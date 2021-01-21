Непредсказуемая Юрманка. Как работает и сколько стоит отдых на главном горнолыжном курорте под Новосибирском

Что это за курорт и как до него добраться?



Юрманка — горнолыжный курорт в Маслянинском районе Новосибирской области. Находится на горе Глухариной Салаирского кряжа. Рядом село Верх-Ики. Еще недавно туристы выбирали, куда ехать по одной и той же дороге — в Юрманку или Новососедово. Сегодня выбора нет, так как «Новососедово», как рассказали в руководстве комплекса, закрыли на ремонт, и в этом сезоне он точно не откроется.