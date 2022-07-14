В центре Новосибирска заметили семью крыс около мусорных контейнеров — впечатляющие фотографии

В центре Новосибирска обнаружено еще одно место обитания крыс — вредителей заметили на мусорке между домами 15 и 17 на улице Вокзальная магистраль.

Как рассказал местный житель, за местом для мусора есть старые заброшенные гаражи, крысы могли прибежать оттуда, чтобы полакомиться остатками пищи.

— Я насчитал примерно 10 штук. Есть две большие крысы и куча крыс поменьше — их потомство, очень милые. За помойкой есть заброшенные гаражи, где они живут, — сообщил местный житель НГС.