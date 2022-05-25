Крысы атакуют: число жалоб на грызунов выросло в
5 раз — покусали уже 5 новосибирцев
Что делать жителям, если в доме завелись грызуны
Материал НГС об увеличении количества крыс на улицах Новосибирска, вышедший в середине мая, вызвал большой резонанс — в редакцию пришло больше 100 жалоб на грызунов. Многие это связали с мусорным коллапсом из-за забастовки мусорщиков. После выхода текста о крысах в редакцию поступили ответы мэрии и Роспотребнадзора, которые подтвердили тенденцию — количество жалоб на крыс выросло и там. Кроме того, зафиксировано 5 обращений в больницу после их укусов. Подробности ответов — в материале НГС.
Крыс стало больше
— В 2022 году с жалобами на крыс на территории города Новосибирска на текущий момент в департамент поступило 3 обращения жителей. Обращения поступали в январе (ул. Линейная, 31/3), марте (ул. Бурденко, 10) и апреле (ул. Каунасская, 4) 2022 года, из них в одном обращении содержится информация о случае нападения крысы на человека, — ответили на запрос НГС в мэрии Новосибирска.
Кроме департамента, жители обращались в общественную приемную мэра. С
По информации управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, с февраля по апрель специалисты приняли 21 обращение по поводу крыс — это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда было всего 5 жалоб). Причем резкий скачок в этом году произошел в апреле, когда в городе случился мусорный кризис, — тогда с жалобами обратились 14 человек, а в феврале и марте подали 3 и 4 жалобы соответственно. Также Роспотребнадзор подтвердил случаи нападения крыс на людей.
— За истекший период 2022 года в городе Новосибирске зарегистрировано 5 случаев обращения граждан за медицинской помощью в связи с укусом крысой, — говорится в ответе Роспотребнадзора на запрос НГС.
Что делают для решения проблемы
По информации Роспотребнадзора, после вступления в силу новых требований законодательства, определяющих порядок организации госконтроля, с
— В частности, в связи с несвоевременным вывозом твердых бытовых отходов с территорий жилых домов (что могло повлечь увеличение численности грызунов) управлением выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований мэрии Новосибирска ООО «Экология-Новосибирск», — сообщили в Роспотребнадзоре. — Управлением также инициировано проведение в ближайшее время внепланового заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при мэрии города Новосибирска, на которой будут приняты решения по стабилизации сложившейся ситуации.
Обязанности управляющих компаний и права жильцов
По информации комитета муниципальной жилищной инспекции, управляющие компании как юридические лица обязаны соблюдать требования законодательства: регулярно проводить дератизацию и дезинфекцию по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях, помещение мусорной камеры и ее оборудование периодически следует подвергать дезинфекции, дезинсекции и дератизации службой санэпидемстанции с участием рабочих по обслуживанию мусоропровода.
Отношения по содержанию общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, регулируются постановлением правительства, напомнили в управлении Роспотребнадзора. Если УК не выполняет свои обязанности, собственники могут претендовать на уменьшение суммы квартплаты.
— Собственники вправе требовать от ответственных лиц устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их устранения. Правила
Что делать жильцам
Если на территории, принадлежащей дому, есть крысы, специалисты Роспотребнадзора в первую очередь предлагают написать в управляющую компанию просьбу обработать места общего пользования жилых домов. Если УК не реагирует, собственник может обратиться в суд.
— Потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, — отметили в Роспотребнадзоре. — Потребитель вправе потребовать компенсации морального вреда, размер которой определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Вчера, 24 мая, стало известно, что мэрия Новосибирска подготовит документы о снятии режима повышенной готовности, который ввели из-за проблем с вывозом мусора