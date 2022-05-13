«С 14 этажа видно, как бегут крысы». Новосибирцев атаковали стаи грызунов — на их полчища жалуются даже в новостройках

В некоторых сообщениях читатели описывали внешний вид крыс, перечисляли заведения общепита, где их чаще всего видят. Кто-то даже пытался шутить, что скоро крысы заменят закладчиков.



Всё бы ничего, если бы крысы были хотя бы мирными. После появившегося в новосибирских пабликах видео, где крыса кинулась к прохожим на Михайловской набережной, многим стало не по себе. Хотя вряд ли вызовет умиление и просто встреча с крысиными королями, особенно неожиданная, где-нибудь в центре, рядом с шаурмой. Два года назад читатель НГС прислал в редакцию видео с улицы Ленина — примерно 10 крыс бегали по газону и тротуару прямо перед кинотеатром «Победа». В начале этого года в Заельцовском районе новосибирец обнаружил гнездо крыс под капотом своей машины.



Попытка бороться с крысами

Борьбу за жизнь без крыс развернули жители новой высотки на Коммунстроевской, 161 (ЖК «Грибоедов»). Они говорят, что крысы живут на территории рядом с домом уже давно и хорошо себя чувствуют, потому что есть кормовая база — рядом завод, там собаки, которым приносят еду бабушки из соседних домов. Кто-то кормит голубей и разбрасывает хлеб, что жители дома называют вредительством. С крысами можно встретиться и днем, и ночью, за ними можно наблюдать даже с верхних этажей.

