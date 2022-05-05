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Забастовка мусорщиков

«Крысы пешком ходят»: новосибирцы продолжают жаловаться на переполненные мусорные баки

Читатели НГС делятся фотографиями проблемных участков

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Несмотря на <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/04/22/71277485/" class="_" target="_blank">обещания «Экологии-Новосибирск» очистить город от мусора</a>, на многих улицах продолжают замечать невывезенные отходы. Это фото сделали утром 5 мая на улице 3-го Интернационала, 127

Несмотря на обещания «Экологии-Новосибирск» очистить город от мусора, на многих улицах продолжают замечать невывезенные отходы. Это фото сделали утром 5 мая на улице 3-го Интернационала, 127

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Новосибирцы по-прежнему становятся свидетелями заполненных до предела мусорных баков, несмотря на то что ситуацию взял на контроль регоператор «Экология-Новосибирск». Кое-где, по рассказам читателей, на переполненные мусорки сбегаются крысы. НГС сделал подборку фотографий с проблемными участками от наших читателей.

— Проблема осталась. На Высоцкого, 5 горы мусора, запах соответствующий, крысы уже побежали по подъездам на МЖК. А ведь мимо ходят дети в школу, тихий ужас, что творится, — написала НГС читательница.

Такая ситуация сохраняется на Высоцкого, 5

Такая ситуация сохраняется на Высоцкого, 5

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Сибирячка Дарья добавила, что на Грибоедова, 73 мусор не вывозят больше недели.

Мусорку на Грибоедова облюбовали голуби

Мусорку на Грибоедова облюбовали голуби

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На Вилюйской, 7 ситуация не лучше.

— Когда вывезут мусор? Крысы пешком просто ходят, — задается вопросом читатель НГС.

Мусорные баки на Вилюйской заполнены под завязку, пакеты складывают рядом

Мусорные баки на Вилюйской заполнены под завязку, пакеты складывают рядом

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Еще один читатель поделился фотографиями сразу с двух улиц, где лежат горы мусора: Шевченко, 25 и 3-го Интернационала, 127. Оба фото сделаны в 9 утра 5 мая, сообщил читатель.

На Шевченко отходы бросили гигантской кучей

На Шевченко отходы бросили гигантской кучей

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На улице 3-го Интернационала та же картина — мусор уже не вмещается в баки

На улице 3-го Интернационала та же картина — мусор уже не вмещается в баки

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По словам читательницы, мусор между домами по улице Трикотажной, 60 и 60/1 не вывозят давно

По словам читательницы, мусор между домами по улице Трикотажной, 60 и 60/1 не вывозят давно

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СЮЖЕТ

Забастовка мусорщиковЗабастовка мусорщиков

Проблема с вывозом мусора в Новосибирске началась еще в феврале. Тогда водители компании «ЭкоТранс-Н» обнаружили, что около 80 единиц спецтехники для вывоза мусора (ее предоставляла компания «Арктика Сити» в аренду регоператору «Экология-Новосибирск») заблокированы и недоступны для использования. Дело в долгах регоператора перед компанией — арендодателем машин. Мусорщики начали забастовку — они потребовали предоставить им современную технику в достаточном количестве (компания смогла предоставить около 30 единиц вместо 80) и повысить зарплаты, которые не индексировались 3 года.

Затем мусоровывозящая компания «ЭкоТранс-Н», водители и операторы которой начали забастовку в середине апреля, отчиталась о найме новых сотрудников.

Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что истекли все сроки, которые давались регоператору «Экология-Новосибирск» на устранение мусорного коллапса. Он также отметил, что компанию «Экология-Новосибирск» пока не собираются лишать статуса регионального оператора.

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