.
Также читатели рассказали редакции НГС, что видели крыс и в Ленинском районе на площади Маркса.
— В полночь проходили мимо ГУМа, там еще стоят торговые ряды — табачный, чайный, шаурмичная, кафе. Видимо, днем они боятся выходить: людей полно. А ночью стаями бегают, не стесняются, — пишет новосибирец Максим.
В комментариях большинство горожан поддерживают возмущение новосибирцев. Некоторые считают, что всё происходит, так как «в городе нет кошек и собак». Есть также те, кто обвиняет в происходящем не мэрию, а местные магазины.
— Что должна сделать мэрия? Закрыть магазины? Почему претензии не к собственнику магазинов? Крысы и тараканы только от продуктовых. От их мусора, который рядом складируется. Нужно просто обязать этих собственников проводить дезинфекцию раз в неделю не только в магазине, но и в радиусе 50–
В департаменте ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска корреспонденту НГС прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что в доме на Бориса Богаткова, 248, рядом с которым видели крыс, и на возле здания ТЦ «ГУМ» на площади Маркса нет муниципального жилья, поэтому контролировать ситуацию с крысами местные власти не могут.
— Возможная причина появления грызунов на указанных объектах — наличие кормовой базы, неудовлетворительное состояние контейнерных площадок, а также непроведение управляющими организациями и владельцами киосков мероприятий по дератизации, — считают в мэрии Новосибирска.
В компании, специалисты которой проводят дезинфекцию и дератизацию, объяснили, что в городе такое же количество крыс, как обычно.
— Нашествие крыс мы не наблюдаем. Думаю, паника надуманная — просто пара человек увидели крыс. Мы больше 50 магазинов обслуживаем, и скажу, что в городе абсолютно нормальная обстановка. Нет всплеска и чего-либо подобного. Тема явно надуманная. Все магазины обязаны проводить ежемесячную дератизацию, и это все соблюдают. Дератизацию проводят также в подвалах жилых домов, — заявил директор ООО «Центр гигиены и экспертизы» Александр Макашин.
Ранее НГС писал о семье крыс, которая поселилась за гаражами в центре Новосибирска. Грызуны попали в объектив на фоне мусорных контейнеров и хлама.