«Экология-Новосибирск» пообещала вывезти залежи мусора из города за выходные
Сегодня уже четвертый день забастовки мусорщиков
Компания «Экология-Новосибирск» пообещала полностью очистить город от мусора, накопившегося за четыре дня забастовки водителей мусоровозов.
Как сообщили в пресс-службе компании, мусор с левого берега, а также из Советского, Первомайского, Центрального и Калининского районов города вывозится в соответствии с установленным графиком. Отходы из Октябрьского, Дзержинского, Заельцовского и Железнодорожного района вывозит 41 экипаж, которому помогают сотрудники самой «Экологии-Новосибирск». Помимо этого представители регоператора заявили, что дополнительно арендуют технику вместе с людьми.
— Ситуация в этих районах постепенно нормализуется, — добавили в пресс-службе. — В течение пятницы и выходных дней все контейнерные площадки будут очищены.
Тем временем бастующие водители компании «ЭкоТранс-Н» написали открытое письмо, среди адресатов — гендиректор их компании Роман Калачев и губернатор Андрей Травников.
— У нас было собрание в гараже нашего коллектива. Присутствовало только наше непосредственное руководство, которое также устроено в «ЭкоТранс-Н». Мы с коллегами составили коллективное письмо, что не происходит никакой бунт, нас вынудили на открытые действия, за подписью порядка 300 человек. Все две смены, что у нас есть, все приехали и все подписались, — рассказал НГС один из водителей.
Согласно тексту открытого письма, водители требуют «предоставления автопарка в необходимом количестве, качестве и назначении», индексации зарплат, соблюдения условий трудовых договоров и непривлечения участников забастовки к дисциплинарной ответственности. На момент публикации Роман Калачев не отвечал на звонки НГС.
Протесты мусорщиков начались в Новосибирске во вторник, 19 апреля. Основной причиной стала необходимость работать на малопригодной для этого технике. На второй день забастовки в «Экологии-Новосибирск» обвинили водителей в участии в рейдерском захвате и начали искать новых сотрудников.
Тем временем баки постепенно переполнялись мусором — НГС опубликовал жутковатые фото.