Жители дома на Некрасова развернули борьбу против захламленной квартиры — они опасаются за жизнь соседки

— В 2012 году получилось как. Мы коридор от мусора почистили, он это увидел, заперся в квартире и сказал: «У меня есть канистра бензина, я всё подожгу». Все растерялись, обратились в полицию, а там сообразили, вызвали бригаду из психиатрической больницы и пожарных. Специалист долго беседовала с соседом через квартиру, но это не помогло. Тогда вызвали ОМОН — я впервые видела, как штурмом брали квартиру. Была шумовая граната, омоновцы ворвались в жилье, но он все-таки успел порезать себе ножом живот, — вспоминает соседка.