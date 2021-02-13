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Доступное жилье на берегу моря: у обского водохранилища построили иглу — показываем 10 снимков

В соревнованиях участвовали около 70 команд

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Фестиваль длился четыре часа

Фестиваль длился четыре часа

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В Новосибирске прошли соревнования по строительству иглу

В Новосибирске сегодня, 13 февраля, на Обском море состоялись городские соревнования «Иглу-2021». Участники состязались в строительстве традиционных жилищ эскимосов, на конкурс пришли около 200 человек. Там побывал и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков — посмотрите на его снимках, как проходили соревнования в этом году.

Мероприятие началось в 12:00

Мероприятие началось в 12:00

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Люди украшали свои иглу как могли

Люди украшали свои иглу как могли

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На улице было солнечно

На улице было солнечно

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Иглу возводили даже очень юные строители

Иглу возводили даже очень юные строители

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Конечно, как обойтись на таком мероприятии без флага Якутии?

Конечно, как обойтись на таком мероприятии без флага Якутии?

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Или без горячего чая

Или без горячего чая

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На мероприятии можно было встретить очень закаленных участников

На мероприятии можно было встретить очень закаленных участников

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Забраться в иглу не так-то просто

Забраться в иглу не так-то просто

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Многих горожан не испугал сегодняшний мороз и они пришли на мероприятие всей семьей

Многих горожан не испугал сегодняшний мороз и они пришли на мероприятие всей семьей

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— У нас около 15 номинаций разных — на скорость, правильность, красоту, высоту. Многие команды в чем-то выиграли, — рассказал НГС Дмитрий Пацай, один из организаторов «Иглу-2021», руководитель туристическо-спортивного отдела «Панда» молодежного центра «Зодиак».

В прошлом году на соревнованиях собрались 556 человек, что стало максимумом за время существования мероприятия. Посмотрите, чем тогда удивляли строители.

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Обское мореиглусоревнования
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