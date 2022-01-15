«Под капотом обнаружил гнездо крыс»: в одном из дворов Новосибирска случилось нашествие грызунов

В Новосибирске в одном из дворов в Заельцовском районе случилось нашествие крыс — местная управляющая компания подала уже несколько заявок на дератизацию. На прошлой неделе один из жителей обнаружил гнездо крыс у себя под капотом.



«Крысы как ходили, так и ходят»

— В нашем дворе на улице Каунасской, 5/2 очень много крыс, перед Новым годом их должны были травить, но результата ноль, крысы как ходили, так и ходят. На днях под капотом машины муж обнаружил гнездо крысы, — рассказала Светлана Чубарина.