Ищут новых сотрудников и говорят о «рейдерском захвате»: как прошел второй день забастовки мусорщиков

Визит большого начальства

На этот раз выслушать жалобы бастующих водителей и операторов компании «ЭкоТранс-Н» в гараж прибыл Юрий Туктаров. Он один из учредителей компании «Русэкогрупп», которая в свою очередь владеет 50% компании «ЭкоТранс-Н». По словам одного из бастующих водителей, он приехал в Новосибирск прямо из Москвы.



Мусороперевозящая компания «ЭкоТранс-Н» не является дочерней компанией «Экологии-Новосибирск», однако связана с ней через одного из конечных владельцев. Учредителями компании являются АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», принадлежащие ГК «ВИС», Юрию Туктарову и Игорю Фраинту. По итогам 2021 года выручка «ЭкоТранса-Н» составила 1,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — 38 миллионов.



«Экология-Новосибирск» с 2016 года является регоператором по обращению с отходами. Конечными владельцами компании являются группа «ВИС» (около 70%), Татьяна Бобырева (10,5%), Екатерина Невзорова (5,25%), Игорь Фраинт (5,25%), Евгений Скрябин (4,87%) и Юрий Туктаров (4%). Согласно сервису, выручка компании за 2020 год составила 2,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 2,9 миллиона. С февраля в отношении «Экологии-Новосибирск» введена процедура наблюдения. Ее общий долг составляет более 2 миллиардов рублей, 700 миллионов из них — перед ГК «Арктика-Сити», которая предоставляла «ЭкоТрансу-Н» транспорт в лизинг.