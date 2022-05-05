«Крысы пешком ходят»: новосибирцы продолжают жаловаться на переполненные мусорные баки

Новосибирцы по-прежнему становятся свидетелями заполненных до предела мусорных баков, несмотря на то что ситуацию взял на контроль регоператор «Экология-Новосибирск». Кое-где, по рассказам читателей, на переполненные мусорки сбегаются крысы. НГС сделал подборку фотографий с проблемными участками от наших читателей.

— Проблема осталась. На Высоцкого, 5 горы мусора, запах соответствующий, крысы уже побежали по подъездам на МЖК. А ведь мимо ходят дети в школу, тихий ужас, что творится, — написала НГС читательница.