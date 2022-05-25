Крысы атакуют: число жалоб на грызунов выросло в 5 раз — покусали уже 5 новосибирцев

— В 2022 году с жалобами на крыс на территории города Новосибирска на текущий момент в департамент поступило 3 обращения жителей. Обращения поступали в январе (ул. Линейная, 31/3), марте (ул. Бурденко, 10) и апреле (ул. Каунасская, 4) 2022 года, из них в одном обращении содержится информация о случае нападения крысы на человека, — ответили на запрос НГС в мэрии Новосибирска.



Кроме департамента, жители обращались в общественную приемную мэра. С 1 февраля по 30 апреля было 13 обращений с жалобами на наличие мышей и крыс, сообщили в мэрии. Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было всего 7 жалоб.

