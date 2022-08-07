Семью крыс снова заметили в центре Новосибирска — показываем их детей на свежих фото

В центре Новосибирска снова появились грызуны на мусорке между домами 15 и 17 на улице Вокзальная магистраль. Первый раз вредителей заметили в середине июля. После публикации материала коммунальщики сообщили НГС, что крыс потравили, но местный житель заметил их опять — смотрите на жизнь крыс в материале.