Доступное жилье на берегу моря: у обского водохранилища построили иглу — показываем 10 снимков

В Новосибирске прошли соревнования по строительству иглу
В Новосибирске сегодня, 13 февраля, на Обском море состоялись городские соревнования «Иглу-2021». Участники состязались в строительстве традиционных жилищ эскимосов, на конкурс пришли около 200 человек. Там побывал и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков — посмотрите на его снимках, как проходили соревнования в этом году.
— У нас около 15 номинаций разных — на скорость, правильность, красоту, высоту. Многие команды в чем-то выиграли, — рассказал НГС Дмитрий Пацай, один из организаторов «Иглу-2021», руководитель туристическо-спортивного отдела «Панда» молодежного центра «Зодиак».
В прошлом году на соревнованиях собрались 556 человек, что стало максимумом за время существования мероприятия. Посмотрите, чем тогда удивляли строители.