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Фоторепортаж

Семью крыс снова заметили в центре Новосибирска — показываем их детей на свежих фото

В июле сотрудники ЖЭУ-11 сообщили НГС, что всех грызунов потравили

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На мусорке можно встретить целую семью крыс

На мусорке можно встретить целую семью крыс

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В центре Новосибирска снова появились грызуны на мусорке между домами 15 и 17 на улице Вокзальная магистраль. Первый раз вредителей заметили в середине июля. После публикации материала коммунальщики сообщили НГС, что крыс потравили, но местный житель заметил их опять — смотрите на жизнь крыс в материале.

Местный житель рассказал, что грызуны поселились около старых гаражей неподалеку

Местный житель рассказал, что грызуны поселились около старых гаражей неподалеку

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В мэрии города журналисту ответили, что возможная причина появления грызунов на территории — наличие кормовой базы, а также непроведение управляющей компанией дератизации.

От жителей Новосибирска поступило 11 сообщений в приемную мэра с жалобами на крыс, но от жителей домов на Вокзальной магистрали обращений не было.

Грызунов встречают даже в новостройках, <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/05/13/71324594/" class="_" target="_blank">об этом также писала редакция НГС</a>. Тогда жители нового дома в Октябрьском районе боялись, что крысы могут оказаться в их квартирах

Грызунов встречают даже в новостройках, об этом также писала редакция НГС. Тогда жители нового дома в Октябрьском районе боялись, что крысы могут оказаться в их квартирах

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В ЖЭУ-11 журналисту НГС в июле рассказали, что крыс травят регулярно и 15 июля их уничтожили.

— Везде засыпали отраву, в большие норы за контейнерной помойкой — тоже. Также крыс травим по обращениям граждан, — сообщили в ЖЭУ-11.

Некоторые грызуны заглядывают внутрь мусорных контейнеров

Некоторые грызуны заглядывают внутрь мусорных контейнеров

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После публикации материала в телеграм-канале НГС Государственная жилищная инспекция Новосибирской области оставила комментарий. Инспекция сообщила, что было направлено информационное письмо в управляющую компанию ООО УК «Дост–Н» о необходимости проведения дератизации.

— В случае бездействия управляющей организации жители могут подать обращение в Роспотребнадзор, — добавили в организации.

На мусорке можно заметить больших крыс и грызунов поменьше

На мусорке можно заметить больших крыс и грызунов поменьше

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На пресс-конференции в июле мэр Анатолий Локоть ответил на вопрос, который касался крыс. Он рассказал, что сейчас фиксируют увеличение животных-паразитов. При этом в городе создан штаб по дератизации, и его возглавляет заместитель мэра Валерий Шварцкопп.

— Увеличение зафиксировано еще в зимний период. С наступлением тепла в городе проводится мероприятие под названием дератизация. К мероприятиям привлечены хозяйствующие субъекты, которые занимаются торговлей и хранением продуктовой продукции, где рядом находятся контейнерные площадки, — ответил Анатолий Локоть.

Крысы бегают по мусорным бакам, мешкам и бутылкам

Крысы бегают по мусорным бакам, мешкам и бутылкам

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В мэрии Новосибирска на запрос НГС ответили, что управляющая компания должна регулярно проводить мероприятия по дератизации и дезинсекции помещений. Периодичность выполнения работ утверждается собственниками помещений в МКД на общих собраниях при согласовании перечня работ и услуг.

В 2021 году, по информации мэрии, с 1 февраля по 30 апреля обращений было меньше — 7 жалоб

В 2021 году, по информации мэрии, с 1 февраля по 30 апреля обращений было меньше — 7 жалоб

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Крысы ловко забираются в узкие проемы

Крысы ловко забираются в узкие проемы

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Весной в Роспотребнадзоре рассказали, что с февраля по апрель специалисты приняли 21 обращение по поводу крыс — это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года

Весной в Роспотребнадзоре рассказали, что с февраля по апрель специалисты приняли 21 обращение по поводу крыс — это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года

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Грызуны бегают по всей территории мусорки

Грызуны бегают по всей территории мусорки

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Два года назад читатель НГС прислал в редакцию видео с улицы Ленина — примерно 10 крыс бегали по газону и тротуару прямо перед кинотеатром «Победа».

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Вокзальная магистральГрызуныКрысы
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