Горнолыжный комплекс «Юрманка» объявил о закрытии. Где еще можно кататься в Новосибирской области?

В этом году горнолыжный комплекс «Юрманка» не откроется. Базу планируют передать администрации Маслянинского района, которая займется ее реконструкцией и развитием, в том числе для работы в летний период. Однако, пока идут переговоры с собственником, комплекс не работает, и до конца горнолыжного сезона вряд ли что-то сдвинется с места. Местные отельеры говорят, что на базе нет электричества и подъемники не работают, но туристы всё равно поднимаются к вершине на снегоходах, чтобы скатываться по пухляку. Сегодня «Юрманка» — один из самых популярных, можно сказать, главных горнолыжных курортов области. Особенно если учесть, что находящийся по соседству горнолыжный комплекс «Новососедово» закрылся два года назад и в этом году не откроется. Что будет с популярными горнолыжными комплексами и где новосибирцы смогут кататься этой зимой — в материале НГС.
В этом сезоне горнолыжный комплекс работать не будет, об этом на днях сообщила администрация базы в своих официальных аккаунтах. Добавка «Будем ждать всех в следующем сезоне» обнадежила посетителей, но продолжится ли работа комплекса в следующем году — пока не известно.
По телефонам базы, находящимся в открытом доступе, никто не отвечает, за исключением бывшего директора Евгения Грязина, который, по его словам, еще осенью написал заявление на увольнение, но пока вынужден отвечать на звонки, касающиеся работы комплекса.
— Нет, в этом сезоне не откроется, — уточнил он. — Информацией о дальнейшем никто не владеет. — Базу собирались передать в департамент спорта либо в Маслянинский район. Не договорились, не сошлись, не успели подготовить документы. Поэтому такой вопрос и встал. Чтобы собрать все эти документы, нужен не один день.
Владельцы коттеджей и баз отдыха у подножья горы уже настроились на то, что кататься никто не приедет. Подъемники не работают, говорят, что нет электричества, но любители пухляка приезжают на снегоходах, чтобы подняться на гору и съехать по пухляку.
— Туристы едут. Мы и летом работали — люди приезжали, отдыхали, — рассказал управляющий базой «Гора U дачи» Валентин Екимов.
Сдаются и частные коттеджи. Отельеры говорят, что недавно хотели сбрасываться на охрану, но пока нет необходимости: комплекс охраняется.
— Наших клиентов гора сильно и не беспокоит, — говорит владелец коттеджа у подножья горы Дмитрий Позолотин. — Да, конечно, если на горе ничего не работает, это потеря, но приезжают и так, отдохнуть от города. В прошлом году мы тоже думали — откроется, не откроется. Открылось, но всё в таком упадке.
Он рассказал, что до пандемии ходили слухи, что комплекс хочет купить немецкий аграрий, основатель компании «ЭкоНива» Штефан Дюрр. И якобы даже озвучивалась сумма 400 миллионов рублей. Но таких решений никто не принял, плюс, началась пандемия.
В этом сезоне, в отличие от прошлого, в «Юрманке» много снега. Но кататься не получится. Нет даже понимания, что будет с комплексом хотя бы к следующему сезону.
Директор МКУ «Центр развития туризма» в Маслянино Елена Воротникова рассказала, что пока решается вопрос о передаче комплекса в администрацию Маслянинского района. Если его всё-таки передадут, планируется ремонт и реконструкция, чтобы запустить как можно быстрее.
— В дальнейшем хотим поэтапно развивать как спортивно-туристический кластер. Сделать новые трассы, подъемники, открыть филиал школы олимпийского резерва по сноуборду. И сделать комплекс всесезонным, — озвучила планы директор центра.
Права на горнолыжный комплекс передаются с завидной регулярностью. Он открылся в 2006 году. Когда-то развитием горнолыжного комплекса занималось МУП «Юрманка», которое потом обанкротилось. В начале двухтысячных сменилось несколько собственников. Сейчас земельным участком и подъемниками владеет АО «Куюм», правопреемник разорившейся в 2015 году компании ООО «Золотая горка», одним из учредителей которой, по данным базы «Контур.Фокус», был нынешний депутат Госдумы Александр Аксёненко, который, так же как и его отец, бывший вице-губернатор Новосибирской области Сергей Аксёненко, является совладельцем строительной компании «ВИРА-Строй». За прошлый год выручка компании «Куюм» составила 3,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 183 тысячи рублей.
Как сообщил источник в областной администрации, переговоры о передаче горнолыжного комплекса в муниципальную собственность ведет как раз Александр Аксёненко. Связаться с ним корреспонденту НГС, к сожалению, не удалось.
Председатель Совета депутатов Маслянинского района Новосибирской области Вячеслав Ярманов в беседе с НГС рассказал, что передача «Юрманки» администрации — вероятно, вопрос времени, потому что пока решают, как комплекс будет переходить от частника к муниципалитету.
— Мы отработали общую концепцию. Сделали анализ сегодняшней ситуации, степень износа основных фондов, определили перспективу. Сегодня район готов, — отметил он. — Вопрос решается на уровне областной власти. Нам хочется сделать курорт очень высокого уровня. Чтобы это было точкой притяжения туристов.
По его словам, для развития комплекса нужны вложения. Сумма вложений будет зависеть от того, в какой степени развивать курорт. Если просто запустить — одна сумма, если будут стремиться приблизить «Юрманку» к таким горнолыжным комплексам, как «Танай» или Шерегеш, которые работают круглогодично, — соответственно, другая.
Он рассказал, что недавно в Маслянино установили два новых подъемника на учебном склоне и пригласили желающих приехать покататься на лыжах, сноуборде или плюшках в Маслянинском молодежном парке.
НГС отправил запрос в Правительство Новосибирской области с просьбой рассказать про планы развития горнолыжного комплекса «Юрманка».
К сожалению, в Новосибирской области выбор горнолыжных трасс невелик. Сосед «Юрманки» — горнолыжный комплекс «Новососедово» — тоже не работает: база закрылась два года назад и в этом году не откроется, сообщил НГС директор «Новососедово» Дмитрий Каменев.
Но горки всё же еще остались. Например, на территории города, в районе педуниверситета, работают горнолыжные комплексы «Иня» и «Альбатрос». Недалеко от Академгородка можно покататься на базе «Ключи». Есть небольшая горка на Студенческой. В прошлом году мы вели сериал про горнолыжные комплексы и рассказывали, где кататься новосибирцам. Кроме Шерегеша, где, кстати, отложили введение