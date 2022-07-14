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В центре Новосибирска заметили семью крыс около мусорных контейнеров — впечатляющие фотографии

По словам очевидца, около мусорки бегает примерно 10 грызунов

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Грызуны в центре города ни в чем себе не отказывают: играют, дерутся и едят

Грызуны в центре города ни в чем себе не отказывают: играют, дерутся и едят

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В центре Новосибирска обнаружено еще одно место обитания крыс — вредителей заметили на мусорке между домами 15 и 17 на улице Вокзальная магистраль.

Как рассказал местный житель, за местом для мусора есть старые заброшенные гаражи, крысы могли прибежать оттуда, чтобы полакомиться остатками пищи.

— Я насчитал примерно 10 штук. Есть две большие крысы и куча крыс поменьше — их потомство, очень милые. За помойкой есть заброшенные гаражи, где они живут, — сообщил местный житель НГС.

Грызунов около дома примерно 10 штук, они даже начали выращивать потомство

Грызунов около дома примерно 10 штук, они даже начали выращивать потомство

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Журналист НГС пыталась дозвониться до ЖЭУ, три раза звонила в диспетчерскую, где переключали на ЖЭУ-11, однако в управляющей компании номер телефона был занят.

Журналист нашла номер начальника ЖЭУ-11 на сайте, там ответила женщина, которая передала информацию мастеру участка. Мастер участка, в свою очередь, в грубой форме отказалась комментировать произошедшее и сказала оставлять заявку. Журналист оставила свой номер телефона для связи, на момент публикации звонок не поступил.

Крысы бегают по мусорным бакам, мешкам и бутылкам

Крысы бегают по мусорным бакам, мешкам и бутылкам

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В мае этого года крыс на улице стали замечать всё чаще. Многие связывали это явление с мусорным коллапсом из-за забастовки «ЭкоТранс-Н». Контейнеры, полные мусора, стали тогда для грызунов лакомым местом.

Один грызун облюбовал выброшенную бутылку из-под алкоголя

Один грызун облюбовал выброшенную бутылку из-под алкоголя

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Редакция НГС спрашивала у новосибирцев, как часто они встречали крыс в городе, нам пришло более 100 сообщений. Проблема актуальна для всех районов города.

Грызуны ловко перебираются с одного мусорного бака на другой

Грызуны ловко перебираются с одного мусорного бака на другой

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Два года назад читатель НГС прислал в редакцию видео с улицы Ленина — примерно 10 крыс бегали по газону и тротуару прямо перед кинотеатром «Победа».

Некоторые заглядывают внутрь

Некоторые заглядывают внутрь

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В начале этого года в Заельцовском районе новосибирец обнаружил гнездо крыс под капотом своей машины.

Крысы выглядят довольно упитанными

Крысы выглядят довольно упитанными

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Грызунов встречают даже в новостройках, <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/05/13/71324594/" class="_" target="_blank">об этом также писала редакция НГС</a>. Тогда жители нового дома в Октябрьском районе боялись, что крысы могут оказаться в их квартирах

Грызунов встречают даже в новостройках, об этом также писала редакция НГС. Тогда жители нового дома в Октябрьском районе боялись, что крысы могут оказаться в их квартирах

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НГС рассказывал и о том, что крысы атаковали местных жителей, в мае было зафиксировано 5 обращений в больницу после укусов.

Весной в мэрии сообщили, что в общественную приемную мэра с 1 февраля по 30 апреля было 13 обращений с жалобами на наличие мышей и крыс

Весной в мэрии сообщили, что в общественную приемную мэра с 1 февраля по 30 апреля было 13 обращений с жалобами на наличие мышей и крыс

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В 2021 году, по информации мэрии, с 1 февраля по 30 апреля обращений было меньше — 7 жалоб

В 2021 году, по информации мэрии, с 1 февраля по 30 апреля обращений было меньше — 7 жалоб

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Также весной в Роспотребнадзоре рассказали, что с февраля по апрель специалисты приняли 21 обращение по поводу крыс — это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года

Также весной в Роспотребнадзоре рассказали, что с февраля по апрель специалисты приняли 21 обращение по поводу крыс — это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года

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Животные разной окраски, можно встретить серых, коричневых и с белым пузом

Животные разной окраски, можно встретить серых, коричневых и с белым пузом

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НГС направил запрос в мэрию по ситуации с крысами. В мае редакции НГС ответили в мэрии, что управляющие компании как юридические лица обязаны регулярно проводить дератизацию и дезинфекцию в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях, а также следить за состоянием помещения мусорной камеры.

крысы
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  • СМЕХ9
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ1
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