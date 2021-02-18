Вместо фитнеса: три горнолыжных трассы в черте города, где можно кататься после работы

НГС изучил горнолыжные трассы в черте Новосибирска
Весна не за горами, кажется, что вот-вот побегут ручьи и мы снимем шапки. Но пока февраль, а в Сибири это всё еще сезон лыж. Поэтому даже не поздно открыть сезон (вдруг вы еще не отказались от этой идеи). Тем более горы близко. Горы, конечно, — громко сказано, скорее, горки. Но покататься на горных лыжах или сноуборде в черте Новосибирска всё же возможно. В декабре мы начали большой сериал про горнолыжные курорты — рассказали про Шерегеш, Танай, Югус. Также побывали в Юрманке и на двух горнолыжных курортах Горного Алтая. В новой серии мы расскажем, как и где покататься, не выезжая за территорию города.
Горнолыжный клуб «Иня»
Комплекс находится в Октябрьском районе, ориентир — Ключ-Камышенское Плато. Трассы спускаются к берегу Ини, а с высоты горки открывается вид на застроенную Первомайку. Кстати, на территории много беседок и есть смотровые площадки — комплекс ориентируется не только на лыжников и сноубордистов. Сюда приглашают погулять, пожарить шашлык, сходить в баню. Да можно просто забраться на вершину горы и задумчиво смотреть в даль.
Кресельных подъемников нет, так что, если вы начинающий, приготовьтесь осваивать бугельные. Здесь три трассы разной сложности (протяженность трасс от 350 до 500 метров, 600 метров — учебная трасса). Перепад высот 85–100 метров. Основная трасса комфортна для новичков.
Комплекс работает с 10 до 22 часов. В будни разовый подъем стоит 50 рублей, в выходные — 70. Абонемент стоит 500 рублей на 2 часа и 1000 — на 4. Для детей до 10 лет подъемник бесплатный. Информация обо всех подъемах хранится на proxy-карте, которую нужно купить за 50 рублей. Приезжать в будни выгоднее еще и из-за парковки (в выходные за нее берут 100 рублей).
В целом по инфраструктуре «Иня» не хуже популярных загородных горнолыжных комплексов. На территории навигационные карты, которые помогут не заблудиться. Есть теплое помещение с уборными. Работают пункты проката с кабинками для хранения вещей. Наличкой запасаться необязательно — есть расчет по безналу.
Последний подъем — за 15 минут до закрытия. А взять оборудование в прокат можно до 20:45. Кстати, в этом году, как уточнили в пункте проката, по понятным причинам не выдают шлемы, маски и перчатки.
В будни комплект горных лыж стоит 200 рублей в час, в выходные — 300 рублей. Цена за комплект сноуборда — 250 рублей в час в будни и 350 — в выходные. Администрация комплекса предупреждает, что «инвентарь не выдается лицам с подозрением на алкогольное опьянение», а штраф за утерю квитанции для возврата инвентаря — 1000 рублей.
Горнолыжный клуб предлагает воспользоваться услугами инструкторов — час стоит 1100 рублей, если учиться в паре — 1600 за двоих.
В помещении «Ини» есть небольшая закусочная. Так что, если нет традиционного набора «термос и бутеры», голодными не останетесь. Сосиска в тесте стоит 70 рублей, небольшая пицца — 100 рублей, шиповник с медом/напиток имбирный/безалкогольный глинтвейн предлагают за 100 рублей.
До горнолыжного клуба можно добраться на общественном транспорте. Выбор довольно большой: маршрутки
«Альбатрос»
Эту горку можно назвать лайт-версией горнолыжного комплекса. Он в той же стороне, что «Иня», в сосновом бору на Выборной. В 2ГИС это место лаконично называется просто подъемником. Протяженность трассы всего 300 метров, работает бугельный подъемник. Кататься можно каждый день с 11 до 22 часов, только нужно учитывать, что в будни есть перерыв с 16:00 до 18:30.
Вечером трасса освещается, так что 40 минут из центра на общественном транспорте — и вы на горке с видом на домики частного сектора Октябрьского района (когда темно, люди с фантазией, возможно, даже найдут сходство с уютной альпийской деревней).
Определять цену на разовый подъем здесь не стали и правильно сделали — горка небольшая, зачем усложнять. Цены на подъемник разделили по времени.
В будни для взрослых цена 250 рублей в час, в выходные — 300. Для детей (до 13 лет включительно): 150 рублей в час в будни, 200 — в выходные. Кстати, несмотря на камерность комплекса, здесь есть пункт проката: комплект для взрослых стоит 300 рублей в час по будням, 350 — в выходные. Для детей: 200 рублей в час по будням, 250 — в выходные.
«Горский»
В 2018 году новосибирский сноуборд-парк «Горский» включили в рейтинг лучших в России — он занял 8-е место в топ-10 аналитического агентства «ТурСтат». Трасса здесь небольшая, порядка 300 метров, зато интересный вид — метромост и строящийся ледовый дворец спорта. Вообще здесь рай для отчаянных сноубордистов, которые любят полетать на трамплинах. На территории комплекса базируется Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Поэтому, когда заходит вопрос — а можно ли там покататься простым смертным, многие сомневаются или говорят, что нельзя.
На самом деле можно, но на определенных условиях. Сначала нужно пройти аккредитацию. Это значит —прослушать лекцию по технике безопасности, рассказали в школе сноуборда. Лекции проходят два раза в неделю — по понедельникам и средам в 19:00. После нее будет небольшой тест.
— Просто в договоре в конце есть правила безопасности, которые вы подписываете. Но их редко кто читает, — объяснили требования в администрации. — Мы сделали тест, чтобы люди все-таки ознакомились. Прочитали, заполнили тест, проверили себя. И мы еще это всё вслух рассказываем, проговариваем. Если народу много, по времени это займет минут 40, если мало, то 15–30 минут.
После всех процедур оставляете договор, через 2–3 дня будет готова карточка (стоит 300 рублей, оплата при получении). Карточка будет действовать и на следующие сезоны. И это три в одном — пропуск через турникет на подъемник, пропуск на территорию и въезд на машине через шлагбаум.
Приходить кататься можно по будням с 19 до 22 часов, в субботу — с 10 до 22, в воскресенье — с 12 до 22. Работают два бугельных подъемника. Один подъем стоит 40 рублей, если брать 100, получится по 35 рублей, 200 — 30 рублей, 1000 — 15 рублей (но такой абонемент действует только до конца сезона, на следующий сезон подъемы не переносятся). Также нужно учитывать, что карточка только на одного человека, передать другу ее не удастся.
Чтобы отточить свои навыки владения сноубордом, можно воспользоваться услугами инструктора (1500 рублей в час). Трассы освещаются, поэтому сноуборд-парк, да и все вечерние горки могут запросто заменить вечернюю тренировку в зале. Но, не будем спорить, — всё на любителя.
Что ещё почитать про зимние развлечения
В январе мы провели тест-драйв самых крутых и высоких горок.
В выходные прошла традиционная «Лыжня России»: посмотрите, как это было.
А на Обском водохранилище построили иглу — в соревнованиях участвовали десятки команд.