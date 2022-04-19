«Медленное сползание в кризис»: крупная мусоровывозящая компания приостановила работу в Новосибирске

ГК «Арктика Сити» включает в себя несколько юридических лиц: ООО «Айсберг», ИП Волкова И. А., ООО «Арктика». Как писал НГС, компания «Айсберг» — это самый крупный участник мусорного рынка. В 2020 году она заключила контракты с «Экологией-Новосибирск» на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей. В 2020 году выручка компании составила почти 1 миллиард рублей, прибыль ушла в минус (-26 миллионов рублей). Учредители компании — АО «Трест № 37 » «Ленинградспецстрой» и Ирина Волкова. Ей же принадлежит несколько оптовых торговых компаний в Челябинской, Вологодской и Самарской областях.

Как пояснил корреспонденту НГС заместитель исполнительного директора ГК «Арктика Сити» Евгений Книжник, компания решила приостановить работу, поскольку не получала платежей за предоставленные автомобили:



— До ноября 2020 года основным перевозчиком отходов в Новосибирской области было ООО «Айсберг» (дочка ГК «Арктика Сити». — Прим. ред.). Но из-за долгов регоператора компания перестала быть перевозчиком и передала аренду автотранспортных средств компании «ЭкоТранс-Н», у которой нет своего парка. То есть «ЭкоТранс-Н» арендует машины, на которых осуществляется вывоз отходов, в том числе раздельно собираемых отходов. В пятницу, 15 апреля, была получена информация, что группа компаний «ВИС» (владеет «Экологией-Новосибирск») останавливает платежи, так что более 70 машин точно встали. Их частично пытались подменить, но ничего из этого путного не получилось. Это касается всех районов города, кроме Советского, Первомайского и Кировского. В Центральном еще, может быть, будет нормально, а в остальных работали именно те машины.

