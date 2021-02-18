Вместо фитнеса: три горнолыжных трассы в черте города, где можно кататься после работы

Горнолыжный клуб «Иня»



Комплекс находится в Октябрьском районе, ориентир — Ключ-Камышенское Плато. Трассы спускаются к берегу Ини, а с высоты горки открывается вид на застроенную Первомайку. Кстати, на территории много беседок и есть смотровые площадки — комплекс ориентируется не только на лыжников и сноубордистов. Сюда приглашают погулять, пожарить шашлык, сходить в баню. Да можно просто забраться на вершину горы и задумчиво смотреть в даль.



Кресельных подъемников нет, так что, если вы начинающий, приготовьтесь осваивать бугельные. Здесь три трассы разной сложности (протяженность трасс от 350 до 500 метров, 600 метров — учебная трасса). Перепад высот 85–100 метров. Основная трасса комфортна для новичков.

