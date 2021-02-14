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Лыжня без губернатора: 25 ярких фото масштабной гонки (кто-то взял с собой милую собачку)

В «Лыжне России» в Новосибирске приняли участие 3800 человек

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В этом году соревнования прошли скромнее, чем в прошлом

В этом году соревнования прошли скромнее, чем в прошлом

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В Новосибирске прошла «Лыжня России»

В Новосибирске сегодня, 14 февраля, прошла «Лыжня России». В этом году соревнования были без участия губернатора и оказались более скромными, чем в прошлом году, по числу новосибирцев.

В 2020 году на старт выходили 15 тысяч лыжников, в 2021 году — 3800 человек.

Соревнования прошли под эгидой Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Для участников была подготовлена специальная дистанция в 2023 метра. Соревнования традиционно прошли на 10-километровой дистанции и 5-километровой. Участников поили чаем и кормили солдатской кашей.

Наш фотокорреспондент побывала на соревнованиях и сделала для вас яркие кадры.

Техника оказалась наготове — с утра был снегопад

Техника оказалась наготове — с утра был снегопад

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Спортсмены перед стартом

Спортсмены перед стартом

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Томительное ожидание начала соревнований

Томительное ожидание начала соревнований

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В «Лыжне России» ограничений для участников не было

В «Лыжне России» ограничений для участников не было

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Погода сегодня была непростая — тепло, но снежно&nbsp;

Погода сегодня была непростая — тепло, но снежно 

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Перед стартом участники были очень сосредоточенны

Перед стартом участники были очень сосредоточенны

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Многие новосибирцы не захотели сегодня оставаться дома

Многие новосибирцы не захотели сегодня оставаться дома

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Кто-то пришел с дополнительной поддержкой

Кто-то пришел с дополнительной поддержкой

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Судьи были суровы, но справедливы

Судьи были суровы, но справедливы

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В соревнованиях приняли участие более 3800 человек

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Последние минуты перед финишем самые непростые

Последние минуты перед финишем самые непростые

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Участники были в прекрасном настроении

Участники были в прекрасном настроении

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У детей было отдельное соревнование

У детей было отдельное соревнование

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Оценка обстановки и своих сил очень важны для каждого участника

Оценка обстановки и своих сил очень важны для каждого участника

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Для участников подготовили специальную дистанцию 2023 метра

Для участников подготовили специальную дистанцию 2023 метра

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Судей в этом году было немало

Судей в этом году было немало

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Радость успешного прохождения дистанции

Радость успешного прохождения дистанции

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В таких мероприятиях важен настрой

В таких мероприятиях важен настрой

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В этом году соревнования прошли под эгидой Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года

В этом году соревнования прошли под эгидой Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года

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Куда без забавных кукол?

Куда без забавных кукол?

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В соревнованиях принимали участие как любители, так и профессионалы

В соревнованиях принимали участие как любители, так и профессионалы

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Кубки нашли своих героев

Кубки нашли своих героев

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Общение и новые знакомства — важная часть подобных соревнований

Общение и новые знакомства — важная часть подобных соревнований

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В Новосибирске вчера на Обском море состоялись городские соревнования «Иглу-2021». Участники состязались в строительстве традиционных жилищ эскимосов, на конкурс пришли около 200 человек. Там побывал и фотокорреспондент НГС— посмотрите на его снимках, как проходили соревнования в этом году.

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лыжная гонка«Лыжня России — 2021»
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