Непредсказуемая Юрманка. Как работает и сколько стоит отдых на главном горнолыжном курорте под Новосибирском

Новосибирцы устроили тест-драйв горнолыжному комплексу в Юрманке
В этом году морозы не дали лыжникам насладиться горками в новогодние праздники. Но в Сибири зима до апреля, так что успеем. В конце прошлого года мы начали серию публикаций про горнолыжные курорты, куда можно съездить новосибирцам. Предыдущие выпуски посвятили курортам Кемеровской области, ведь там снег появляется раньше, чем у нас. Съемочная группа НГС была в Шерегеше и на Танае, а также заехала в Междуреченск. Но мы вернулись и в новом выпуске расскажем про «Юрманку» — один из самых популярных горнолыжных комплексов именно в Новосибирской области. Особенно сейчас, когда его главный конкурент — «Новососедово» — закрылся на реконструкцию (во всяком случае, так говорит руководство этого комплекса). В этом обзоре вы узнаете, сколько стоит отдохнуть в Юрманке, когда работают все подъемники, где остановиться на ночь и какой «сюрприз» может ждать неподготовленных туристов.
Посмотрите видеоролик — мы старались снять всё, что увидели: гору, снег, довольных и недовольных туристов, красивую природу. Вот что мы увидели:
Что это за курорт и как до него добраться?
Юрманка — горнолыжный курорт в Маслянинском районе Новосибирской области. Находится на горе Глухариной Салаирского кряжа. Рядом село Верх-Ики. Еще недавно туристы выбирали, куда ехать по одной и той же дороге — в Юрманку или Новососедово. Сегодня выбора нет, так как «Новососедово», как рассказали в руководстве комплекса, закрыли на ремонт, и в этом сезоне он точно не откроется.
Расстояние до Юрманки — чуть больше 140 километров. Есть две дороги — по Большевистской через Искитим, Линёво. И второй путь — по Гусинобродскому тракту через Раздольное, Плотниково, Владимировку. По времени нужно рассчитывать примерно на 3 часа (только туда). Проезд к Юрманке идет через несколько населенных пунктов, поэтому после трассы скорость придется снизить. К тому же ближе к комплексу начинается холмистая местность.
При въезде на территорию комплекса вас ждет «сюрприз» — парковка за 200 рублей. Причем платить только наличными. Отсутствие безнала — это второй «сюрприз», но о нем позже.
Большинство туристов приезжают на машине. Но есть и организованная доставка на автобусе — так называемый тур выходного дня (информацию можно найти в аккаунтах Юрманки в соцсетях). Выезд от Речного вокзала в 07:20, возвращение — в тот же день вечером. Цена билета туда-обратно — 700 рублей.
Трассы и подъемники
Гора в Юрманке называется Глухариная. Высота — 388,3 метра над уровнем моря. Перепад высот — около 120 метров. На горе шесть трасс разной сложности. Протяженность трасс — от 360 до 960 метров.
Здесь два подъемника — бугельный и парнокресельный. Но одновременно они работают только в выходные. В будни — экономичный график.
— В будние дни по четным числам работает кресельный, по нечетным дням — бугельный, — рассказал директор горнолыжного комплекса «Юрманка» Евгений Грязин. — Потому что два подъемника запускать в будние дни из-за потока людей финансово невыгодно.
В Юрманке нет турникетов и всяких пикающих карточек. Скипасс и разовый билет — из бумаги. Так что если покупать несколько разовых подъемов, то в руках будет пачка билетиков (детям нравится).
Бывалые туристы уже приспособились вкладывать бумажный абонемент в бейдж и вешать его на шею. Кто-то даже находит плюсы — например, очередь быстрее проходит, не надо ждать, пока кто-то сообразит, как и что прикладывать. Оптимисты найдут еще достоинства этой системы — в отличие от традиционных электронных скипассов, здесь не нужно платить за карту (как правило, на горнолыжных курортах ее не принимают обратно и деньги за нее не возвращают). Кроме того, неиспользованные подъемы (то есть тот самый бумажный билетик) можно отдать на кассу, и вам вернут деньги.
Цены и наличный расчет
Итак, скипассы-абонементы. Пропуск на весь день стоит 1300 рублей (с 10:00 до 17:00) — здесь всё понятно. А вот если будете кататься полдня, то нужно правильно рассчитать время. Чтобы не тратить лишнего и не ходить лишний раз в кассу, приезжаете или утром, к открытию, или уже ближе к 13:00. Так как абонемент на полдня — это два времени: до обеда (с 10:00 до 13:00) — 900 рублей, и после обеда (с 13:00 до 17:00) — 900 рублей. Поэтому, если приехать к 12, получится ни туда, ни сюда.
Разве что взять несколько разовых подъемов, чтобы не тратить этот час впустую. Хотя можно сходить посмотреть лошадок или заглянуть в бар. Разовый подъем стоит 100 рублей. Абонемент для детей на день: до 7 лет — бесплатно, от 7 до 10 лет — 800 рублей.
В Юрманке хорошо кататься на плюшках: спуск для сноутюбинга длинный, подниматься в гору не надо — ложишься на плюшку, и подъемник тащит тебя на вершину. Прокат плюшки с подъемником — 300 рублей в час, покататься на своей стоит 200 рублей в час.
Оборудование можно взять напрокат. Комплект лыж — 800 рублей в день (200 рублей в час, второй и последующие часы — 150 рублей). Комплект детских лыж — 500 рублей (150 рублей в час, второй и последующие часы — 100 рублей). Сноуборд — 1000 рублей на весь день (250 рублей в час, второй и последующие часы — 200 рублей). Также в прокат можно взять очки за 300 рублей и шлем за 100. Всё как обычно, но лыжи разделяются на две категории — для начинающих и мастеров. Так что выбор есть — в прокате хорошие консультанты.
Самый главный «сюрприз» (именно в кавычках) горнолыжного комплекса — отсутствие безналичного расчета. Везде только наличка, даже в прокате. По карточкам можно рассчитаться только в кафе. Судя по всему, безнал в кафе — это особая гордость Юрманки — информация об этом есть на отдельном плакате, где текст примерно такой: вы просили, мы сделали. Так что если забыли наличку — можно разворачиваться и ехать домой. Терминала на территории комплекса нет. Отсутствие безнала и электронных скипассов объясняют плохим интернетом.
— Этот вопрос очень актуальный здесь, — признал проблему руководитель комплекса Евгений Грязин. — У нас находится одна вышка МТС. И в пик людей интернет просто не прогружается, и очередь будет огромной.
Он рассказал, что когда-то здесь была система электронных скипассов, но она не выдерживает морозов. Кроме того, по его словам, летом здесь может затапливать выкат, поэтому «электронику» нужно будет снимать или придумывать какие-то варианты (пока не придумали).
Снег
Завсегдатаи горнолыжек хвалят Юрманку за естественный снег. Здесь нет пушек, поэтому снег хороший, мягкий. Главное, чтобы он был. Съемочная группа НГС была в Юрманке 16 января.
Снега было достаточно, в том числе для фрирайдеров. Хотя постоянные посетители комплекса утверждают, что за выходные трассы сильно укатывают. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Новосибирской области будет морозно, а вот со следующей недели снова пойдет снег и будет около -8.
Обед и ночевка
На территории комплекса два кафе. Найти их просто — и на том, и на другом здании большими буквами написано «Камин». «У подножья» — это тесный темный барчик с большими очередями. Правда, цены здесь ниже и меню демократичнее. Например, хот-дог за 80 рублей или брутальный бутерброд с котлетой за 100. Цена за шашлык — 200–300 рублей, чай с шиповником стоит 70 рублей.
В другом здании (это там, где прокат) — большое кафе с безналичным расчетом. Цены не низкие. Например, сэндвич с цыпленком стоит 230 рублей (кстати, вкусно), куриный бульон — 180, кофе — от 140 до 300 рублей. Глинтвейн — от 200 до 350 рублей, в зависимости от объема.
Многие туристы, которые приезжают без ночевки, — так сказать, на подножном корму. Термос, бутерброды — самый надежный способ не остаться голодным. Опытные любители Юрманки знают, как занимать места на парковке, чтобы поставить мангал. Так что ближе к 17 часам здесь сплошной пикник на обочине.
Вообще парковка здесь — особое, атмосферное место. Тут и обедают, и переодеваются, и просто общаются. Кстати, для тех, кто не знает: в пункте проката есть кабинки для переодевания и ячейки для хранения (залог за ячейку — 100 рублей).
Если всё-таки есть желание остаться, чтобы с утра вновь покорить вершину, есть несколько вариантов. Главное — бронировать заранее, так как в выходные обычно всё занято. У горнолыжного комплекса есть около 20 домиков, построенных еще в начале 2000-х. Они разделяются на три категории: гостевой дом (6 спальных мест) — 4500 рублей в будни, 7000 в выходные, дачный дом (10 спальных мест) — 5500 в будни, 9000 в выходные. И шале (вмещает до 20 человек) —
Рядом с домиками горнолыжного комплекса — улица частных коттеджей. Чуть подальше — новая база «Гора U Дачи» — двухэтажные дома вместимостью до 9 человек.
По словам руководителя базы Романа Фадеева, сейчас цена за домик в будни — 5000 рублей в сутки, на выходные — 6000 рублей, в праздники — 8000. Здесь есть всё необходимое, в том числе бытовая техника.
Кроме лыж и сноуборда в Юрманке есть места для прогулок. Можно пройти к пруду (летом здесь, говорят, рыбачат), в планах — каток, но в этом году пока не работает. Курсируют снегоходы.
Маленький круг (15 минут) стоит 350 рублей, большой (40 минут) — 700. Если приглядеться, то увидите конный двор. Одинокие лошадки ждут, когда кто-то придет покататься на них верхом или запряжет их в сани.
Если вы не были в Юрманке, можно смело внести это место в план поездок на зиму. Главное — выбрать хорошую погоду, еще раз изучить все нюансы — словом, навострить лыжи.
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