Лыжня без губернатора: 25 ярких фото масштабной гонки (кто-то взял с собой милую собачку)

В Новосибирске прошла «Лыжня России»
В Новосибирске сегодня, 14 февраля, прошла «Лыжня России». В этом году соревнования были без участия губернатора и оказались более скромными, чем в прошлом году, по числу новосибирцев.
В 2020 году на старт выходили 15 тысяч лыжников, в 2021 году — 3800 человек.
Соревнования прошли под эгидой Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Для участников была подготовлена специальная дистанция в 2023 метра. Соревнования традиционно прошли на 10-километровой дистанции и 5-километровой. Участников поили чаем и кормили солдатской кашей.
Наш фотокорреспондент побывала на соревнованиях и сделала для вас яркие кадры.
В Новосибирске вчера на Обском море состоялись городские соревнования «Иглу-2021». Участники состязались в строительстве традиционных жилищ эскимосов, на конкурс пришли около 200 человек. Там побывал и фотокорреспондент НГС— посмотрите на его снимках, как проходили соревнования в этом году.