«Иди сюда, масюсик»: в Новосибирске заметили крыс в двух районах

— Около каждого магазина бегают крысы. На этом видео адрес Бориса Богаткова, 248. Мэрия Новосибирска, вы когда обратите внимание на проблемы города? — написала женщина в группе «Подслушано Золотая Нива».



В прикрепленной к видеозаписи автор настроена к крысам более дружелюбно. Камера приближается к бегающей возле входа в помещение крысе. Упитанное животное не боится человека. На последних кадрах виден вход в метро «Золотая Нива».

