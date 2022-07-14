В центре Новосибирска заметили семью крыс около мусорных контейнеров — впечатляющие фотографии
По словам очевидца, около мусорки бегает примерно 10 грызунов
В центре Новосибирска обнаружено еще одно место обитания крыс — вредителей заметили на мусорке между домами 15 и 17 на улице Вокзальная магистраль.
Как рассказал местный житель, за местом для мусора есть старые заброшенные гаражи, крысы могли прибежать оттуда, чтобы полакомиться остатками пищи.
— Я насчитал примерно 10 штук. Есть две большие крысы и куча крыс поменьше — их потомство, очень милые. За помойкой есть заброшенные гаражи, где они живут, — сообщил местный житель НГС.
Журналист НГС пыталась дозвониться до ЖЭУ, три раза звонила в диспетчерскую, где переключали на ЖЭУ-11, однако в управляющей компании номер телефона был занят.
Журналист нашла номер начальника ЖЭУ-11 на сайте, там ответила женщина, которая передала информацию мастеру участка. Мастер участка, в свою очередь, в грубой форме отказалась комментировать произошедшее и сказала оставлять заявку. Журналист оставила свой номер телефона для связи, на момент публикации звонок не поступил.
В мае этого года крыс на улице стали замечать всё чаще. Многие связывали это явление с мусорным коллапсом из-за забастовки «ЭкоТранс-Н». Контейнеры, полные мусора, стали тогда для грызунов лакомым местом.
Редакция НГС спрашивала у новосибирцев, как часто они встречали крыс в городе, нам пришло более 100 сообщений. Проблема актуальна для всех районов города.
Два года назад читатель НГС прислал в редакцию видео с улицы Ленина — примерно 10 крыс бегали по газону и тротуару прямо перед кинотеатром «Победа».
В начале этого года в Заельцовском районе новосибирец обнаружил гнездо крыс под капотом своей машины.
НГС рассказывал и о том, что крысы атаковали местных жителей, в мае было зафиксировано 5 обращений в больницу после укусов.
НГС направил запрос в мэрию по ситуации с крысами. В мае редакции НГС ответили в мэрии, что управляющие компании как юридические лица обязаны регулярно проводить дератизацию и дезинфекцию в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях, а также следить за состоянием помещения мусорной камеры.