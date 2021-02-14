Лыжня без губернатора: 25 ярких фото масштабной гонки (кто-то взял с собой милую собачку)

В Новосибирске сегодня, 14 февраля, прошла «Лыжня России». В этом году соревнования были без участия губернатора и оказались более скромными, чем в прошлом году, по числу новосибирцев.

В 2020 году на старт выходили 15 тысяч лыжников, в 2021 году — 3800 человек.

Соревнования прошли под эгидой Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Для участников была подготовлена специальная дистанция в 2023 метра. Соревнования традиционно прошли на 10-километровой дистанции и 5-километровой. Участников поили чаем и кормили солдатской кашей.