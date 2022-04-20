Баки переполнены: 9 кадров из разных мест Новосибирска с завалами бытового мусора

В Новосибирске продолжается забастовка водителей и операторов мусороперевозящей компании «ЭкоТранс-Н», обслуживающей правобережье, а также город Обь.

Вчера, 19 апреля, около сотни человек отказались работать на малогабаритной и слабо оборудованной технике, которую им недавно выдали, а также пожаловались на низкие зарплаты. Сегодня, 20 апреля, забастовка продолжилась, а вместе с ней город постепенно начал утопать в мусоре. Смотрим, как выглядят мусорные баки на правом берегу, откуда уже второй день не вывозят отходы.