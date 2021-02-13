Доступное жилье на берегу моря: у обского водохранилища построили иглу — показываем 10 снимков

В Новосибирске сегодня, 13 февраля, на Обском море состоялись городские соревнования «Иглу-2021». Участники состязались в строительстве традиционных жилищ эскимосов, на конкурс пришли около 200 человек. Там побывал и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков — посмотрите на его снимках, как проходили соревнования в этом году.