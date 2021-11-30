Горнолыжный комплекс «Юрманка» объявил о закрытии. Где еще можно кататься в Новосибирской области?

В этом сезоне горнолыжный комплекс работать не будет, об этом на днях сообщила администрация базы в своих официальных аккаунтах. Добавка «Будем ждать всех в следующем сезоне» обнадежила посетителей, но продолжится ли работа комплекса в следующем году — пока не известно.



По телефонам базы, находящимся в открытом доступе, никто не отвечает, за исключением бывшего директора Евгения Грязина, который, по его словам, еще осенью написал заявление на увольнение, но пока вынужден отвечать на звонки, касающиеся работы комплекса.

— Нет, в этом сезоне не откроется, — уточнил он. — Информацией о дальнейшем никто не владеет. — Базу собирались передать в департамент спорта либо в Маслянинский район. Не договорились, не сошлись, не успели подготовить документы. Поэтому такой вопрос и встал. Чтобы собрать все эти документы, нужен не один день.



Владельцы коттеджей и баз отдыха у подножья горы уже настроились на то, что кататься никто не приедет. Подъемники не работают, говорят, что нет электричества, но любители пухляка приезжают на снегоходах, чтобы подняться на гору и съехать по пухляку.

