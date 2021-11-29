Людей с плакатом SOS заметили на стройке новосибирского ЛДС

Ледовую арену в Новосибирске строят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Минстрой долго не мог найти подрядчика для строительства, пока на конкурс не подалась санкт-петербургская компания «ЭлинАльфа». Она является генеральным подрядчиком стройки. Заказчиком стало специально созданное для этого учреждение ГКУ «Арена». «Строймонтаж» является субподрядчиком и работает через «ЭлинАльфу».



Строители нового Ледового дворца ранее заявляли о проблемах с выплатами, после этого «Строймонтаж» подавал на банкротство. Кроме того, они допускали возможность того, что «Строймонтаж» является фирмой-прокладкой «ЭлинАльфы» и банкротится намеренно. На связь «ЭлинАльфы» и «Строймонтажа» обратило внимание издание «Тайга.инфо».

«Строймонтаж» сейчас принадлежит Михаилу Воловичу, а до 2017 года фирмой владел Виталий Шиковец. Он был директором еще одного ООО «Строймонтаж», зарегистрированного в Брянске, — совладельцем этой компании числился Борис Билсагаев. Билсагаев был генеральным директором «ЭлинАльфы» до середины 2018 года. Потом его сменил Алексей Грибан.

