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Забастовка мусорщиков

Баки переполнены: 9 кадров из разных мест Новосибирска с завалами бытового мусора

Водители и операторы мусоровозов не вышли на смену из-за слабо оборудованной техники и низких зарплат

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Последствия забастовки мусорщиков не заставили себя долго ждать

Последствия забастовки мусорщиков не заставили себя долго ждать

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В Новосибирске продолжается забастовка водителей и операторов мусороперевозящей компании «ЭкоТранс-Н», обслуживающей правобережье, а также город Обь.

Вчера, 19 апреля, около сотни человек отказались работать на малогабаритной и слабо оборудованной технике, которую им недавно выдали, а также пожаловались на низкие зарплаты. Сегодня, 20 апреля, забастовка продолжилась, а вместе с ней город постепенно начал утопать в мусоре. Смотрим, как выглядят мусорные баки на правом берегу, откуда уже второй день не вывозят отходы.

Переполненные мусорные баки можно было заметить еще вчера вечером. Это фото сделано в Заельцовском районе

Переполненные мусорные баки можно было заметить еще вчера вечером. Это фото сделано в Заельцовском районе

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Картинка не особенно отличается — эти мусорные баки замечены в Железнодорожном

Картинка не особенно отличается — эти мусорные баки замечены в Железнодорожном

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Как объясняют водители и операторы мусоровозов, они обслуживают Дзержинский, Железнодорожный, Октябрьский, Калининский, Заельцовский районы. А также часть Ленинского района, Юго-Западный жилмассив и город Обь

Как объясняют водители и операторы мусоровозов, они обслуживают Дзержинский, Железнодорожный, Октябрьский, Калининский, Заельцовский районы. А также часть Ленинского района, Юго-Западный жилмассив и город Обь

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Это фото сделано во дворе дома на Советской

Это фото сделано во дворе дома на Советской

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Выкинуть мусор особо некуда — везде переполненные контейнеры...

Выкинуть мусор особо некуда — везде переполненные контейнеры...

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...а также птицы

...а также птицы

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Критическая ситуация рискует продолжиться, поскольку компромисс в переговорах работников компании «ЭкоТранс-Н» с руководством и представителями регоператора «Экология-Новосибирск» пока не найден

Критическая ситуация рискует продолжиться, поскольку компромисс в переговорах работников компании «ЭкоТранс-Н» с руководством и представителями регоператора «Экология-Новосибирск» пока не найден

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В городе тем временем грядет мусорный коллапс

В городе тем временем грядет мусорный коллапс

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СЮЖЕТ

Забастовка мусорщиковЗабастовка мусорщиков

Недавно региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов «Экология-Новосибирск» сообщил о росте пеней для жителей Новосибирской области, которые вовремя не платят за вывоз мусора. Это объяснили ростом ключевой ставки Банка России.

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