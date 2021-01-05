Жители дома на Некрасова развернули борьбу против захламленной квартиры — они опасаются за жизнь соседки

В Новосибирске 85-летняя ветеран труда живет в ужасных условиях
Жители многоэтажки на Некрасова развернули борьбу против неблагополучного соседа, который завалил мусором квартиру. Из-за этого в доме расплодились насекомые.
— В этой куче мусора в квартире гниет 85-летняя ветеран труда и бывший работник культуры. Тем временем, тараканы и мыши расползаются по подъезду, в коридоре стоит невыносимый запах гнили. Ну а страдающие от тараканов, мышей, мокриц, червей и запаха жильцы подъезда пишут письма, — рассказала НГС жительница подъезда.
52-летний сын пенсионерки, по словам соседей, начал заваливать квартиру (жилье находится в муниципальной собственности) мусором еще с 2004 года. В 2012 году квартиру удалось почистить — для этого привлекли 10 КАМАЗов. Однако вскоре жилье снова заполнилось хламом.
— В 2012 году получилось как. Мы коридор от мусора почистили, он это увидел, заперся в квартире и сказал: «У меня есть канистра бензина, я всё подожгу». Все растерялись, обратились в полицию, а там сообразили, вызвали бригаду из психиатрической больницы и пожарных. Специалист долго беседовала с соседом через квартиру, но это не помогло. Тогда вызвали ОМОН — я впервые видела, как штурмом брали квартиру. Была шумовая граната, омоновцы ворвались в жилье, но он все-таки успел порезать себе ножом живот, — вспоминает соседка.
После этого мужчина попал в больницу, а после лечения вернулся домой, и ситуация, по словам соседей, стала критической.
Сейчас его пожилая мать из квартиры не выходит. Последний раз дальние родственники видели пенсионерку в октябре прошлого года — тогда же было снято видео. Жива ли сейчас женщина, которая не может самостоятельно себя обслуживать, неизвестно. Не удается поговорить и с самим мужчиной. Он заперся в квартире и теперь покидает жилье только по ночам.
— Самое главное — мэрия не может ничего сделать. 22 декабря приходили из отдела, занимающегося муниципальным жильем, в квартиру постучали, но никто не открыл. Просто он такую моду взял теперь, никому не открывает. А мусор собирает ночами — выходит часов в 11–12. И знает, возле каких магазинов можно забрать просрочку. Все это тащит в дом. С участковым такая же история, говорит: «Я не имею права зайти». Оказывается, попасть в квартиру можно через суд, но никто с судом связываться не хочет, — рассказала жительница подъезда.
Информацию о заболевании мужчины подтвердила НГС одна из родственниц семьи:
— Раньше его мать работала в сфере культуры, была завучем в консерватории. Я уже и к участковому ходила, заявления писала, говорила: «Что хотите с ним делайте, главное — помогите его матери, куда-то его определите». Но ничего не происходит. Сейчас она просто гниет в этой помойке, этой мусорке. Даже не знаю, сколько уже немытая. Последний раз, когда я смогла туда зайти, у нее уже глаз один не видел, волосы скатались — я их состригала, и зуб сильно болел. Ну а сын ее ничего не понимает — ему все равно.
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу мэрию с просьбой прокомментировать жалобы жильцов дома и уточнить, проводилась ли проверка по факту этих обращений. Также НГС запросил в ГУ МВД по Новосибирской области информацию о том, были ли зарегистрированы обращения от жителей дома по ситуации и какие меры были приняты.
Как новосибирцам приходится воевать с Плюшкиными по соседству, и во что превращается жизнь, если твой добропорядочный и с виду милый пожилой сосед по площадке вдруг начинает приносить домой хлам с помойки — смотрите в этом репортаже.