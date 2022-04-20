Ищут новых сотрудников и говорят о «рейдерском захвате»: как прошел второй день забастовки мусорщиков
Водители и операторы отказываются выходить на смену из-за небольших зарплат и нехватки техники
Второй день забастовки мусорщиков в Новосибирске подходит к концу. Сегодня они, как и днем ранее, пришли в гараж компании «ЭкоТранс-Н» и пробыли там полноценную смену, но на линию так и не вышли. Требования те же: решить вопрос с техникой, которой не хватает для уборки города, и увеличить зарплаты, которые не индексировались три года. Вчера к мусорщикам приезжала гендиректор регоператора по обращению с ТБО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова, но ее визит результатов не принес. На этот раз для сглаживания конфликта решили задействовать тяжелую артиллерию — одного из акционеров компании, который специально прилетел в Новосибирск из Москвы. К чему привела эта встреча и правда ли, что в Новосибирске уже начали набор новых водителей и операторов на смену бастующим — в этом материале.
Визит большого начальства
На этот раз выслушать жалобы бастующих водителей и операторов компании «ЭкоТранс-Н» в гараж прибыл Юрий Туктаров. Он один из учредителей компании «Русэкогрупп», которая в свою очередь владеет 50% компании «ЭкоТранс-Н». По словам одного из бастующих водителей, он приехал в Новосибирск прямо из Москвы.
Мусороперевозящая компания «ЭкоТранс-Н» не является дочерней компанией «Экологии-Новосибирск», однако связана с ней через одного из конечных владельцев. Учредителями компании являются АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», принадлежащие ГК «ВИС», Юрию Туктарову и Игорю Фраинту. По итогам 2021 года выручка «ЭкоТранса-Н» составила 1,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — 38 миллионов.
«Экология-Новосибирск» с 2016 года является регоператором по обращению с отходами. Конечными владельцами компании являются группа «ВИС» (около 70%), Татьяна Бобырева (10,5%), Екатерина Невзорова (5,25%), Игорь Фраинт (5,25%), Евгений Скрябин (4,87%) и Юрий Туктаров (4%). Согласно сервису, выручка компании за 2020 год составила 2,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 2,9 миллиона. С февраля в отношении «Экологии-Новосибирск» введена процедура наблюдения. Ее общий долг составляет более 2 миллиардов рублей, 700 миллионов из них — перед ГК «Арктика-Сити», которая предоставляла «ЭкоТрансу-Н» транспорт в лизинг.
— Говорит, что приехал из командировки. Он представился акционером. Приехал пока с одной целью — попытаться что-то решить и вообще из первых уст услышать, как, почему и что вообще происходит. Но с их стороны мы узнали одно: они попытались решить проблему своими силами, но поняли, что ничего у них не вышло. Та техника, которую они предоставили, ее мало, и она реально не готова, — объяснил один из водителей, пожелавший сохранить анонимность.
Положительный итог этой встречи, по его словам, — это сохранение гаража на правом берегу. Напомним, что после того, как водители и операторы «ЭкоТранс-Н» лишились 80 единиц спецтехники, им предложили отправиться на левый берег — в еще один гараж «ЭкоТранс-Н». Вместо 80 машин, там мусорщикам предложили всего 31, причем меньшей грузоподъемности.
— Ну да, это, конечно, всё хорошо. Одно дело, когда нам приходилось ехать с правого берега на левый, потом опять возвращаться. Сейчас вроде как наше место работы сохраняют. У нас многие живут на правом берегу. Да и 80% того, что мы убираем — это правый берег. Но пообещать можно золотые горы, сами понимаете. Вроде как будут решаться вопросы, как вернуть автопарк, — добавил он.
Еще один визит на площадку «ЭкоТранс-Н» сегодня нанес новосибирский прокурор Роман Сивак в компании прокурора Октябрьского района Алексея Павлова, который уже вчера общался с мусорщиками.
— Предварительно достигнуты договоренности с арендодателем автомобилей и ООО «ЭкоТранс-Н» по погашению образовавшейся текущей задолженности по аренде мусоровозов, рассмотрены вопросы улучшения условий труда работников предприятия, — кратко отчитались в прокуратуре региона.
Обещания большой зарплаты
Пока сотрудники «ЭкоТранс-Н» общались с Юрием Туктаровым, в Новосибирске уже активно искали водителей и операторов мусоровозов. Объявления об этом в первый же день забастовки разместила ГК «ВИС» на сайте hh.ru. В них водителям предлагают зарплату от 60 тысяч рублей, операторам — от 36 тысяч. По словам бастующих мусорщиков, ранее они зарабатывали от 26 (операторы) до 48 тысяч рублей (водители), при этом грузчики получали 17 тысяч рублей ежемесячно. Платное объявление появилось и на сайте НГС, в нем говорилось, что набор сотрудников ведется в компанию «ЭкоТранс-Н».
Группа «ВИС» является концессионером строительства в Новосибирске двух мусороперерабатывающих заводов, семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка «ВИС» в 2021 году составила 764,5 миллиона рублей, прибыль — 504 миллиона.
Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК «Мосэнерго»», которое принадлежала Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности и спарринг-партнеру по дзюдо Владимира Путина).
— Сейчас уже и нам говорят, что вроде бы вопрос о зарплате решен. Вроде как об этом речи не идет. Говорят, что зарплата теперь у нас 60 тысяч. Но это всё слова, вот перед нами выступили (имеется в виду Юрий Туктаров. — Прим. ред.), а дальше-то что? Нет никаких бумаг официальных, внятных разъяснений — ничего этого мы не увидели. Вот даже сейчас если мы выйдем на работу, какая гарантия, что в конце месяца мы получим эти 60? Да и работать же на этой технике придется, на малокубовой. В общем, пока непонятно, — объяснил корреспонденту НГС один из водителей, присутствовавший на встрече с акционером.
На вопрос, будут ли бастующие водители и операторы получать заявленные в объявлениях деньги, гендиректор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова заявила НГС, что для этого нужно «качественно» делать свою работу.
— Все, кто сегодня пришли и работают, они работают на тех условиях, которые в объявлениях указаны. Те, которые работали вчера…. Ну если вы понимаете, что такое сдельная работа... В любой, наверное, организации есть сотрудники, которые работают от сих до сих, и получают голый оклад. А есть работники, которые приходят чуть раньше, работают интенсивнее, и у них есть либо персональная надбавка, либо большая норма, которую они выполняют. Это те, кто работают очень качественно, очень быстро, очень профессионально. Для того чтобы 70–80 тысяч заработать, надо действительно работать. Просто выйти [на смену] и зарплата сама по себе поднимется — это точно нет. Как это называется? Итальянская забастовка. Вроде вышел, проехался, но убрал только 3 площадки. Вроде бы и работал, а зарплата не устраивает. А можно выполнить два рейса, увидеть площадку какую-нибудь, и еще ее убрать, и получить в итоге зарплату и надбавку еще, — привела пример Анисимова.
В ГК «ВИС» подтвердили, что условия оплаты труда одинаковы «и для действующих сотрудников организации, и для соискателей по вновь открытым вакансиям».
— Члены экипажей, согласившимся на предлагаемые условия труда, продолжат работу в ООО «ЭкоТранс-Н», — сообщили в компании.
Кто сейчас убирает мусор в городе
Последствия забастовки мусорщиков правобережья уже ощущаются в городе — есть переполненные баки и заваленные отходами контейнерные площадки. Как объяснили в «Экологии-Новосибирск», для «нивелирования негативных последствий ситуации» были дополнительно арендованы еще 14 машин с экипажами.
— Еще 4 мусоровоза, укомплектованные экипажами, привлечены по договорам подряда. Выполняется перераспределение техники из других районов города. В частности, на работу в отдельные районы Новосибирска вышла техника из Искитима. 20 апреля четыре экипажа из бастовавших накануне вышли на работу, еще 7 приняли решение возобновить работу с 21 апреля. Открыты новые вакансии водителей и операторов мусоровозов, ведется набор сотрудников, за сегодняшний день принято 4 новых водителя, — говорится в сообщении регоператора.
Лариса Анисимова не отрицает, что сотрудникам «ЭкоТранс-Н» было предоставлено меньшее число мусоровозов, чем у них было до этого, но объясняет ситуацию форс-мажорными обстоятельствами.
— Никто же не ожидал, что машины возьмут и остановятся в один день. Эта техника (предоставленная взамен 80 единиц. — Прим. ред.) предназначалась для обслуживания районов, она должна была разъехаться в Барабинский, Тогучинский, Болотнинский района. Нам пришлось их экстренно направлять в две смены. Раньше из 85 единиц, которые мы арендовали, 58 машин мы использовали ежедневно. Вот если в две смены [пригнанные взамен] машины направить — с 6 до 15 и с 15 до 22, то получается 62 машины. И это полностью перекрывает потребности города, — отметила она.
По ее словам, усилиями недавно принятых водителей, а также экипажей, которые были привлечены из других районов области сегодня будет полностью вывезен мусор из частного сектора. Также постепенно будет решаться ситуация и с другими районами города.
Гендиректор «Экологии-Новосибирск» считает, что забастовка была искусственно созданной ситуацией и называет ее «рейдерским захватом».
— Водителей вводят в заблуждения и заставляют участвовать в рейдерском захвате «ЭкоТранса». Кому выгодно? Ну вы же журналист, проведите расследование. Да, я намекаю на бенефициаров «Энергосилы». Это по моему мнению. Я не совсем понимаю, каким образом воздействовали на сотрудников «ЭкоТранса», но абсолютно четко осознаю, что любые такие действия могут быть за деньги. Видимо людям что-то пообещали, либо что-то перечислили, ну иначе такой реакции просто вот быть не может, — убеждена она.
Напомним, АО «Энергосила» входит в ГК «Арктика Сити» — это крупная компания, располагающая своим автопарком и полигоном мощностью 120 тысяч кубометров. Недавно она заявила о приостановке своей деятельности и была вынуждена прекратить договоры аренды своей спецтехники. Эту же технику она предоставляла компании «ЭкоТранс-Н» в лизинг. Как рассказывал НГС заместитель исполнительного директора «Арктика Сити» Евгений Книжник, причиной прекращения договоров аренды спецтехники он назвал просроченные на полмесяца платежи со стороны ГК «ВИС» — одного из конечных владельцев и «Экология-Новосибирск», и «ЭкоТранс-Н».
Ответы на главные вопросы мусорного кризиса мы разбирали в отдельном тексте.