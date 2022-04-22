«Экология-Новосибирск» пообещала вывезти залежи мусора из города за выходные

Протесты мусорщиков начались в Новосибирске во вторник, 19 апреля. Основной причиной стала необходимость работать на малопригодной для этого технике. На второй день забастовки в «Экологии-Новосибирск» обвинили водителей в участии в рейдерском захвате и начали искать новых сотрудников.

Тем временем баки постепенно переполнялись мусором — НГС опубликовал жутковатые фото.