Губернатор НСО готов расторгнуть договор с «Экологией-Новосибирск», если компания не рассчитается с долгами

— Объективно нужно отметить, что ситуацию с вывозом мусора оператор выровнял. Но в отношении расчетов со своими контрагентами, перевозчиками, полигонами — да, ситуация достаточно напряженная, тяжелая. С большинством из контрагентов были согласованы мировые соглашения и графики погашения задолженностей, накопленных за предыдущий период. Но это сделано не со всеми. Очевидно, это в том числе повлияло на решение о самобанкротстве. Самобанкротство — это не приговор. В процедуру наблюдения как вышел, так в любой момент можешь выйти. Самое главное, чтобы был решен вопрос по урегулированию задолженности, — отметил сегодня во время пресс-конференции Андрей Травников.

Он добавил, что регион готов расторгнуть договор с компанией, если ситуация не станет лучше.

— Да, мы морально готовы, и не только морально — запущены соответствующие процедуры, необходимые нормативные акты. Этот процесс достаточно сложный и болезненный. Но если до этого дойдет — мы эту процедуру запустим, — заверил губернатор.