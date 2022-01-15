«Под капотом обнаружил гнездо крыс»: в одном из дворов Новосибирска случилось нашествие грызунов

В Новосибирске в одном из дворов в Заельцовском районе случилось нашествие крыс — местная управляющая компания подала уже несколько заявок на дератизацию. На прошлой неделе один из жителей обнаружил гнездо крыс у себя под капотом.
«Крысы как ходили, так и ходят»
— В нашем дворе на улице Каунасской, 5/2 очень много крыс, перед Новым годом их должны были травить, но результата ноль, крысы как ходили, так и ходят. На днях под капотом машины муж обнаружил гнездо крысы, — рассказала Светлана Чубарина.
Как рассказала Светлана, они с соседями написали письмо в Роспотребнадзор.
— Летом видела крыс в большом количестве возле мусорных баков, а перед Новым годом крысы перебрались к подъездам, — сообщила НГС Светлана Чубарина.
По данным «Реформы ЖКХ», домом управляет компания ООО «Управляющая компания "Октябрьская"». В «УКЖХ Октябрьского района» секретарь рассказала, что у них заведена новая заявка, и в ближайшее время крыс снова будут травить. В управляющей компании нам рассказали, что они направили заявку на большие дома для уничтожения крыс.
— В декабре там уже травили. На следующей неделе должны еще раз потравить. Мы тоже заказываем травлю в специальной организации, — пояснили в УК «Октябрьская».
ООО «УКЖХ Октябрьского района» появилось 19 июля 2006 года. Управляющая компания этой УК — ЗАО «Мой Коммунальный Стандарт». 100-процентным учредителем компании является АО «Лифтремонт». Выручка компании в 2020 году составила 385,5 миллиона. Чистая прибыль — 7,4 миллиона.
Какие крысы живут в Новосибирске
Как рассказали специалисты Роспотребнадзора в ответ на запрос НГС, в основном в городе распространена серая крыса (пасюк). Это один из наиболее тесно связанных с человеком синантропных видов грызунов, благодаря чему он распространился по всему миру.
— Важнейшими факторами, способствующими ее расселению в природных экосистемах и населенных пунктах, служат наличие естественных путей передвижения грызунов и массовая перевозка грузов. Проникая на новые территории, пасюк находит наиболее благоприятные для своей жизнедеятельности места обитания. В биотопах урбанизированного ландшафта характерным местом резервации серой крысы служит расположенная вдоль автомобильных дорог лоточно-арычная сеть. Здесь крысы селятся под перекрытиями арыков, вблизи остановок общественного транспорта, коммерческих киосков, где скапливаются пищевые отходы. В таких местах крысы активны даже днем, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Они также уточнили, что в строениях серая крыса размножается круглогодично. Одна самка крысы приносит в год 2 или 3 помета. Количество крыс обычно растет с апреля по июль, а в холодное время, наоборот, уменьшается. Распространение серой крысы тесно связано с особенностями жизнедеятельности человека.
Тенденция к снижению
Как рассказали НГС в Роспотребнадзоре, количество обращений новосибирцев насчет организации дератизационных мероприятий из-за наличия грызунов в жилых домах, организациях торговли и общепита в первое полугодие 2021 года снизилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году.
Требования к организации и проведению мероприятий по уничтожению крыс регулируются «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации и проведению дератизационных мероприятий», которые утвердил главный государственный санитарный врач РФ.
— Санитарными правилами установлено, что дератизационные мероприятия включают в себя комплекс организационных, профилактических, истребительных мер, проводимых юридическими и физическими лицами с целью ликвидации или снижения численности грызунов и уменьшения их вредного воздействия на человека и окружающую его среду, — рассказали в Роспотребнадзоре.
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