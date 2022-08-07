Семью крыс снова заметили в центре Новосибирска — показываем их детей на свежих фото
В июле сотрудники
В центре Новосибирска снова появились грызуны на мусорке между домами 15 и 17 на улице Вокзальная магистраль. Первый раз вредителей заметили в середине июля. После публикации материала коммунальщики сообщили НГС, что крыс потравили, но местный житель заметил их опять — смотрите на жизнь крыс в материале.
В мэрии города журналисту ответили, что возможная причина появления грызунов на территории — наличие кормовой базы, а также непроведение управляющей компанией дератизации.
От жителей Новосибирска поступило 11 сообщений в приемную мэра с жалобами на крыс, но от жителей домов на Вокзальной магистрали обращений не было.
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— Везде засыпали отраву, в большие норы за контейнерной помойкой — тоже. Также крыс травим по обращениям граждан, — сообщили в
После публикации материала в телеграм-канале НГС Государственная жилищная инспекция Новосибирской области оставила комментарий. Инспекция сообщила, что было направлено информационное письмо в управляющую компанию ООО УК «Дост–Н» о необходимости проведения дератизации.
— В случае бездействия управляющей организации жители могут подать обращение в Роспотребнадзор, — добавили в организации.
На пресс-конференции в июле мэр Анатолий Локоть ответил на вопрос, который касался крыс. Он рассказал, что сейчас фиксируют увеличение животных-паразитов. При этом в городе создан штаб по дератизации, и его возглавляет заместитель мэра Валерий Шварцкопп.
— Увеличение зафиксировано еще в зимний период. С наступлением тепла в городе проводится мероприятие под названием дератизация. К мероприятиям привлечены хозяйствующие субъекты, которые занимаются торговлей и хранением продуктовой продукции, где рядом находятся контейнерные площадки, — ответил Анатолий Локоть.
В мэрии Новосибирска на запрос НГС ответили, что управляющая компания должна регулярно проводить мероприятия по дератизации и дезинсекции помещений. Периодичность выполнения работ утверждается собственниками помещений в МКД на общих собраниях при согласовании перечня работ и услуг.
Два года назад читатель НГС прислал в редакцию видео с улицы Ленина — примерно 10 крыс бегали по газону и тротуару прямо перед кинотеатром «Победа».