Отменят ли QR-коды? Откроют ли «Юрманку»? Что будет с мусором? Губернатор ответил на вопросы жителей

Под анонсом прямого эфира жители региона оставили более 100 комментариев.
Основные жалобы: плохая уборка снега и мусора, низкое качество ремонта дорог. Волнуются люди из-за переполненности школ и введения QR-кодов.
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В этом году стало известно, что горнолыжный комплекс «Юрманка» не откроется. Базу планируют передать администрации Маслянинского района, которая займется ее реконструкцией и развитием, в том числе для работы в летний период. Однако, пока идут переговоры с собственником, комплекс не работает, и до конца горнолыжного сезона вряд ли что-то сдвинется с места. Местные отельеры говорят, что на базе нет электричества и подъемники не работают, но туристы всё равно поднимаются к вершине на снегоходах, чтобы скатываться по пухляку.
Сегодня «Юрманка» — один из самых популярных, можно сказать, главных горнолыжных курортов области. Особенно если учесть, что находящийся по соседству горнолыжный комплекс «Новососедово» закрылся два года назад и в этом году не откроется. Что будет с популярными горнолыжными комплексами и где новосибирцы смогут кататься этой зимой — в материале НГС.
Многие жители задали вопросы о «Юрманке». Посмотрим, ответит ли на них губернатор.
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Прямой эфир начался.
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— Вакцинация идет высокими темпами с октября. Количество желающих выросло в 6–7 раз. Новосибирцы очень активно идут в пункты, в том числе в торговые центры. Вакцины достаточно, если говорить о «Спутнике V» и «Спутнике Лайт». «ЭпиВакКороны» меньше — в ноябре получили очередную партию, — сказал Андрей Травников. — «КовиВак» почти не поставляется из-за небольших объемов производства. Но не нужно бояться ставить «Спутник V». Опыт очень большой наработан.
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Выступает директор ЦУР Ольга Соболева. Она сказала, что больше всего обращений поступает по темам здравоохранения.
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Губернатор сказал, что в Новосибирской области построят 16 новых поликлиник. Он напомнил, что в Новосибирске будет семь новых поликлиник по программе ГЧП — три уже начали строить, еще на четыре площадки должны выйти строители в ближайшее время.
Со дня на день должна открыться новая поликлиника на Кубовой.
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По поликлинике на ОбьГЭС согласовано техзадание, сейчас ищут партнера.
— Задача, решение которой нужно найти, — это недостроенная поликлиника в Дзержинском районе, — добавил губернатор.
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Вопрос про уборку снега в Новосибирске — почему она не такая эффективная, как в других регионах.
— Могу только согласиться с мнением многих жителей. Мне удалось посмотреть на уборку снега в других муниципалитетах. Есть еще к чему стремиться. И некоторые системные проблемы содержания города есть. Вопрос не только в финансировании, а в организации работ, — ответил губернатор. — Что касается региональной сети, у нас большая территория и условия погодные сложные. Но этот вопрос на моем постоянном контроле.
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В Новосибирске не очень активно ремонтировали дороги именно летом.
— Жителей возмущало то, что асфальт укладывается в снег и лужи, — сказала директор ЦУР.
Губернатор сказал, что можно дорожников отчасти оправдать:
— Деньги были выделены тремя большими траншами. Более 800 миллионов выделялось в течение лета. С одной стороны, такое объективное оправдание, с другой стороны, когда принимали такое решение, согласовывали это с мэрией. После подтверждения, что все успеют в сезон, тогда выделили деньги. В итоге строительный сезон ушел под снег. Технологии позволяют укладывать и в снег, и дождь, но могут быть их нарушения. Сейчас будем следить за стойкостью отремонтированных участков. Гарантийные требования очень жесткие.
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Прозвучал вопрос о расселении аварийного жилья в Искитимском районе без конкретики. Губернатор объяснил, что всё делается в порядке очереди и по закону. И некоторые программы реализуются с опережением.
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Как и где будут обсуждать введение QR-кодов на транспорте?
— В нашем регионе достаточно бурно обсуждался этот вопрос на площадке заксобрания. Лично я свою позицию не просто высказывал, а продемонстрировал своими решениями. QR-коды обязательны на некоторых объектах региона уже больше месяца. Я за такое решение — это лучше, чем закрывать на локдаун какие-то отрасли. Да, поток снизится посетителей. Но лучше побудить людей вакцинироваться, чем закрыть целую отрасль. Я хочу быть уверенным, например, на спортивном мероприятии, что там безопасно. Я считаю, что это справедливое требование, почему из-за кого-то я и мои родные должны подвергаться опасности.
К концу января следующего года губернатор надеется, что в регионе будет сформирован коллективный иммунитет.
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Когда в регионе построят мусоперерабатывающие предприятия?
— Мы надеемся, что в рамках действующей концессии, пусть и замороженной, мы реализуем проекты и полигонов и заводов, — ответил губернатор.
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— Оператор горнолыжного склона «Юрманка» сообщил, что не может обеспечивать его работу. Сейчас рассматриваем передачу имущественного комплекса администрации района. Ждем от них сообщения, когда они смогут это организовать, — рассказал Андрей Травников.
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Как будут проходить детские утренники?
— Принято принципиальное решение, что утренники будут проходить в формате прошлого года. Отказаться вынуждены от общегородских и общерегиональных мероприятий. Не будет и губернаторской елки. Утренники внутри школ и детских садов — они допустимы в присутствии родителей. С соблюдением сантребований, — объяснил губернатор.
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Вопрос о ценах на транспорте. Почему их повышают?
— Тарифы будут расти так долго, как долго будут расти цены, пока будет инфляция. Наша задача — проводить индексацию, или можно дойти до того, что предприятия станут убыточными. И тогда придется поднимать цены скачкообразно, — ответил губернатор.
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Когда дети с диабетом будут обеспечены непрерывным мониторингом, как в других городах?
— Мы изучаем опыт других городов. Далеко не во всех городах это есть, — ответил Андрей Травников.
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На ЛДС закрывают тепловой контур. В феврале предполагается полное завершение работ.
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Когда отремонтируют школу № 57?
Много вопросов пришло по ремонту школы № 57. Когда начнется ремонт?
— Когда город оформит заявку и обратится за помощью. Такая же ситуация была по школе № 54, мы ее решили. То же самое готовы сделать по школе № 57 при поступлении обращения, — сказал губернатор.
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Когда достроят 4-й мост?
— Строители должны открыть движение в декабре 2022 года, а окончательное завершение строительства и подписание актов — в 2023 году. Могу анонсировать, что в декабре они завершат надвижку мостовой части и берега будут соединены, — ответил губернатор.
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Гимназия «Горностай» не имеет собственного стадиона.
— Обращу внимание на эту ситуацию, — сказал Андрей Травников.
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— Планами по ремонту конкретных участков трамвайных путей я не владею.
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Прозвучал вопрос о мерах поддержки бизнеса в регионе. Изменений не будет — суммы только проиндексируют.
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В регионе не планируют ужесточать коронавирусные ограничения.
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Жители пожаловались на то, что в Бердске в поликлинике направляют людей на УЗИ в платные центры.
— Требуется проверка этой информации, — отметил Андрей Травников. — Возможно, отдельные медики так делают.
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— Пропускную способность улицы Станционной нужно повышать. Реконструкция перекрестков и организация разгонных полос будет, но двухуровневые развязки не планируются пока, — рассказал Андрей Травников.
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Губернатор — о военном городке.
— Вы слышали заявления министра обороны. Мы давно ведем переговоры, что нельзя эту территорию раздавать по частям, и настаиваем на передаче в собственность области комплексно. Проект предполагает и строительство жилья, но центр и ядро территории — культурная зона. Это история сибирского воинства. Мы планируем сохранить эту специфику.
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В регионе будут строить по 30 ФАПов в год.
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На этом прямой эфир завершился.
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Во время эфира многие вопросы от жителей остались без внимания. Например, проблемы с незаконной торговлей и обилием рекламы на улицах, плохого освещения, строительства Восточного обхода, Юго-Западного транзита, о платности анализов на антитела к коронавирусу, плохом вывозе мусора, о плакате с надписью SOS на ЛДС и т. д.
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