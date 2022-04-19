«Медленное сползание в кризис»: крупная мусоровывозящая компания приостановила работу в Новосибирске
ГК «Арктика Сити» перестала предоставлять в аренду автомобили для вывоза мусора
В Новосибирске ГК «Арктика Сити» решила приостановить работу своего мусоросортировочного комплекса на 120 тысяч кубометров отходов с 20 апреля, а также перестала предоставлять в аренду автомобили для вывоза мусора. Причиной этому компания называет «затянувшийся кризис в мусоровывозящей отрасли» и предрекает дальнейшее ухудшение ситуации с вывозом ТКО.
— Весьма вероятно, что уже в ближайшее время станут заметны проблемы с вывозом крупногабаритных отходов, затем с вывозом ТКО в частном секторе, следом — с вывозом 8-кубовых контейнеров, далее — с контейнерами других типов. Сейчас «Арктика Сити» разрабатывает комплекс мер по сохранению сортировочного комплекса и контейнерного парка и надеется на скорейшее вмешательство властей в затянувшийся трехлетний кризис в мусоровывозящей отрасли, который уже привел к закрытию большого количества новосибирских компаний, — говорится в сообщении «Арктика Сити».
ГК «Арктика Сити» включает в себя несколько юридических лиц: ООО «Айсберг», ИП Волкова И. А., ООО «Арктика». Как писал НГС, компания «Айсберг» — это самый крупный участник мусорного рынка. В 2020 году она заключила контракты с «Экологией-Новосибирск» на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей. В 2020 году выручка компании составила почти 1 миллиард рублей, прибыль ушла в минус (-26 миллионов рублей). Учредители компании — АО «Трест
Как пояснил корреспонденту НГС заместитель исполнительного директора ГК «Арктика Сити» Евгений Книжник, компания решила приостановить работу, поскольку не получала платежей за предоставленные автомобили:
— До ноября 2020 года основным перевозчиком отходов в Новосибирской области было ООО «Айсберг» (дочка ГК «Арктика Сити». — Прим. ред.). Но из-за долгов регоператора компания перестала быть перевозчиком и передала аренду автотранспортных средств компании «ЭкоТранс-Н», у которой нет своего парка. То есть «ЭкоТранс-Н» арендует машины, на которых осуществляется вывоз отходов, в том числе раздельно собираемых отходов. В пятницу, 15 апреля, была получена информация, что группа компаний «ВИС» (владеет «Экологией-Новосибирск») останавливает платежи, так что более 70 машин точно встали. Их частично пытались подменить, но ничего из этого путного не получилось. Это касается всех районов города, кроме Советского, Первомайского и Кировского. В Центральном еще, может быть, будет нормально, а в остальных работали именно те машины.
По его словам, речь идет о задолженности в течение примерно полумесяца. И это не считая другого крупного долга «Экологии-Новосибирск» перед «Арктикой Сити» на сумму более 665 миллионов рублей. В декабре компания подала четыре иска о взыскании долга, процесс всё еще продолжается в судах.
— В частном секторе будет сложно. Ну и в целом непонятная ситуация по районам — Татарскому, Барабинскому, Куйбышевскому и Коченевскому. «Айсберг» — компания «Арктики Сити» — это был крупный арендодатель, и остановка их машин вызовет, возможно, цепную реакцию, так что более мелкие арендодатели и подрядчики тоже сейчас задумаются, — предполагает Евгений Книжник. — Конечно, мы не захлебнемся в мусоре, как это бывает в январе каждого года, не залпово это будет. То есть ожидает медленное сползание в кризис, если не будут найдены машины. Теоретически они могут быть найдены у других компаний, например у МУП «Спецавтохозяйство» (муниципальная компания, занимающаяся городскими мусорными полигонами. — Прим. ред.), другое дело, зачем это «САХ», если, скорее всего, оплаты он может не получить.
Как отмечает Евгений Книжник, ситуация с мусоровывозящей отраслью в Новосибирске находится сейчас на паузе, поскольку в компании «Экология-Новосибирск» введено наблюдение в рамках процедуры банкротства. Наблюдение завершится 22 июля.
Корреспондент НГС направила запрос в компанию «Экология-Новосибирск» по ситуации, ответ на момент публикации всё еще не был получен.
В конце прошлого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что, если ситуация с невыплатой «Экологией-Новосибирск» денег контрагентам не разрешится, — договор будут расторгать.