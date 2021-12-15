Что ждет Новосибирскую область в 2022 году? Губернатор отвечает на вопросы журналистов — онлайн-трансляция

Сегодня, 15 декабря, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подведет итоги 2021 года и расскажет о планах региона в прямом эфире на пресс-конференции.

Ждут ли нас новые ограничения? Каким будет 2022 год? Достроят ли вовремя ЛДС? Когда начнется строительство новых станций Дзержинской ветки метро?

Мероприятие начнется в 12:00. Вы можете следить за текстовой трансляцией у нас на сайте или в нашем аккаунте в Telegram.