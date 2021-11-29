Людей с плакатом SOS заметили на стройке новосибирского ЛДС

Сегодня днем на крыше строящегося ЛДС в Новосибирске заметили несколько человек. У одного из них в руках был плакат с красной надписью SOS.
Фотографии в редакцию прислал читатель НГС:
— Странные вещи на крыше строящегося ЛДС. Фото сделано сегодня со стороны Левого берега, — написали в редакцию.
Корреспондент НГС посетил площадку. Опрошенные им сотрудники стройки заявили, что не в курсе ситуации.
— Я пообщался с несколькими рабочими, часть из них была на стройке весь день. Они очень удивились, увидев эти фото. Охранники общаться отказались.
Мы обратились к генеральному подрядчику стройки, компании «ЭлинАльфа» с просьбой прокомментировать фотографии. В компании пообещали дать комментарий позднее, при этом уточнили, что ничего не знают об этом и предположили, что это чья-то шутка.
Ледовую арену в Новосибирске строят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Минстрой долго не мог найти подрядчика для строительства, пока на конкурс не подалась санкт-петербургская компания «ЭлинАльфа». Она является генеральным подрядчиком стройки. Заказчиком стало специально созданное для этого учреждение ГКУ «Арена». «Строймонтаж» является субподрядчиком и работает через «ЭлинАльфу».
Строители нового Ледового дворца ранее заявляли о проблемах с выплатами, после этого «Строймонтаж» подавал на банкротство. Кроме того, они допускали возможность того, что «Строймонтаж» является фирмой-прокладкой «ЭлинАльфы» и банкротится намеренно. На связь «ЭлинАльфы» и «Строймонтажа» обратило внимание издание «Тайга.инфо».
«Строймонтаж» сейчас принадлежит Михаилу Воловичу, а до 2017 года фирмой владел Виталий Шиковец. Он был директором еще одного ООО «Строймонтаж», зарегистрированного в Брянске, — совладельцем этой компании числился Борис Билсагаев. Билсагаев был генеральным директором «ЭлинАльфы» до середины 2018 года. Потом его сменил Алексей Грибан.
О всех проблемах стройки мы подробно рассказывали тут.
«ЭлинАльфа» строит ледовую арену не первый раз. В 2016 году компания стала генподрядчиком строительства ЛДС в Красноярске за 3,1 миллиарда рублей. Объект возводился к Универсиаде 2019 года.
В 2020 году Региональный центр спортивных сооружений Красноярска подал «ЭлинАльфе» иск об обязательстве устранить дефекты на стройке. Например, в новой ледовой арене протекал фасад и кровля, был сквозняк, «зависали» АРМ, деформировался пол и напольные покрытия, не были установлены видеокамеры. Судя по картотеке Арбитражного суда, разбирательство идет до сих пор.
Красноярскую арену рассчитывали на 3,5 тысячи человек, планируемая вместимость новосибирской — более 10 тысяч.
До Универсиады в Красноярске «ЭлинАльфа» строила крытый каток в Стрежевом (Томская область). Тогда заказчику тоже пришлось судиться с компанией из-за дефектов. Среди недочетов, указанных в иске, были «ненадлежащая герметизация» профлистов на крыше, отсутствие гидроизоляции, «неравномерная толщина утеплителя» на крыше и другие.
Еще один скандал, в котором засветилась «ЭлинАльфа», случился в Екатеринбурге в 2017 году. Компания занималась реконструкцией стадиона «Уралмаш». Стоимость работ по документам составляла 590 миллионов рублей. Позднее дополнительным соглашением ее пересмотрели, оценив в 570,3 миллиона. Большую часть расходов взял на себя областной бюджет. Но подрядчик заявил, что выполнил работы на более существенную сумму — около 657 миллионов и потребовал доплатить разницу. Суд отказал в удовлетворении иска.
В то же время Счетная палата Свердловской области выяснила, что часть бюджетных средств на реконструкции потратили незаконно, а стоимость многих материалов оказалась завышенной. Тогда уже заказчик стройки, «Уральская футбольная академия», подал иск к «ЭлинАльфе» на 23,2 миллиона.