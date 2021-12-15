Что ждет Новосибирскую область в 2022 году? Губернатор отвечает на вопросы журналистов — онлайн-трансляция

— Очень успешный год, несмотря на опасения связанные с погодой, для наших аграриев. Мы собрали более 3,5 миллиона тонн зерна — это лучший результат с 2019 году, — сообщил губернатор.
Регион на втором месте по сбору зерна в СФО. Больше вырастили только в алтайском крае.
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Строительство Восточного обхода
Дорожное строительство.
Увеличены объемы ремонта дорог в Новосибирске — на 800 миллионов рублей.
— Восстановлены работы на строительстве Восточного обхода. Не силами первоначальной компании, к сожалению. С «Сибмостом» вынужден был Росавтодор расторгнуть договор. Сейчас строится силами «Новосибирскавтодор». Удалось полностью решить вопрос на участке, который был уже начат. И подрядчик готов выполнить первую часть с опережением — к осени 2023 года, а второй участок к 2024 году, — сообщил губернатор.
По Южному транзиту первый этап работ завершен - готов проект по обоснованию инвестиций.
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Сфера строительства.
Ждем рекорд по объемам жилищного строительства.
— Темпы прироста по сравнению с прошлым годом составляют 4%, — сказал губернатор. — Также введены 12 проблемных объектов — долгостроев. До конца года будет введено еще 4 дома. И по еще 4 объектам получат помощь за счет других инструментов поддержки.
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На повестке стоит вопрос
— Ситуация стабильна. Выявляемость колеблется 390–400 в сутки. Это отражение не только продолжения волны, но и того, что у нас есть большие мощности, которыми мы активно пользуемся. В НСО обязательно тестируются допкатегории, что не обязательно в других регионах. 100% тестируются пациенты с признаками ОРВИ и пневмонией за счет ОМС. За счет средств областного бюджета тестируем контактные группы людей. Например, всех учеников класса, где выявили ковид. Это позволяет растягивать волну. Четвертая волна в НСО началась как минимум на две недели позже, чем в других регионах. И темпы роста ее были умеренны.
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В регионе из-за пандемии не останавливали ни один проект по здравоохранению. Губернатор напомнил о строительстве новых поликлиник.
— Начались работы по строительству новой инфекционной больницы, — добавил Андрей Травников. — Создана сеть центров гемодиализа, и развернули ее за пределами Новосибирска. Открыты 5 центров амбулаторной онкологической помощи. Далеко не всё я перечислил, работа по модернизации здравоохранения региона проводится масштабная.
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Перешли к обсуждению сферы здравоохранения.
— Скоро будет два года, как мы живем не просто в условиях ограничений, а боремся с коронавирусом. Система здравоохранения НСО полностью адаптировалась к новым реалиям, мы научились реагировать на волны. Переживаем уже четвертую волну, — отметил губернатор. — И мы не откладываем плановую помощь и достаточно гибко возвращаем диспансеризацию. Четвертая волна не вызывает такой паники, как с волной прошлой осени.
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— Рост экономики нашел свое отражение и в наполнении бюджета области. Нам позволило это опережающими темпами наращивать доходную базу. Доход планируем в этом году получить — 157,2 миллиарда рублей. Это больше, чем ранее планировалось. Это не один раз позволило нам выходить на поправки в бюджет, — рассказал Андрей Травников. — Мы вернулись к темпам и подходам доковидного периода. Именно с таким настроем формировали проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 года.
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— Хорошие результаты показывает промышленное производство. Более 110% индекс — в два раза выше среднероссийского показателя. Рост отмечен в 17 видах деятельности. Объем строительства — 110,4%. Рост более 10% в торговле, — добавил Андрей Травников. — Жилищное строительство идет выше по темпу, чем в прошлом году. Можно ожидать, что перешагнем отметку в 2 миллионов квадратных метров жилья и установим новый рекорд.
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Пресс-конференция началась.
— Мы преодолели экономические последствия коронавируса. И пришли не просто к восстановлению, а перешли к росту. Это подтверждается всеми основными показателями, — сказал губернатор.
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