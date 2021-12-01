Отменят ли QR-коды? Откроют ли «Юрманку»? Что будет с мусором? Губернатор ответил на вопросы жителей

В этом году стало известно, что горнолыжный комплекс «Юрманка» не откроется. Базу планируют передать администрации Маслянинского района, которая займется ее реконструкцией и развитием, в том числе для работы в летний период. Однако, пока идут переговоры с собственником, комплекс не работает, и до конца горнолыжного сезона вряд ли что-то сдвинется с места. Местные отельеры говорят, что на базе нет электричества и подъемники не работают, но туристы всё равно поднимаются к вершине на снегоходах, чтобы скатываться по пухляку.

Сегодня «Юрманка» — один из самых популярных, можно сказать, главных горнолыжных курортов области. Особенно если учесть, что находящийся по соседству горнолыжный комплекс «Новососедово» закрылся два года назад и в этом году не откроется. Что будет с популярными горнолыжными комплексами и где новосибирцы смогут кататься этой зимой — в материале НГС.



Многие жители задали вопросы о «Юрманке». Посмотрим, ответит ли на них губернатор.