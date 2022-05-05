«Крысы пешком ходят»: новосибирцы продолжают жаловаться на переполненные мусорные баки
Читатели НГС делятся фотографиями проблемных участков
Новосибирцы по-прежнему становятся свидетелями заполненных до предела мусорных баков, несмотря на то что ситуацию взял на контроль регоператор «Экология-Новосибирск». Кое-где, по рассказам читателей, на переполненные мусорки сбегаются крысы. НГС сделал подборку фотографий с проблемными участками от наших читателей.
— Проблема осталась. На Высоцкого, 5 горы мусора, запах соответствующий, крысы уже побежали по подъездам на МЖК. А ведь мимо ходят дети в школу, тихий ужас, что творится, — написала НГС читательница.
Сибирячка Дарья добавила, что на Грибоедова, 73 мусор не вывозят больше недели.
На Вилюйской, 7 ситуация не лучше.
— Когда вывезут мусор? Крысы пешком просто ходят, — задается вопросом читатель НГС.
Еще один читатель поделился фотографиями сразу с двух улиц, где лежат горы мусора: Шевченко, 25 и 3-го Интернационала, 127. Оба фото сделаны в 9 утра 5 мая, сообщил читатель.
Проблема с вывозом мусора в Новосибирске началась еще в феврале. Тогда водители компании «ЭкоТранс-Н» обнаружили, что около 80 единиц спецтехники для вывоза мусора (ее предоставляла компания «Арктика Сити» в аренду регоператору «Экология-Новосибирск») заблокированы и недоступны для использования. Дело в долгах регоператора перед компанией — арендодателем машин. Мусорщики начали забастовку — они потребовали предоставить им современную технику в достаточном количестве (компания смогла предоставить около 30 единиц вместо 80) и повысить зарплаты, которые не индексировались 3 года.
Затем мусоровывозящая компания «ЭкоТранс-Н», водители и операторы которой начали забастовку в середине апреля, отчиталась о найме новых сотрудников.
Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что истекли все сроки, которые давались регоператору «Экология-Новосибирск» на устранение мусорного коллапса. Он также отметил, что компанию «Экология-Новосибирск» пока не собираются лишать статуса регионального оператора.