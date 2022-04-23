В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за критической ситуации с вывозом мусора
Мусорный коллапс возник в 7 районах Новосибирска, сообщил мэр Анатолий Локоть
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ввел режим повышенной готовности в городе Новосибирске 23 апреля.
— Это решение принято для «ликвидации критической ситуации, связанной с невыполнением региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» обязанностей по регулярному вывозу твердых коммунальных отходов в Дзержинском, Железнодорожном, Центральном, Заельцовском, Калининском, Ленинском и Октябрьском районах города Новосибирска». Создан штаб по координации действий и сбору оперативной информации об обстановке на территории города, — сообщили в официальном телеграм-канале мэрии Новосибирска.
Муниципальному предприятию МУП «Спецавтохозяйство» поручено незамедлительно начать работы по вывозу твердых коммунальных отходов на территории города Новосибирска. Техника МУПа выходит в Дзержинский и Октябрьский районы.
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Общегородской субботник с участием губернатора Андрея Травникова состоялся на монументе Славы в Новосибирске (10 фото).
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