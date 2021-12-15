Губернатор НСО готов расторгнуть договор с «Экологией-Новосибирск», если компания не рассчитается с долгами

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что, если ситуация с невыплатой «Экологией-Новосибирск» денег контрагентам не разрешится, — договор будут расторгать.
На прошлой неделе региональный оператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск» заявил, что собирается обратиться в суд, чтобы потребовать признать себя банкротом. У компании накопились долги на сотни миллионов рублей перед перевозчиками, с которыми она работала. Сам регоператор заявляет, что процедура нужна для оздоровления фирмы и обеспечения бесперебойной работы, в том числе на новогодние праздники.
— Объективно нужно отметить, что ситуацию с вывозом мусора оператор выровнял. Но в отношении расчетов со своими контрагентами, перевозчиками, полигонами — да, ситуация достаточно напряженная, тяжелая. С большинством из контрагентов были согласованы мировые соглашения и графики погашения задолженностей, накопленных за предыдущий период. Но это сделано не со всеми. Очевидно, это в том числе повлияло на решение о самобанкротстве. Самобанкротство — это не приговор. В процедуру наблюдения как вышел, так в любой момент можешь выйти. Самое главное, чтобы был решен вопрос по урегулированию задолженности, — отметил сегодня во время пресс-конференции Андрей Травников.
Он добавил, что регион готов расторгнуть договор с компанией, если ситуация не станет лучше.
— Да, мы морально готовы, и не только морально — запущены соответствующие процедуры, необходимые нормативные акты. Этот процесс достаточно сложный и болезненный. Но если до этого дойдет — мы эту процедуру запустим, — заверил губернатор.
Андрей Травников сказал, что и вопрос замороженной мусорной концессии до сих пор остается на повестке. Если изменения в соглашение не пройдут через УФАС, то ее планируют расторгать.
— Мы были морально готовы, что если вдруг не удастся откорректировать существующее соглашение, то, возможно, придется расторгаться и заходить на объявление нового конкурса. Это, конечно, приведет к некоторой потере времени, — отметил Травников. — Хотелось бы приступать к работе на площадках по строительству будущих заводов в следующем году. Тем не менее задержка не критичная будет. Думаю, что к будущему сезону эти процедуры можно будет пройти.
Концессионное соглашение с «Экологией-Новосибирск» было заключено в 2016 году (в 2017 году «Экологию-Новосибирск» купила ГК «ВИС»). По нему планировалось строительство двух мусоросортировочных комплексов и двух больших полигонов — по 50 гектаров каждый. Оба полигона должны были работать в течение 68 лет. Проект предполагал огромные инвестиции — около 6,5 миллиарда рублей. Окупить такую сумму концессионер рассчитывал в течение 10–12 лет.
К строительству комплекса в Верх-Туле никто так и не приступил, а второй выбранный участок вызвал грандиозные протесты среди жителей и экологов. В итоге мусорную концессию заморозили. Но поскольку необходимость создания полигона в Новосибирске никуда не исчезла, то в 2018 году у властей появилась идея устроить полигон недалеко от села Ярского (снова Плотниковский сельсовет). И снова тот же сценарий: протесты, митинги и пикеты.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» образовалось
Почитать мнения экспертов, к чему может привести банкротство и что ждет регоператора, вы можете здесь. Сегодня мы вели онлайн-трансляцию с пресс-конференции губернатора.