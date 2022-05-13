«С 14 этажа видно, как бегут крысы». Новосибирцев атаковали стаи грызунов — на их полчища жалуются даже в новостройках
Животных замечают в разных районах города, особенно после мусорного коллапса. В редакцию пришло больше 100 жалоб
Новосибирцы стали чаще замечать крыс на улицах города. Неприятное явление многие связывают с мусорным коллапсом, в котором оказался город из-за забастовки работников «ЭкоТранс-Н». Однако грызуны были и задолго до переполненных баков — наверняка почти каждый вспомнит встречу с крысой, особенно вечером и где-нибудь рядом с общепитом. Мы спросили у новосибирцев, насколько для них актуальна эта проблема. В редакцию пришло больше 100 сообщений, в которых люди называли улицы и районы, где крысы чувствуют себя вольготно и бродят по улицам даже днем. А жители новостройки описали пока безрезультатный путь борьбы с вредителями.
Крысы — всегда актуальная тема для больших городов, и Новосибирск — не исключение. Тем более недавно из-за забастовки в городе несколько дней не вывозили мусор. Переполненные контейнеры стали привлекательным местом для городских грызунов, которые не стеснялись атаковывать мешки с отходами даже днем. Однако поводом для отдельной статьи про крыс стало сообщение жителей новой высотки в Октябрьском районе, которые завалили жалобами все службы, а также редакцию НГС с просьбой помочь избавиться от грызунов, которые вот-вот окажутся у них в квартирах.
Где живут крысы
Как выяснилось, проблема актуальна для всех районов города. На призыв сообщить места, где есть крысы, пришло больше 100 сообщений: «В Ленинском и не переводились», «На В. Высоцкого, 49, 51, 53», «Железнодорожный, Центральный», «Очень много в районе перекрестка Державина и Советской», «В районе Ватутина, 49», «Оловозаводская, 14, 18/1 — крыс там сотни, они спокойно выходят днем на площадку между колодцами», «На Студенческой от метро в метромаркет пробегала в конце апреля», «Добрый день! Очень нужна ваша помощь для того, чтобы дать огласку нашей проблеме», «Метро Покрышкина, рядом с суши», «Улица Гоголя, прямо у входа в "ФермерЦентр", огромная, длинная и жирная», «Заельцовский, у "Ройял Парка"» и так далее.
В некоторых сообщениях читатели описывали внешний вид крыс, перечисляли заведения общепита, где их чаще всего видят. Кто-то даже пытался шутить, что скоро крысы заменят закладчиков.
Всё бы ничего, если бы крысы были хотя бы мирными. После появившегося в новосибирских пабликах видео, где крыса кинулась к прохожим на Михайловской набережной, многим стало не по себе. Хотя вряд ли вызовет умиление и просто встреча с крысиными королями, особенно неожиданная, где-нибудь в центре, рядом с шаурмой. Два года назад читатель НГС прислал в редакцию видео с улицы Ленина — примерно 10 крыс бегали по газону и тротуару прямо перед кинотеатром «Победа». В начале этого года в Заельцовском районе новосибирец обнаружил гнездо крыс под капотом своей машины.
Попытка бороться с крысами
Борьбу за жизнь без крыс развернули жители новой высотки на Коммунстроевской, 161 (ЖК «Грибоедов»). Они говорят, что крысы живут на территории рядом с домом уже давно и хорошо себя чувствуют, потому что есть кормовая база — рядом завод, там собаки, которым приносят еду бабушки из соседних домов. Кто-то кормит голубей и разбрасывает хлеб, что жители дома называют вредительством. С крысами можно встретиться и днем, и ночью, за ними можно наблюдать даже с верхних этажей.
— Вчера подхожу к своему дому, там крыса пробегает сантиметров 20, наверное. Возле ног моих прошлась, представляете ощущение? — рассказывает жительница высотки Александра. — Обычно часов в семь вечера этот рой. И трупы сбитых машинами крыс прям на дороге валяются. В кустах норища, всё прям кишит этими крысами.
Рядом с домом детский сад, сквер им. Грибоедова, где гуляют дети. По словам Александры, собственники квартир постоянно пишут в Роспотребнадзор и разные службы: через «Госуслуги», в соцсети администраций. В мэрию и местную администрацию уже было не одно обращение и не от одного жителя дома и соседних многоэтажек. Формальные ответы есть, но проблема никак не решается.
— Весь дом пишет куда-нибудь. Отписка почти везде одна и та же. Типа приезжали, крыс не видели, собаки ходят, жители их прикармливают, — пересказывает ответы службы Елена, собственница квартиры в ЖК. — А прикармливают не жители. Приезжают две машины — какие-то женщины привозят корм и бабушка из соседнего дома приходит. У нас окно как раз выходит на точку. Они там устраивают собакам лежаночки, еду бесконечными пакетами там накладывают. Соответственно, тем самым разводят крыс, которые как чуть-чуть начинает вечереть, ходят толпами. С
В прошлом году она сама купила отраву и пыталась травить крыс, но потом поняла, что с такими масштабами нужен КАМАЗ отравы. Елена говорит, «здесь, прямо над нами» живет орел, и ему, видимо, хорошо живется:
— Из-за него тоже боимся лишний раз потравить — если съест что-то отравленное, тоже, наверное, может же сдохнуть.
И все-таки у жильцов есть мысли сброситься и самим потравить вредителей, но нужно разрешение, потому что территория, где бродят крысы, — не частная собственность. Так что пока они продолжают заваливать жалобами Роспотребнадзор и просят администрацию обратить внимание на эту проблему.
— В этом году эти крысы с завода вышли к нашему дому — там кусты, крысы вырыли норы. Крысы формируются стайками и едят корм, который приносят люди, потом разбегаются, — говорит председатель совета дома Инна З. — Писали депутатам, в УК, все говорят писать в Роспотребнадзор. В Роспотребнадзоре пишут, что завод травит по графику. А крысы как жили, так и живут, их еще больше стало. Тем более рядом открылось два магазина.
По ее словам, УК отказывается что-то делать, потому что это не их территория. Лишь говорят, что обработка проходит в подвале и на территории, которая принадлежит дому.
В управляющей компании «Центр Коммунального Хозяйства», которая обслуживает высотку, сообщили, что жалобы от жильцов по поводу крыс к ним не поступали и вообще впервые слышат об этой проблеме. И напомнили, что отвечают лишь за территорию, которая внутри ограничительного забора многоэтажки. За остальную они ответственности не несут.
Что делать?
Управляющая организация действительно как исполнитель коммунальных услуг отвечает именно за ту территорию, которая принадлежит дому, объяснила эксперт в сфере ЖКХ Оксана Царапкина. Если крысы на этой территории, нужно обратиться именно туда или написать заявление в ГЖИ Новосибирской области, так как это нарушение СанПиН 3.3686–21 (Санитарные правила и нормы Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней. — Прим. ред.).
— Управляющая компания должна дом обслуживать на основании Правил содержания общего имущества 491, а также ПП 290 (минимальный перечень работ и услуг), так вот, дератизация является обязательной работой, которую должна проводить УК (если дом УК обслуживает), и следить за появлением грызунов тоже должна УК, — уточнила специалист. — Если территория принадлежит муниципалитету, что не является редкостью в Новосибирске, значит нужно обратиться с тем же заявлением в районную администрацию. К заявлению желательно приложить фото местности, и неплохо было бы запечатлеть грызуна на этом фоне.
Грызун на видео и ответы администраций
Жители дома прислали в редакцию несколько ответов от служб, куда они обращались с жалобами по поводу крыс и даже отправляли видео. Все ответы похожи: собак на заводе нет, обработка от крыс проводится регулярно.
— Сотрудниками администрации Октябрьского района и отделом полиции
В другом ответе от департамента ЖКХ говорится, что комитет охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска не наделен полномочиями на истребление грызунов в том районе, о котором спрашивал заявитель.
— Возможная причина [появления грызунов] на тротуарах — разведение домашнего скота в частных домовладениях и сопутствующий прикорм, способствующий их появлению на территории близлежащего частного сектора. Комплексные меры по уничтожению грызунов — мероприятия по дератизации на территории индивидуальных жилищных строительств являются обязанностью собственников таких земельных участков, — сообщалось в ответе на жалобу по поводу крыс в районе остановки общественного транспорта, возле сквера.
НГС отправил запрос в мэрию и Роспотребнадзор по поводу жалоб жителей на появление крыс в разных районах города. На момент публикации ответ не поступил.
Серому городу — серые крысы
В начале года в ответе на запрос НГС о гнезде крыс под капотом Управление Роспотребнадзора сообщило, что в городе распространена серая крыса (пасюк). Это один из наиболее тесно связанных с человеком синантропных видов грызунов, благодаря чему он распространился по всему миру. В первом полугодии 2021 года, по сравнению с тем же периодом
— Важнейшими факторами, способствующими ее расселению в природных экосистемах и населенных пунктах, служат наличие естественных путей передвижения грызунов и массовая перевозка грузов. Проникая на новые территории, пасюк находит наиболее благоприятные для своей жизнедеятельности места обитания. В биотопах урбанизированного ландшафта характерным местом резервации серой крысы служит расположенная вдоль автомобильных дорог лоточно-арычная сеть. Здесь крысы селятся под перекрытиями арыков, вблизи остановок общественного транспорта, коммерческих киосков, где скапливаются пищевые отходы. В таких местах крысы активны даже днем, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Серая крыса размножается круглогодично, у одной самки за год 2 или 3 помета. Распространение серой крысы тесно связано с особенностями жизнедеятельности человека. В свою очередь, крысы и голуби (которых тоже иногда называют крысами с крыльями), привлекают диких птиц, например сов, которые прилетают в город и выбирают мусорный контейнер как место для хорошей охоты.